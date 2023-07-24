Memur-Sen, toplu sözleşmede kamu görevlileri için 7 bin 650 TL kira yardımı istedi - Son Dakika
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Memur-Sen, toplu sözleşmede kamu görevlileri için 7 bin 650 TL kira yardımı istedi

24.07.2023 12:45

Memur-Sen, memur ve memur emeklisinin toplu sözleşme görüşmeleri öncesi aralarında kira yardımının da bulunduğu taleplerini açıkladı. 2024-2025 yılı için toplamda yüzde 110 zam isteyen Memur-Sen, kamu görevlilerine aylık 7 bin 650 TL kira yardımı talep etti.

Memur ve memur emeklisinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri için geri sayım başladı. Pazarlık masasında memur ve memur emeklilerini, yetkili konfederasyon olarak temsil edecek olan Memur-Sen, taleplerini açıkladı. 2 yıl için yüzde 110 zam talep eden Memur-Sen, kamu görevlileri için aylık 7 bin 650 TL kira yardımı istedi.

MEMURA BAYRAM İKRAMİYESİ TALEBİ

Memur-Sen, kira yardımının yanında memurlara bayram ikramiyesi de istedi. Memura Ramazan ve Kurban bayramlarında ayrı ayrı 4 bin 850 TL ikramiye ödenmesi talepler arasında.

EVLENME VE KREŞ YARDIMI DA TALEPLER ARASINDA

Memur-Sen'in memurlara maddi olarak yapılmasını istediği diğer destekler şöyle:

  • Aile yardımı 2 bin TL,
  • Çocuk yardımı 500 TL
  • Doğum yardımı 5 bin 98 TL
  • Evlenme yardımı 24 bin 245 TL
  • Ölüm yardımı 19 bin 372 TL
  • Kreş yardımı 2 bin 778 TL
Memur-Sen, toplu sözleşmede kamu görevlilerine 7 bin 650 TL kira yardımı talep etti

YORUMLAR (8)
  • ZEKİ: Kiraların çok fazla olduğu illerde yapılması lazım. Cevap Yaz 5 7 Yayından Kaldır
  • Vatan Sever: Kardeşim bir şey vermeyin ne verirseniz 2 katı zam olarak geri dönüyor. Bırakın ülkeyi kimse dokunmasın kimse yönetmesin kendiliğinden düzelir vallahi ya. Siz bir şeye dokundukça daha kötü oluyor. Bırakın kendiliğinden düzelecek vallahi. Cevap Yaz 11 2 Yayından Kaldır
  • Mehmey Yılmaz: Ulen Ne memurlarımız var ve durumları Almanya'dan iyi Sanarsin ülkenin başkanı Cevap Yaz 12 19 Yayından Kaldır
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Memur-Sen 2024-2025 toplu sözleşme teklifini ilan etti! 2 yıl için yüzde 110 zam talep ediyorlar Memur-Sen 2024-2025 toplu sözleşme teklifini ilan etti! 2 yıl için yüzde 110 zam talep ediyorlar

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Son Dakika Ekonomi Memur-Sen, toplu sözleşmede kamu görevlileri için 7 bin 650 TL kira yardımı istedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Memur-Sen, toplu sözleşmede kamu görevlileri için 7 bin 650 TL kira yardımı istedi - Son Dakika
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