Memur ve memur emeklisinin gözü bugünkü toplantıda! Milyonlar hükümetin yeni teklifini bekliyor

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde 1 Ağustos'ta başlayan süreç devam ediyor. Hükümet 2 yıl için yüzde 110 zam isteyen memurlara, toplamda yüzde 34 zam teklif etti. Memurlar bu oranı yetersiz bularak teklifin revize edilmesini isterken, taraflar yarın bir kez daha bir araya gelecek. Görüşmede, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın hükümet adına yapacağı yeni teklifi sunması bekleniyor.

HÜKÜMETİN İLK TEKLİFİ MEMURU MEMNUN ETMEDİ

Memur ve memur emeklisinin toplu sözleşme pazarlığı ay başında başladı. Hizmet kollarına ait taleplerin tasnifi ve müzakeresi, kamu görevlilerinin geneline ilişkin taleplerin ön müzakeresiyle ilerleyen görüşmelerde, Kamu İşveren Heyetinin 14 Ağustos'ta ilk zam teklifini sunmasıyla pazarlık aşamasına geçilmişti. 2024'ün ilk altı ayında yüzde 14, ikinci altı ayında yüzde 9, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5'ten oluşan zam teklifini yeterli bulmayan sendikalar, Kamu İşveren Heyetine yeni teklif çağrısında bulunmuştu.

MİLYONLAR YENİ TEKLİFE ODAKLANDI

Yarın gerçekleştirilecek görüşmede Bakan Işıkhan, hükümet adına yeni teklifini sunacak. Memur tarafı ikinci tekliften de memnun kalmazsa gözler bir sonraki toplantıya çevrilecek.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Hükümet 17 ve 22 Ağustos'ta yeni tekliflerle masaya gelecek. Tarafların yine anlaşamaması durumunda 23 Ağustos'tan itibaren Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na başvurulacak. Bu aşamada Kurul, en geç ay sonuna kadar sözleşmeye dair kararını açıklayacak.

MEMURLAR NE İSTİYOR?

Memur-Sen, 2024 için 3'er aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 3 ayda yüzde 35, ikinci 3 ayda yüzde 10, üçüncü 3 ayda yüzde 15, dördüncü 3 ayda yüzde 10 artış olmak üzere toplamda yüzde 70 zam istiyor.

Konfederasyon, 2025 için ise 6'şar aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 6 ayda yüzde 25 ve ikinci 6 ayda yüzde 15 olmak üzere toplamda yüzde 40 zam talep ediyor.

İŞTE MEMURLARIN TALEPLERİ

2024-2025 yıllarında toplam yüzde 110 zam isteyen Memur-Sen'in talepleri şöyle:

Verilen sözün yerine gelmesi, vaadin karşılığını bulması için öncelikle maaşlarda 1.650 TL artış istiyoruz.

Kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerine;

2024 yılı için 3'er aylık dönemler itibariyle Refah Payı dahil toplamda %70,

2025 yılı için 6'şar aylık dönemler itibariyle Refah Payı dahil toplamda %40 artış istiyoruz.