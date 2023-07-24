Memur-Sen, toplu sözleşmede kamu görevlileri için 7 bin 650 TL kira yardımı istedi

Memur ve memur emeklisinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri için geri sayım başladı. Pazarlık masasında memur ve memur emeklilerini, yetkili konfederasyon olarak temsil edecek olan Memur-Sen, taleplerini açıkladı. 2 yıl için yüzde 110 zam talep eden Memur-Sen, kamu görevlileri için aylık 7 bin 650 TL kira yardımı istedi.

MEMURA BAYRAM İKRAMİYESİ TALEBİ

Memur-Sen, kira yardımının yanında memurlara bayram ikramiyesi de istedi. Memura Ramazan ve Kurban bayramlarında ayrı ayrı 4 bin 850 TL ikramiye ödenmesi talepler arasında.

EVLENME VE KREŞ YARDIMI DA TALEPLER ARASINDA

Memur-Sen'in memurlara maddi olarak yapılmasını istediği diğer destekler şöyle: