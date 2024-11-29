Merkez Bankası 20 Kasım\'da sahte dolarlar için rapor hazırlamış

Ekonomi

Aynı anda hem anne oldu hem anneanne

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu, İstanbul'da, yurt dışında basılan sahte 50 ve 100 dolarlık banknotların piyasaya sürüldüğü ve bu nedenle Kapalıçarşı'daki bazı döviz bürolarının dolar alımını durdurduğu yönündeki iddialar üzerine harekete geçti. Başsavcılık, sahte para basımı ve dağıtımı konularının araştırılması amacıyla resen soruşturma başlattı.

İSTANBUL'UN ARDINDAN ADANA

İstanbul'da Kapalıçarşı ve bankalar dolar alımını durdururken, kriz Adana'ya da sıçradı. Adana'da da döviz büroları dolar alımlarını durdurdu. İş yerlerinin camlarına asılan afişlerde 50 ve 100 dolar görseline yer verilerek, "Yukarıdaki dolarların piyasada sahtelerinin dolaşmasından dolayı bu süreç düzelene kadar 50 ve 100 dolar almıyoruz." denildi.

MERKEZ RAPORUYLA TEYİT ETTİ

Sahte dolar kriziyle ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. Hürriyet'te yer alan habere göre, piyasadaki sahte 50 dolarlar üzerinden artan dolandırıcılık vakaları, Merkez Bankası'nın (TCMB) 20 Kasım'da hazırladığı bir raporla da teyit edildi. Raporda şu ifadelere yer verildi: "Banknotlarda yapılan teknik incelemeler neticesinde sahte 50 Amerikan Doları banknotların banknot kağıtlarının yıpranmamış ve temiz halde olduğu, güvenlik özellikleri ve tasarım unsurları açısından orijinal 50 Amerikan Doları banknotlara benzer ve sahte olarak üretildiği, özellikle makineleri aldatmaya yönelik özellikler taşıdığı tespit edildi."

SERİ NUMARASI DETAYI

Raporda, 'bankacılık sistemine duyulan güvenin zedelenmemesi ve vatandaşların mağdur olmaması için bankalar tarafından sahtecilik konusunda azami dikkat ve özen gösterilmesinin büyük önem arz ettiğinin vurgulandığı' belirtildi. Merkez Bankası raporunda ayrıca, 232 adet sahte 50 dolarlık banknotun sıra ve seri numaralarına yönelik bilgilere de yer verildiği öğrenildi.

Raporda, bazı sahte dolar kupürleri ve özellikleri de şöyle aktarıldı: