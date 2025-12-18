Medeniyet Teknopark girişimcileri Fas'ta yatırım ve fırsatları yerinde inceledi - Son Dakika
Medeniyet Teknopark girişimcileri Fas'ta yatırım ve fırsatları yerinde inceledi

18.12.2025 13:21
Medeniyet Teknopark, akademisyen ve girişimcilerden oluşan 18 kişilik heyetle Fas'a gerçekleştirdiği iş seyahati kapsamında Rabat, Kazablanka ve Marakeş'te temaslarda bulundu. Program boyunca kamu kurumları, üniversiteler, teknoparklar ve finans merkezleri ziyaret edilerek Türk girişimciler için yeni iş birliği ve pazara giriş fırsatları değerlendirildi.

Ziyaretin ilk gününde Medeniyet Teknopark heyeti, Türkiye'nin Fas Büyükelçisi İlker Kılıç ile bir araya geldi. Görüşmede Fas'ın ekonomik yapısı, Türkiye–Fas ilişkileri, yatırım ortamı ve girişimciler için sunulan fırsatlar ele alındı. Büyükelçi Kılıç, girişimcilerle tek tek görüşerek projelerini dinledi.

Aynı gün Ticaret Müşavirleri ile Hazine ve Maliye Müşavirleri tarafından Fas ekonomisi, iki ülke arasındaki ticaret potansiyeli, pazara giriş süreçleri ve iş birliği alanlarına ilişkin kapsamlı bilgilendirme yapıldı. Bu temaslar, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin güçlendirilmesi açısından önemli bir zemin oluşturdu.

ÜNİVERSİTE, TEKNOPARK VE FİNANS MERKEZLERİ ZİYARET EDİLDİ

Program kapsamında UM6P – University Mohammed VI Polytechnic ziyaret edilerek üniversitenin teknopark yapısı, veri merkezleri ve yeşil enerji alanındaki çalışmaları yerinde incelendi. Heyet, Fas'ın teknoloji vizyonuna ilişkin kapsamlı sunumlar dinlerken, yeni ortaklık fırsatlarını da değerlendirme imkanı buldu.

İkinci gün Casablanca Finance City ziyaretinde Fas'ın finansal yapısı, üyelik koşulları ve iş birliği imkânları ele alındı. Ardından TECHNOPARK Maroc (MITC)'de karşılıklı kurumsal sunumlar gerçekleştirildi. Girişimci firmalar projelerini tanıtırken, düzenlenen B2B görüşmelerle somut iş bağlantılarının ilk adımları atıldı.

FİNTECH VE AR-GE ODAKLI TEMASLAR ÖNE ÇIKTI

Rabat programında Morocco Fintech Center'da finansal teknolojiler, regülasyonlar ve ortak projeler üzerine sunumlar yapıldı. Gerçekleştirilen networking görüşmeleri ile iki ülke ekosistemlerini yakınlaştıracak iş birlikleri değerlendirildi.

Technopolis Rabat ziyaretinde ise yaklaşık 100 hektarlık alanda faaliyet gösteren büyük firmaların Ar-Ge merkezleri gezildi. Girişimciler, potansiyel ortaklıklar için birebir görüşmeler gerçekleştirdi.

Programın devamında Université Internationale de Rabat ile akademi–sanayi iş birlikleri ve uluslararası ortak projeler üzerine kısa ve uzun vadeli planlar ele alındı. Günün sonunda Fas–Türkiye Ticaret Odası Başkan Yardımcısı ile yapılan görüşmede, bu yapıda aktif rol alma yönündeki karşılıklı beklentiler paylaşıldı.

"GİRİŞİMCİLERİMİZİ KÜRESEL PAZARLARA HAZIRLIYORUZ"

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Genel Sekreteri ve Medeniyet Teknopark Genel Müdürü Ali Ramazan Tak, Fas programına ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"Girişimcilerimizin sahada edindiği temaslar ve aldıkları geri bildirimler, küresel açılım noktasında doğru adımlar attığımızı gösteriyor. Medeniyet Teknopark olarak girişimcilerimizi yalnızca yerel pazarlara değil, uluslararası arenaya da hazırlamaya devam ediyoruz."

Medeniyet Teknopark, önümüzdeki dönemde de girişimci firmaların küresel pazarlara erişimini artırmaya yönelik yurt dışı programlarını sürdürmeyi hedefliyor.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gülfettin Çelik'in katılımıyla Fas'ın Rabat ve Kazablanka şehirlerinde gerçekleştirilen ziyaretler kapsamında; Mohammed V University, Mohammed VI Polytechnic University ve Dar El Hadith El Hassania ile akademik iş birliği görüşmeleri yapıldı. Program çerçevesinde yükseköğretim, araştırma, inovasyon ve öğrenci–akademisyen değişimi başta olmak üzere çeşitli alanlarda iş birliği imkânları ele alındı.

Seyahate katılan girişimciler, Fas ziyaretinin kendileri için önemli bir vizyon kazandırdığını belirtti.

Vitelco Bilişim Kurucusu Genel Müdür Kamil Varol, Rabat'ta gerçekleştirilen teknopark temaslarının son derece verimli geçtiğini belirterek şu değerlendirmede bulundu:

"Medeniyet Teknopark ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi ekibinin titizlikle hazırladığı organizasyon sayesinde, ilk günden itibaren yoğun ve hedef odaklı bir program yürütüldü. Uluslararası bir operatörün Fas'taki iştirakleriyle birden fazla başlıkta iş birliği imkânlarını değerlendirme fırsatı bulduk. Programın Büyükelçilik ve ticari müşavirlik ekiplerinin güçlü yönlendirmeleriyle başlaması da süreci bizim için çok daha anlamlı kıldı."

Genex Ar-Ge Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Sümer, programın Afrika pazarına giriş açısından kritik temaslar sağladığını vurguladı:

"Bu ziyaretler sayesinde doğru iş ortaklarıyla iletişim kurma ve pazarda sürdürülebilir şekilde ilerleme konularında önemli bağlantılar elde ettik. Medeniyet Teknopark ekosisteminin sunduğu yönlendirme ve açtığı kapılar, süreci son derece verimli hale getirdi."

Yıldız Endüstriyel Ekipmanlar Genel Müdürü İlker Yıldız ise programın sonuç odaklı yapısına dikkat çekti:

"Bugüne kadar katıldığımız benzeri organizasyonlar arasında etkinliği ve somut çıktılarıyla öne çıkan bir program oldu. Gerçekleştirilen temaslar, firmamız için güçlü bir iş birliği zemini oluşturdu. Bu tür uluslararası programların devam etmesini son derece kıymetli buluyorum."

Developus İş Analisti Ilgın Tezel, Fas'ın sunduğu potansiyeline ilişkin şöyle konuştu:

"Özellikle yeşil dönüşüm ve sürdürülebilirlik yaklaşımı dikkat çekici. Fintech alanında faaliyet gösteren bir firma olarak, Fas'ın hızla gelişen bir ekosisteme sahip olduğunu yerinde görmek bizleri son derece memnun etti. Önümüzdeki dönemde güçlü iş birlikleri geliştirmeyi hedefliyoruz."

Kaynak: DHA

