Lojistik Sektörü Türkiye'nin Gözbebeği - Son Dakika
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Ekonomi

Lojistik Sektörü Türkiye'nin Gözbebeği

Lojistik Sektörü Türkiye\'nin Gözbebeği
25.07.2025 19:20
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Ticaret Bakanı Bolat, lojistik sektörünün 2022'de milli gelire 100 milyar dolar katkı sağladığını belirtti.

Uluslararası Nakliyeciler Derneği2nde konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "40 milyar dolarlık ihracat geliri getiren lojistik sektörü, toplamda Türkiye milli gelirine geçen yıl 100 milyar dolarlık bir katkı sağladı. Gayri safi milli hasılamız geçen yıl, 1 trilyon 330 milyon dolardı yani 13 de 1'i demek. Türkiye milli gelirinin 13'de 1'ini kara, hava, deniz ve demiryollarından oluşan lojistik sektörü sağlıyor. Lojistik sektörü bizim gözbebeğimiz olan sektör" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Uluslararası Nakliyeciler Derneği'ni (UND) ziyaret etti. Uluslararası Nakliyeciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Aras ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Bolat'a Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak eşlik etti. Burada konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Ticaret bakanlığı olarak sizlerle et ile tırnak gibi birlikte çalışıyoruz. Biz Ticaret bakanlığı olarak ülkemizin ürettiği sanayi ürünleri, madencilik ürünleri ve hizmetler sektörünün yurt dışında tanıtımı, ihracatı ve ülkemize döviz kazandırılması noktasında sorumlu ve yetkili bir kuruluşuz. Bu ürünleri ve hizmetleri de ihraç edebilmemiz için taşımacılık araçlarına ihtiyacımız var. Bu noktada siz kıymetli taşımacılık, lojistik sektörü çok büyük bir önem taşıyor. UND taşımacılık sektörünün kara taşıma boyutunu temsil ediyor ama sektör adına çok önemli bir fonksiyon ifade ediyor" dedi.

COVİD SALGININDA TÜRK LOJİSTİK SEKTÖRÜ ÇOK BAŞARILI BİR PERFORMANS GÖSTERDİ

2020 Ocak ayında baş gösteren Covid salgını karantina aylarını ve eve kapanmaları beraberinde getirdiğinde 2 sektör insan ve toplum hayatında hayati öneme hayiz olduğunu gösterdi. Birincisi sağlık hizmetlerimizdi. İkincisi de lojistik hizmetleriydi. Lojistik sektörü bütün kısıtlamalardan muaf tutulmuştu. Bu Türkiye ölçeğiydi. Bir de bunun dünya ölçeği var. Birçok sektörler lojistik sektörünün aksaması nedeniyle dünyada tedarik zincirleri, lojistik zincirleri kopmuştu. Ama bizim ülkemizde, hükümetimizin aldığı tedbirlerle lojistik sektörümüz gerçekten çok başarılı bir imtihan verdi. Sadece Türkiye'nin ihtiyaçlarını zamanında teslim etmekle kalmadı. Birçok ihraç pazarlarında Avrupa Birliği, ABD gibi ülkeler, Afrika, Asya gibi ülkeler olmak üzere Türk lojistik sektörü çok başarılı bir performans gösterdiö ifadelerini kullandı.

'LOJİSTİK SEKTÖRÜ BİZİM GÖZBEBEĞİMİZ OLAN SEKTÖR'

Bolat, "Hizmetler sektörü bizim yüz akımız bir sektör. Lojistik de onların başında geliyor. Bizim 115 milyar dolarlık geçen yılki hizmetler ihracatımızda birinci sırada 61 milyar dolarla turizm sektörü, 40 milyar dolarla ise lojistik sektörü geliyor. 40 milyar dolarlık ihracat geliri getiren lojistik sektörü, toplamda Türkiye milli gelirine geçen yıl 100 milyar dolarlık bir katkı sağladı. Gayri safi milli hasılamız geçen yıl, 1 trilyon 330 milyon dolardı yani 13 de 1'i demek. Türkiye milli gelirinin 13'de 1'ini kara, hava, deniz ve demiryollarından oluşan lojistik sektörü sağlıyor. İstihdamda da 100 binlerce kişiye istihdam sağlıyor. Lojistik sektörü bizim gözbebeğimiz olan sektör" dedi.

'18 GÜMRÜK KAPIMIZ ÇOK MODERN HALE GELDİ'

Gümrük kapılarının Ticaret Bakanlığı'nın sorumluluğu altında olduğunu belirten Bolat, "Gümrük kapıları Ticaret Bakanlığımızın sorumluluğu altında. Bütün taşımalar gümrüklerden geçmek zorunda. 163 tane gümrük kapımız bu amaçla hem ihracatçılarımıza hem taşımacılarımıza hizmet veriyor. Gümrüklerimizi yeniledik, modernleştirdik. Özellikle kara kapılarımız, 18 gümrük kapımız çok modern hale geldi, Gürbulak'da çok yakında tam anlamıyla hizmet verecek. Şu anda zaten kısmen modernleştirilmiş halde hizmet veriyor. Ardından Şanlıurfa'da Akçakale yatırım programına alıyoruz. Geçen yıl Şanlıurfa'da Ceylanpınar yenileştirilmiş halde hizmete aldık. Bu yoğun dönemde Kapıkule'de gerek gurbetçilerimizin girişleri, turizm girişleri, çok yoğun girişler, çıkışlar ama taşımacılığın aksamaması için yoğun gayret gösteriyoruz. Yine ulaştırma kotaları anlamında gerek Avrupa Birliği nezdinde gerekse ikili üye ülkeler nezdinde ulaştırma sektörümüzün ihtiyacı olan taşımacılık kotalarının arttırılması noktasında mücadele veriyoruz. 200 ülke ile yaptığımız gezilerde, anlaşmalarda, temaslarda siz değerli taşımacılarımızın sorunları da her zaman gündemimizin ön sıralarında yer alıyor. Avrupa Birliği'yle 1 Temmuzda Ankara'da yüksek düzeyli ticaret diyalog toplantılarını gerçekleştirdik. Yine sizlerin taşımacılık kotalarını onlarla görüştük. Pozitif olumlu, yapıcı gündemlerle Avrupa Birliği komisyonuyla sürekli bir gelişme, ilerleme kaydediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Ticaret Bakanı, Ömer Bolat, İhracat, Türkiye, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Lojistik Sektörü Türkiye'nin Gözbebeği - Son Dakika

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