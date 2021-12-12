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Meteoroloji 12 Aralık tarihli raporunu yayınladı! Sağanak yağışlardan sonra Marmara'da kar yağışı etkisini gösterecek - Son Dakika

Meteoroloji 12 Aralık tarihli raporunu yayınladı! Sağanak yağışlardan sonra Marmara'da kar yağışı etkisini gösterecek

12.12.2021 09:33

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 12 Aralık Pazar günü tarihli güncel hava durumu raporunu açıkladı. Buna göre yurdu saran sağanak yağışlardan sonra hafta ortasında sıcaklıklar düşecek. İlerleyen günlerde kar yağışı Marmara Bölgesi ve çevresinde etkisini gösterecek.

Meteoroloji tarafından hava durumuna dair son tahminler yayınladı. Türkiye'nin birçok şehrinde etkili olan sağanak yağışla beraber adım adım sıcaklıklar düşecek. Düşüşe geçen hava sıcaklıklarıyla beraber ilerleyen günlerde kar yağışı Marmara Bölgesi ve çevresinde etkili olacak.

Meteoroloji 12 Aralık tarihli raporunu paylaştı! Sağanak yağışların ardından Marmara'da kar yağışı etkili olacak

ANTALYA VE ISPARTA ÇEVRELERİ GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Sakarya ve Bilecik hariç), Kıyı Ege ile Manisa, Denizli, Antalya ve Isparta çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE'DE RÜZGARIN HIZI 100 KM'YE ÇIKACAK

Yağışların Kıyı Ege ile Tekirdağ, İstanbul, Çanakkale, Bursa, Balıkesir ve Manisa çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2); Balıkesir'in batı kıyı ilçeleri, İzmir'in kuzey ilçeleri ile Çanakkale'nin güney ve doğu ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde İç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji 12 Aralık tarihli raporunu yayınladı! Sağanak yağışlardan sonra Marmara'da kar yağışı etkisini gösterecek

Marmara Bölgesi, Meteoroloji, Marmara, kar, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Meteoroloji 12 Aralık tarihli raporunu yayınladı! Sağanak yağışlardan sonra Marmara'da kar yağışı etkisini gösterecek - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Meteoroloji 12 Aralık tarihli raporunu yayınladı! Sağanak yağışlardan sonra Marmara'da kar yağışı etkisini gösterecek - Son Dakika
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