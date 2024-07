Kütahya Organize Sanayi Bölgesi 50 yaşında

Ekonomi

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) kuruluşunun 50. yılına özel düzenlenen davet, yoğun katılımla gerçekleşti. Davete, Kütahya Valisi Musa Işın, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Mustafa Baş, Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Kütahya il protokolü, daire müdürleri, Kütahya OSB yatırımcıları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katılım sağladı.

Tören, saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasıyla başladı. Ardından, Kütahya OSB'nin 50 yıllık tarihini anlatan özel bir video misafirlere sunuldu. Bu videoyu, yeni genişleme sahasını tanıtan bir video takip etti. Videoların ardından, Kütahya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eski, sanayi bölgesinin 50 yıllık geçmişi ve gelecek vizyonunu içeren konuşmalarını yaptı. Yönetim Kurulu Başkanımızın konuşmalarının ardından, Kütahya Valisi Musa Işın, Kütahya OSB ve yatırımcıların önemine değinen bir konuşma gerçekleştirdi.

"Kapasite artırımı için gereken desteği vereceğiz"

Kütahya OSB'nin kapasite artırımı sürecinde karşılaşılan bürokratik engellerin aşılması için gereken desteği vereceğini ifade eden Sayın Vali Musa Işın, "Kütahya OSB'nin kapasite artırımını da inşallah hep birlikte gerçekleştirmiş olacağız. Dolayısıyla bu da ilimize büyük bir katkı sağlamış olacaktır" dedi.

Kütahya'nın hem sanayi hem de tarım alanında önemli gelişmeler kaydettiğine dikkat çeken Vali Musa Işın, "İlimizi hem sanayi itibarıyla geliştirmek istiyoruz hem tarım itibarıyla geliştirmek istiyoruz. Ayrıca Turizm Master Planını da devreye sokmak suretiyle ilimiz başta sanayi sonra turizm ve tanıtım, akabinde de tarımla birlikte inşallah modern ve marka illerden bir tanesi olacaktır. Kütahya'nın geleceği açıktır, geleceği parlaktır ve önünde hiçbir engel yoktur" diye konuştu.

"İstihdam artışı son 4 yıldır istikrarlı bir şekilde devam etti"

Kütahya OSB'nin destek ve katkı sunanlara teşekkür eden Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu, "Kütahya Organize Sanayi Bölgesi 13 bin 500 istihdamı ile ilimizdeki toplam istihdamın yaklaşık yüzde 22-23 ünü gerçekleştirmektedir. Bu çok önemli bir rakam olmakla birlikte, şehrimizin özel sektöründe çalışan yaklaşık her 4 kişiden 1 inin Kütahya OSB bünyesinde istihdam edilmekte olduğunu göstermektedir. İstihdam artışı son 4 yıldır istikrarlı bir şekilde artarak devam etmektedir. Şehrin en önemli ekonomik unsurlarından olmamız sosyolojik anlamda bizlere önemli sorumluluklar yüklemektedir. Şehrimiz için en önemli hedeflerimizden olan ekonomik gelişim ve gelir düzeyimizi yükseltmek içinde ayrıca çaba sarf ediyoruz. Yüksek gelir düzeyine sahip olan orta-yüksek teknolojili sanayi üretimini bölgemize çekmek için genişleme alanında en az 300 dönümlük alanın orta yüksek teknolojili üretim tesislerine tahsisi için yönetim kurulu olarak prensip kararı aldık. Tabi bunu gerçekleştirmek, yatırımı çekebilmek için mevcut alanımızda ve genişleme bölgemizde otel, alışveriş merkezi, sosyal tesisler, spor alanları gibi önemli unsurları planladık ve gerçekleştireceğiz.Tüm bunlar için çaba sarf ederken, bugüne kadar gösterilmemiş vefa için zararın neresinden dönersek kardır düşüncesi ile hareket ettik. Bölgemize büyük emekleri olan sanayici büyüklerimizi onore etmek, insanların hayattaykende ne kadar kıymetli olduğunu göstermek için 4 caddemize onların isimlerini verdik. Nafi Güral, Rıza Güral, merhum Necati Ünal ve yine merhum İrfan Sopakoymaz abilerimizin isimlerini caddelerimizde yaşatıyoruz. Bu çalışmalarımız zaman zaman tekrar yeni isimlerle devam edecektir. Marifet iltifata tabiyse bizde gerekli iltifatı yapmaya devam edeceğiz. Yine bu programda geçmiş yönetim kurulu başkanlarımızı da onore etmek istiyoruz. Daha önceki başkanlarımızın fotoğraflarını sırası ile Müdürlük binamızın en güzel köşesine yerleştireceğiz ve onları unutmayacağız" ifadelerini kullandı.

Kütahya OSB'ye sunanlara teşekkür plaketi

Konuşmalarının ardından Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu, Vali Musa Işın'a hediye olarak çini tabak takdim etti. Kütahya Organize Sanayi Bölgesi'ne Merhum Hediye Güral Camii'ni kazandıran Nafi Güral'a, Hava Er Eğtitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Mustafa Baş tarafından çini tabak takdim edildi. Sanayi bölgesine Jandarma Karakol binasını kazandıran Rıza Güral'a çini tabağı ve Kütahya OSB'de faaliyet gösteren ilk on firmadan biri olan Derya Madencilik San. ve Tic. Ltd. Şti. adına Bekir Eskioğlu'na teşekkür plaketleri, Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci tarafından takdim edildi. Kütahya OSB Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmış isimlere plaketleri, Kütahya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu tarafından takdim edildi. Geçmiş dönem başkanlarının ardından, Kütahya OSB'de faaliyete başlayan ilk on firmaya da plaketleri, Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu ve Başkan Vekili Emin Yüce tarafından takdim edildi. Etkinlik, toplu hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi. - KÜTAHYA