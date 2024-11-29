Merkez Bankası 20 Kasım'da sahte dolarlar için rapor hazırlamış - Son Dakika
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Ekonomi

Merkez Bankası 20 Kasım'da sahte dolarlar için rapor hazırlamış

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Yurt dışında basılan sahte banknotların piyasaya sürüldüğü iddiası piyasalarda deprem etkisi yaratırken İstanbul'un ardından Adana'da da dolar alımları durduruldu. Piyasadaki sahte 50 dolarlar üzerinden artan dolandırıcılık vakaları Merkez Bankası'nın 20 Kasım'da hazırladığı bir raporla teyit edildi. Raporda banknotların makineleri aldatmaya yönelik özellikler taşıdığı vurgulandı.

29.11.2024 11:28
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu, İstanbul'da, yurt dışında basılan sahte 50 ve 100 dolarlık banknotların piyasaya sürüldüğü ve bu nedenle Kapalıçarşı'daki bazı döviz bürolarının dolar alımını durdurduğu yönündeki iddialar üzerine harekete geçti. Başsavcılık, sahte para basımı ve dağıtımı konularının araştırılması amacıyla resen soruşturma başlattı.

İSTANBUL'UN ARDINDAN ADANA

İstanbul'da Kapalıçarşı ve bankalar dolar alımını durdururken, kriz Adana'ya da sıçradı. Adana'da da döviz büroları dolar alımlarını durdurdu. İş yerlerinin camlarına asılan afişlerde 50 ve 100 dolar görseline yer verilerek, "Yukarıdaki dolarların piyasada sahtelerinin dolaşmasından dolayı bu süreç düzelene kadar 50 ve 100 dolar almıyoruz." denildi.

Merkez Bankası 20 Kasım'da sahte dolarlar için rapor hazırlamış

MERKEZ RAPORUYLA TEYİT ETTİ

Sahte dolar kriziyle ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. Hürriyet'te yer alan habere göre, piyasadaki sahte 50 dolarlar üzerinden artan dolandırıcılık vakaları, Merkez Bankası'nın (TCMB) 20 Kasım'da hazırladığı bir raporla da teyit edildi. Raporda şu ifadelere yer verildi: "Banknotlarda yapılan teknik incelemeler neticesinde sahte 50 Amerikan Doları banknotların banknot kağıtlarının yıpranmamış ve temiz halde olduğu, güvenlik özellikleri ve tasarım unsurları açısından orijinal 50 Amerikan Doları banknotlara benzer ve sahte olarak üretildiği, özellikle makineleri aldatmaya yönelik özellikler taşıdığı tespit edildi."

Merkez Bankası 20 Kasım'da sahte dolarlar için rapor hazırlamış

SERİ NUMARASI DETAYI

Raporda, 'bankacılık sistemine duyulan güvenin zedelenmemesi ve vatandaşların mağdur olmaması için bankalar tarafından sahtecilik konusunda azami dikkat ve özen gösterilmesinin büyük önem arz ettiğinin vurgulandığı' belirtildi. Merkez Bankası raporunda ayrıca, 232 adet sahte 50 dolarlık banknotun sıra ve seri numaralarına yönelik bilgilere de yer verildiği öğrenildi.

Raporda, bazı sahte dolar kupürleri ve özellikleri de şöyle aktarıldı:

  • Sahteciliğinden şüphe edilen kupürlerin kağıdının temiz durumda olduğu, kalitesinin orta derecede olduğu, mavi ve kırmızı renkte kılcal liflerin baskı yoluyla taklit edildiği, bazı kupürlerde UV ışık altında parlama veren kılcal lif görüntüsü oluşturulduğu tespit edildi.
  • Manyetik özelliği açısından; orijinali ile aynı alanlarda manyetik özellik taşıdığı, ATM ve para sayma makinesi vb. cihazlarını aldatmaya yönelik taklit edildiği tespit edildi.
  • Baskı özelliklerini belirlemek üzere yapılan incelemede; ofset ve lazer baskı tekniği kullanılarak görsel kalitesi iyi derecede üretildiği, ön yüz siyah intaglio baskı alanlarının manyetik özellik içeren mürekkep ile zeminve arka yüz görselinin ise manyetik olmayan mürekkep ile basılmış olduğu, mikro ve mini yazılarının bulunduğu ve orta-üst derecede taklit edildiği, seri-sıra numara baskısının lazer baskı tekniği ile üretildiği belirtildi.
  • OVI baskısının taklit edildiği ancak renk değişiminin orta derecede olduğu değerlendirildi.
  • Emniyet şeridi özelliklerini belirlemek üzere yapılan incelemede; kupürlerin iki katman halinde üretildiği, emniyet şeritlerinin katmanlar arasına yerleştirildiği, görsel olarak aldatma iğfal kabiliyetinin iyi derecede olduğu, katmanlar arasına yerleştirilmiş olan emniyet şeridinin UV ışık altında parlama yapmadığı ancak kağıt yüzeyine baskı yoluyla UV ışık altında seri renkte parlama özelliği bulunan şerit şeklinde baskı yapıldığı tespit edildi.
Merkez Bankası 20 Kasım\'da sahte dolarlar için rapor hazırlamış

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Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası 20 Kasım'da sahte dolarlar için rapor hazırlamış - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Yildirim Bektas:
    Bu kalpazan işi değil..bire bir orjinal basacaksın 600 milyon dolar belkıde daha fazla basacaksın..bunu pıyasaya sürenleri araştir arkası nereye gider Allah bilir.. 6 0 Yanıtla
  • Ali Sami Yen:
    Nakit para tamamen kaldırılmalı, Herşey banka üzerinden yapılmalı, Böylelikle kaçakçılık, vergi kaçırma, uyuşturucu, silah, sahte para vs... tamamen biter. Simitçide dahi post cihazı zorunlu olmalı. Benden az vergi ödeyen fabrikatörleri inşaat firmalarını görürüm ondan sonra. 2 4 Yanıtla
  • Yunuss Bayern:
    Tek sebebi erdoan 4 1 Yanıtla
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