Malatya İçin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a görüşme çağrısı

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Evren ile il merkezi ve ilçelerdeki esnaf odalarının başkanları, bir süre önce seçimlerini tamamlayan Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan'ı ziyaret ederek yeni dönem görevi için başarı dileklerini iletti.

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şevket Keskin konuşmasında ilk olarak kayısının Malatya ve çevre illerin ekonomisindeki önemine değindi.

Kayısı sektörünün yalnızca Malatya'da üretim yapanları değil, çevre illerden gelerek hasat ve işleme süreçlerinde çalışan çok sayıda insanı da ilgilendirdiğini belirten Keskin, ürünün geniş bir kesimin geçim kaynağı olduğunu söyledi.

Keskin, "Kayısı sadece Malatya'nın ürünü değil, aslında bir bölgenin ürünü. Bölgedeki insanlar buraya gelerek günlerce, aylarca çalışıyor. Çoluk çocuğunun nafakasını kazanıyor. Kayısı, Cenabı Allah'ın bize verdiği büyük bir nimet" dedi.

Malatya Ticaret Borsasının yalnızca kayısıyla ilgilenmediğini, tarım ve hayvancılık alanlarında da çalışmalar yürüttüğünü belirten Keskin, Başkan Ramazan Özcan'ın bu alanlardaki faaliyetlerini takdir ettiğini ifade etti.

Keskin, "Malatya Ticaret Borsası sadece kayısıyla ilgilenmiyor. Hayvancılıkla, tarımla da ilgileniyor. Ticaret Borsasını aktif şekilde çalıştıran bir kardeşimiz var. Kendisini gerçekten tebrik ediyorum. Her zaman birlik ve beraberlik içerisinde çalışmak için elimizden geleni yapıyoruz" şeklinde konuştu.

"Malatya'nın nasıl ayağa kalkacağını hep birlikte belirlemeliyiz"

Deprem sonrasında Malatya'nın yeniden ayağa kaldırılması için ortak akıl anlayışına ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Keskin, esnaf odaları, sivil toplum kuruluşları ve yerel yöneticilerin birlikte hareket etmesi gerektiğini söyledi.

Keskin, "Malatya'da bütün oda başkanlarımızla, yönetim kurullarımızla ve esnafımızla ortak akıl oluşturarak Malatya'nın nasıl ayağa kalkacağını, nasıl düzeleceğini hep birlikte değerlendirmemiz lazım. Birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmemiz gerekiyor. Başkanımız da biraz önce söyledi; esnaf ayağa kalkmazsa Malatya ayağa kalkmaz" ifadelerini kullandı.

Ancak esnafın karşı karşıya bulunduğu en önemli sorunlardan birinin konteynerlerden kalıcı iş yerlerine geçiş olduğunu belirten Keskin, bu konuda alınan kararların esnafın mevcut şartları dikkate alınarak uygulanması gerektiğini savundu.

"Esnafımızın yüzde 95'i kiracı"

Malatya'da küçük esnafın önemli bir bölümünün kiracı olduğunu belirten Keskin, yüksek kira bedellerinin esnafı zor durumda bıraktığını söyledi.

Konteynerlerin kaldırılmasıyla ilgili daha önce yapılan bir açıklamayı eleştiren Keskin, kalıcı iş yeri bulunmayan esnafa yeterli süre ve imkan tanınmadığını savundu.

Keskin, "Konteynerlerle ilgili daha önce bir açıklama yapıldı. Bence çok talihsiz bir açıklamaydı. Şimdi esnafımızın yüzde 95'i kiracı. Kiralar çok yüksek. Yüksek kira bedelleri insanlarımızı perişan ediyor" dedi.

Özellikle kuyumcuların karşı karşıya kaldığı duruma dikkat çeken Keskin, iş yeri tahsisi yapılmayan bir kuyumcunun konteynerini boşaltmasının ciddi güvenlik ve depolama sorunları oluşturabileceğini dile getirdi.

Keskin, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bir kuyumcunun dükkanını boşaltmasını istiyorsunuz ama henüz yeri çıkmamış. Bu kuyumcu altınını nereye götürecek? Evine mi götürecek? Kuyumcuların kasaları var, güvenlik ihtiyaçları var. Kalıcı iş yeri olmayan insanlara biraz müsaade edilmesi gerekiyordu ama bu yapılmadı. Malatya'da ciddi bir sıkıntı oluşturdu."

"İnsanları çıkarıyorsanız mutlaka bir yer göstermeniz lazım"

Kalıcı iş yeri bulunmayan esnafın geçici konteynerlerden çıkarılmasının mağduriyetlere yol açtığını savunan Keskin, özellikle kent merkezindeki ticari hayatın devamlılığı açısından alternatif yer gösterilmesi gerektiğini belirtti.

Keskin, esnafın geçimini sağlayabilmesi için çalışma ortamının korunması gerektiğini vurgulayarak, "İnsanları çıkardığınız zaman mutlaka bir yer göstermeniz lazım. Çünkü o insanın ekmek parasını kazanabilmesi için bir imkan tanınması gerekiyor. Bazı esnaflarımızın konteynerleri bugüne kadar hiçbir zarar vermeden faaliyetini sürdürdü. En azından biraz daha müsaade edilmesi lazımdı. Edilmedi. Şimdi o insanlar eşyalarını evlerine götürüp bırakmış" ifadelerine yer verdi.

Esnafın yalnızca kendi geçimini sağlamakla kalmadığını, ailesinin ihtiyaçlarını karşılarken devlete karşı mali yükümlülüklerini de yerine getirmek zorunda olduğunu hatırlatan Keskin, mevcut şartlarda küçük işletmelerin ciddi ekonomik baskı altında bulunduğunu söyledi.

Keskin, "Bu insanlar çoluğunun çocuğunun nafakasını kazanırken devletin yüklediği sorumlulukları da yerine getirmek zorunda. Esnaf burada büyük bir sıkıntı içerisinde" dedi.

Bakan Murat Kurum ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme çağrısı

Konteynerlerin kaldırılması ve kalıcı iş yerlerine geçiş konusundaki sorunların ilgili kurumlarla birlikte değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Keskin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un Malatya'ya yapacağı ziyarette bu konuların gündeme getirilmesini önerdi.

Keskin, "İnşallah Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum geldiği zaman birlik ve beraberlik içerisinde, ortak akılla, sivil toplum örgütlerimizle, basınımızla, Malatya Ticaret Borsamızla, Malatya Ticaret ve Sanayi Odamızla ve esnaf odalarımızla birlikte oturup bu konuları anlatmamız lazım" ifadelerini kullandı.

Sorunların Ankara'da da ele alınmasını isteyen Keskin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşülmesi gerektiğini belirtti.

Keskin, "Hatta bir fırsat bulursak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a gitmemiz lazım. Esnafın sıkıntılarını, Malatya'nın sıkıntılarını elimizden geldiği kadar anlatmamız lazım" dedi.

"İş yeri olan taşınsın, olmayana da yer bulunsun"

Malatya'daki kalıcı iş yerlerine geçiş sürecinin hızlandırılmasını desteklediğini ancak bu süreçte hiçbir esnafın işsiz ve iş yersiz bırakılmaması gerektiğini ifade eden Keskin, farklı durumda bulunan esnaflar arasında ayrım yapılmasını önerdi.

Keskin, "Malatya'nın ayağa kalkması için herkesin kalıcı iş yerine taşınması lazım. Bu doğru. Ancak iş yeri olmayan, henüz yeri çıkmayan insanlar nereye taşınacak? Diğer taraftan iş yeri çıkan insanların da mutlaka taşınması lazım. Çarşısız bir şehir olmaz" şeklinde konuştu.

"Cumhurbaşkanımıza Malatya'nın gerçek sorunlarını anlatalım"

Sivil toplum kuruluşlarının ve siyasi temsilcilerin birlikte hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Keskin, Malatya'nın sorunlarının çözümü için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan randevu alınmasını önerdi.

Geçmiş dönemlerde milletvekillerinin girişimleriyle benzer görüşmeler gerçekleştirdiklerini hatırlatan Keskin, bu yöntemin yeniden uygulanabileceğini belirtti.

Keskin, "AK Parti Malatya milletvekillerimiz daha önce Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı dönemlerinde randevu alıyorlardı. Biz de gidip görüşüyorduk. Bundan sonra da AK Parti Malatya milletvekillerimizin bize randevu alması lazım. Sivil toplum kuruluşları olarak gidip Malatya'nın gerçek sorunlarını anlatmalıyız" dedi.

Kentin sorunlarının çözümü için sivil toplum kuruluşları, basın mensupları ve siyasi temsilcilerin birlikte çalışması gerektiğini ifade eden Keskin, "Biraz sonra arkadaşlarımızla birlikte Akpınar'ı da gezeceğiz. İnşallah bütün sivil toplum kuruluşları, basınımız ve siyasi temsilcilerimizle ortak akıl oluşturarak Malatya'nın sorunlarını bir masaya yatırmamız lazım. Bunları birlikte inceleyip çözüm aramalıyız" dedi.

"Malatya'nın lokomotifi kayısı"

Konuşmasının sonunda yeniden kayısı sektörünün önemine değinen Keskin, Malatya'nın ekonomisinde tarım, hayvancılık, ticaret ve sanayinin birbirini tamamlayan alanlar olduğunu söyledi.

Malatya'nın ekonomisinde kayısının önemli bir yer tuttuğunu vurgulayan Keskin, sektörün daha ileri taşınması gerektiğini belirtti.

Keskin, "İnşallah bundan sonra Malatya'nın lokomotifi olan kayısı daha fazla gündeme gelir, insanlarımızın daha fazla para kazandığı bir döneme gireriz. Malatya'da sanayimiz var ama lokomotifimiz kayısıdır. Kayısı, dolaylı olarak bütün Malatya'yı ilgilendiriyor. İnsanlarımız kayısıyla geçimini sağlıyor, çocuğunu okutuyor, evini, barkını alıyor. Herkesin kayısıya baktığı bir dönem var" ifadelerini kullandı.

"Hepimiz aynı camianın birer çalışanıyız"

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, MESOB Başkanı Şevket Keskin, Kooperatif Başkanı Ali Evren ve oda başkanlarına teşekkür etti.

Esnaf ve sanatkar camiasının temsilcileriyle aynı amaç doğrultusunda çalıştıklarını belirten Özcan, yeniden seçilen Şevket Keskin'i de tebrik ederek, "Teşekkür ederim, şeref verdiniz. Yapmış olduğunuz ziyaretten dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Esnaf camiası bugün burada. Başkanımız da yeniden bir göreve seçildi. Konfederasyonda bir yönetim değişikliği yaşandı. İnşallah yeni başkan ve yeni yönetim ülkemiz, memleketimiz için hayırlı olur" dedi.

Kurumların farklı alanlarda faaliyet göstermelerine rağmen Malatya'ya hizmet etme noktasında ortak sorumluluk taşıdıklarını ifade eden Özcan, "Aslında hepimiz aynı camianın birer çalışanıyız. Sizler kendi odalarınızda Malatya'ya, Malatya esnafına ve Malatyalılara hizmet ediyorsunuz. Biz de Malatya Ticaret Borsası olarak tarım ve hayvancılık alanında, sektörel anlamda iş birliği içerisinde olduğumuz bütün kesimlere hizmet etmeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Şevket Keskin'in uzun yıllardır esnaf ve sanatkar camiasına hizmet ettiğini belirten Özcan, Ali Evren'in de kooperatif bünyesinde Malatya için önemli çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

Özcan, "Malatya ESOB Başkanı Şevket Keskin uzun zamandır bu camiaya hizmet veriyor. Kendisine teşekkür ediyorum. Ali Evren de aynı şekilde kooperatif bünyesinde Malatya'ya uzun yıllardır önemli hizmetler yapıyor" ifadelerini kullandı.

"Esnaf ayağa kalkmazsa şehir ayağa kalkmaz"

Malatya'nın 6 Şubat depremlerinin ardından yeniden imar ve inşa sürecinden geçtiğini hatırlatan Özcan, bu süreçte hem esnafın hem de ilgili kurumların çeşitli zorluklarla karşılaştığını anlattı.

Kalıcı iş yerlerinin büyüklüğü, konumu ve teslim süreçleriyle ilgili eleştirilerin gündeme geldiğini belirten Özcan, "Malatya, 6 Şubat depremlerinden sonra yeniden bir imar ve inşa süreci yaşıyor. Çok zor bir dönem geçiriyoruz. İş yerleri olmadı, küçük oldu, yanlış oldu. Birçok yerde müdahale edemeyeceğimiz ortamlar oluştu. Bundan dolayı sürekli kamuoyunda eleştiriler aldık. Sanki bu işin sorumlusu esnafmış, bizmişiz gibi bir algıyla karşı karşıya kaldık" dedi.

Özcan, kalıcı iş yerlerine geçiş konusunda bazı esnafların kendilerine ulaştığını belirterek, "Hamdolsun, ortaya bir fiziki iyileşme çıktı. İş yerleri yavaş yavaş teslim ediliyor. Bir taraftan konteynerler kaldırılıyor. Son zamanlarda bazı esnaf arkadaşlarımız bizi arayarak bir süre daha bulundukları yerlerde kalıp hizmet vermek istediklerini söylüyorlar" ifadelerine yer verdi.

Devletin şehirde kalıcı bir düzen oluşturmak amacıyla çalışmalar yürüttüğünü belirten Özcan, geçici ticaret alanlarının kaldırılması ve esnafın kalıcı iş yerlerine taşınmasının da bu sürecin bir parçası olduğunu dile getirdi.

Özcan, "Devlet de kamu düzenini sağlamak, yeni bir düzen oluşturmak ve Malatya'daki fiziki iyileştirmeleri gerçekleştirmek için mevcut konteynerleri kaldırarak herkesin kalıcı iş yerlerine geçmesi yönünde mücadele veriyor" dedi.

MESOB Başkanı Şevket Keskin'in sık sık dile getirdiği bir sözü hatırlatan Özcan, "Şevket Keskin'in her zaman söylediği bir cümle var: 'Esnaf camiası ayağa kalkmazsa şehir ayağa kalkmaz.' Bunun ne kadar doğru olduğunu hep beraber görüyoruz. İnşallah en kısa süre içerisinde Malatya normal hayatına döner ve artık bu konuları konuşmayacağımız bir dönem başlar" dedi.

"Ekonomik daralma hepimizin gündeminde"

Malatya'nın yeniden yapılanma sürecinin yanı sıra ekonomik daralmayla da mücadele ettiğini ifade eden Özcan, yaşanan ekonomik sorunların bütün sektörleri etkilediğini söyledi.

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, açıklamasının sonunda Şevket Keskin'e, Ali Evren'e, yönetim kurulu üyelerine ve ziyarete katılan bütün oda başkanlarına teşekkür ederek, "Ziyaretinizden dolayı bizleri çok memnun ettiniz. Allah hepinizden razı olsun" ifadelerini kullandı.

Malatya Ticaret Borsasında gerçekleştirilen ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin ardından sona erdi. Görüşmede gündeme gelen konteynerlerin kaldırılması, kalıcı iş yerlerine geçiş ve yüksek kira sorunlarının ilgili kurumlarla ele alınması, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ortak bir heyetle aktarılması yönündeki öneriler dile getirildi.