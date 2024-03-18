Manisa OSB Köprülü Kavşağının temeli atıldı

Ekonomi

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Organize Sanayi Bölgesi işbirliğinde; OSB girişinde yaşanan trafik yoğunluğuna nefes aldırmak amacıyla hazırlanan 3 katlı kavşak projesinin temeli, törenle atıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Organize Sanayi Bölgesi işbirliğinde hayata geçirilen Köprülü Kavşak Projesinin temeli düzenlenen törenle atıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Törende ilk konuşmayı yapan MOSB Yönetim Kurulu Başkanı Sait Cemal Türek, "Bu köprülü kavşak en sonunda arzu edilen dizayna geldi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün ısrarlı takipleri ve Valimiz Enver Ünlü'nün değerli katkılarıyla, OSB'nin de Manisa'ya olan borçlarından biri olarak bu birlikteliğe karar verdik. Geç oldu ama güç olmayacak inşallah. İnşallah 150 günde bitirilir. Memleketimize, Manisa'mıza hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Başkan Ergün'den teşekkür

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Organize Sanayi Bölgesi Köprülü Kavşak Projesinin temel atma töreninde katılımcıları selamlayarak konuşmasına başladı. Büyüyen ve gelişen Manisa'nın yoğunlaşan trafiğine nefes aldıracak OSB kavşak projesinin temel atma töreni için bir arada olduklarını belirten Başkan Cengiz Ergün, "Güzel şehrimiz için hayata geçirdiğimiz her bir projenin temel atma ve açılış törenlerinde büyük heyecan duyuyorum. Bu güzel şehre eserler kazandırmak, bu güzel şehir için üretmek ve bu güzel şehir için hizmet etmek bizler için en büyük mutluluk kaynağı. Rabbim, devamını nasip etsin inşallah. Manisa Organize Sanayi Bölgemizin değerli Yönetim Kurulu Başkanı Sait Beyle şehrimizin ve bölgemizin gelişimi noktasında sık sık bir araya geliyor ve istişarelerde bulunuyoruz. Organize Sanayi Bölgesinin İzmir ve Manisa bağlantısı ile ilgili yaşanan trafik yoğunluğunun çözümü noktasında da çokça istişarelerde bulunduk. Manisa için ve Organize Sanayi Bölgemizin gelişimi noktasında Sait Cemal Türek Beyin çabaları ve projeleri bir Manisalı olarak bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Bu açıdan ben öncelikle kendisine ve değerli yönetimine, katkılarından dolayı şahsım ve hemşerilerim adına teşekkür ediyorum. Yaptığımız görüşmeler sonrasında 2023 yılı Nisan ayında buraya 3 katlı modern bir kavşak kazandırmak için iş birliği protokolü imzaladık" dedi.

Kavşağın öneminden bahsetti

MOSB Kavşağı'nın önemine değinen Başkan Ergün, "Manisa Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı; ilimiz merkezi, OSB, İzmir ve Manisa Çevreyolu ile yakın ilişkisi nedeniyle önemli bir yere sahip. Şehrimizin konumu, büyüyen ve gelişen sanayisi ve buna bağlı olarak hem Ege Bölgesi hem de sanayi şehirlerine olan ulaşım ağının merkezi bir noktasında olması nedeniyle de özel bir konumu var. Kavşak alanında yaptırdığımız trafik sayımları ve gözlemler sonucunda görülmüştür ki, özellikle mesai başlangıç ve bitiş saatlerinde burada aşırı yoğunluk oluşuyordu. Organize Sanayi Bölgesi'nde var olan çoğu firmanın servis araçlarının da yoğunluklu olarak bu kavşağı kullanmaları ve İzmir-Manisa şehir merkezine çift yönlü olarak yoğunluğun sürekli fazla olması da bu kavşakta trafik açısından olumsuzluklar oluşturuyordu. Kent içinin özellikle İzmir ve Çevre Yolu yönünde boşalımını sağlayan son noktalardan birisi olması nedeniyle de bu noktada bir takım sıkıntılar doğuyordu" ifadelerini kullandı.

Hem trafiği rahatlatacak hem de estetik olacak

Yapılacak köprülü kavşak projesinin trafiği rahatlatmasının yanında estetik bir görünüme de sahip olacağını belirten Başkan Ergün, "Yoğunluğun en çok yaşandığı, Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nden Manisa yönüne gidecek araçların kesintisiz bir şekilde ilerlemesi için 3 katlı olarak planladığımız kavşağımızda, trafik ışığı olmayacak. 96 metre tünel geçişi, 60 metre uzunluğunda köprü tabliyesi, 250 metre Toprakarme Duvar, 16 adet toplamda 320 metre Fore Kazık, 28 adet 30 metre uzunluğunda Prefabrik Kiriş yapılacak. Yapım aşamasında 7 bin metreküp Beton, 700 ton Demir, 60 bin metrekare, 13 bin ton Asfalt kullanılacak. Bu önemli projemiz, trafik yoğunluğunu rahatlatacak olmasının yanında, estetik açıdan da şehrimizin çehresini değiştirecek" diye konuştu.

Kurumlar arası iş birliğinin güzel bir örneği

Projesi Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan kavşağın ihalesini Organize Sanayi Bölgesinin yaptığını dile getiren Başkan Ergün, "Yaklaşık 150-200 milyon Lira civarındaki bu önemli yatırımımız, aynı zamanda kurumlar arası iş birliğine de güzel bir örnek teşkil ediyor. Organize Sanayi Bölgemizin yaptığı ihalede işin bitiş tarihi 8 Eylül olarak ön görülüyor. İnşallah bir aksilik çıkmazsa, bu önemli kavşağı Allah'ın izniyle Manisa'mızın kurtuluş gününde, Manisa'mız için anlam taşıyan bu önemli günde hizmete açacağız. İnşallah Sait beyin ifade ettiği gibi 5 ayda projeyi bitirirsek, bu bizleri daha da fazla mutlu edecektir" dedi.

Büyük kavşak projeleri yaptık

Geride kalan 15 yılda, 1060 büyük projeyi hayata geçirmiş olmanın mutluluğu ve gururunu taşıdığını ifade eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Sürekli büyüyen ve gelişen şehrimizi; çağa ayak uyduran, daha temiz, daha yaşanabilir, geleceğe güvenle bakan ve insanlarımızın yaşamaktan mutlu olduğu bir şehir haline getirmek için gayret sarf ettik. Büyükşehir olduktan sonra Merkezde Devlet Bahçeli Kavşağı, Turgutlu'ya Alparslan Türkeş Köprülü Kavşağı, Salihli'ye Bülent Ecevit Köprülü Kavşak Viyadüğü, Alaşehir'e Süleyman Demirel Köprülü Kavşağı gibi büyük kavşak projelerini kazandırdık. Manisa Belediyesi döneminde de Alparslan Türkeş Köprülü Kavşağını kazandırmıştık" ifadelerini kullandı.

Trafiği rahatlatacak projeler devam ediyor

Manisa'da trafik yoğunluğu yaşanan yerlerdeki çalışmaların sürdüğünü aktaran Başkan Cengiz Ergün, "Cider yolunda yeni adıyla Fatih Bulvarı'nda kamulaştırma yıkım ve alt yapı çalışmalarımız devam ediyor. Buraya 30 metre genişliğinde bir yol yaparak Manisa merkezle Menemen yolunu birbirine bağlayacağız. Böylece Mimar Sinan Bulvarı'ndaki trafik yoğunluğunu da önemli ölçüde rahatlatacağız. Bir diğer projemiz de Gediz Kavşağı. Burada da imar planlarını yaparak kamulaştırmaya gerek kalmadan devletimiz bütçesine yük oluşturmadan yeni imar planlarını Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımıza teslim ettik. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yakın zamanda kavşak projesi yapımına başlanacak. Bunun da ihalesi Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapıldı" diye konuştu.

Yeni dönem projelerine değindi

Önümüzdeki dönemde hayata geçirmeyi planladıkları projelere de değinen Başkan Cengiz Ergün, "Vatandaşlarımız 31 Mart tarihinde yapılacak olan seçimlerde teveccüh gösterir, 5 yıl daha bizleri bu makamlara layık görürlerse ilimiz merkezine nefes aldıracak yeni bir kavşak projesine daha imza atacağız. Eski Devlet Hastanesi bölgesinde yapacağımız kavşak projemizle Cengiz Aytmatov Caddesi'ni Hastane kavşağında batırarak Mehmetçik Caddesi'ne bağlayacağız. Alaybey'den gelenler, trafik ışıklarının kaldırılmasıyla Halil Erdoğan Caddesi üzerinden yeni garaj yönüne direkt ulaşabilecekler. Muradiye Mahallemizde Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluk sahası olan aynı zamanda Karayollarına paralel Devlet Demiryolları hattının bulunması sebebiyle tek bir noktadan giriş sağlanan trafik sorununu ortadan kaldırmak amacıyla 3 adet kavşak projesi geliştirdik. Bu kavşaklardan birincisi olan mevcut Manisa Celal Bayar Üniversitesi Muradiye Kampüsü Kavşağımızı yeniden tasarlayarak, daha işlevsel hale getireceğiz. İkinci kavşağımız olan Muradiye OSB hemzemin kavşağını katlı kavşak haline getirerek, Sanayi Caddesi'nden Muradiye'nin içine doğru olan trafik akışının devamını sağlayacağız. Üçüncü kavşağımız olan Muhsin Yazıcıoğlu ve Menemen Caddesi'nin kesiştiği kavşaktan ise yapılan düzenlemeyle Muradiye'ye bağlantıyı sağlayacağız. Bu projelerimizin yapımını Karayolları Genel Müdürlüğümüzle birlikte hayata geçireceğiz" dedi.

Emeği geçenlere teşekkür etti

Başkan Cengiz Ergün, konuşmasının son bölümünde "Birazdan temelini atacağımız Organize Sanayi Bölgesi Kavşağımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu önemli çalışmanın hayata geçmesinde bizlere önemli katkılar sağlayan Organize Sanayi Bölgemizin kıymetli Yönetim Kurulu Başkanı Sait Türek ve değerli yönetimi başta olmak üzere tüm emeği geçenlere bir kez daha şahsım ve hemşerilerim adına teşekkür ediyorum. Rabbim, kazasız ve belasız bir şekilde bitirmeyi ve inşallah açılışını da hep birlikte yapmayı nasip etsin diyorum. Bu duygularla bir kez daha hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyor, törenimize katılımlarınızdan dolayı teşekkürlerimi sunuyorum" diyerek konuşmasını tamamladı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün konuşmasının ardından OSB Köprülü Kavşak Projesinin kazasız belasız ilerlemesi için dualar okundu, kurban kesildi. Protokol üyelerinin temele harç dökme butonuna basmasıyla temel atma töreni gerçekleştirildi. - MANİSA