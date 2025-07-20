Motosiklet Sayısı Rekor Kırdı - Son Dakika
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Ekonomi

Motosiklet Sayısı Rekor Kırdı

20.07.2025 11:11
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Türkiye'de trafiğe kayıtlı motosiklet sayısı 6,6 milyonla otomobilleri geçti, Manisa öncü oldu.

Türkiye'de haziran ayı itibarıyla 6 milyon 659 bin 418 ile rekor düzeye ulaşan trafiğe kayıtlı motosiklet sayısı Aydın, Kilis, Manisa, Muğla, Şanlıurfa ve Iğdır'da otomobil sayısını geçti.

AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yaptığı derlemeye göre, geçen ay itibarıyla Türkiye'de trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı otomobilde 16 milyon 739 bin 977, minibüste 530 bin 984, otobüste 214 bin 848, kamyonette 4 milyon 803 bin 129, kamyonda 1 milyon 17 bin 883, motosiklette 6 milyon 659 bin 418, özel amaçlı araçta 106 bin 317, traktörde 2 milyon 293 bin 990 olmak üzere toplam 32 milyon 366 bin 546 olarak belirlendi.

En fazla motosiklet İstanbul'da, en az Ardahan'da

Veriler motosiklet sayıları açısından incelendiğinde, il bazında en fazla motosiklet 851 bin 382 ile İstanbul'da bulunurken, bu ili 514 bin 838 ile Antalya, 490 bin 68 ile İzmir takip etti.

En az motosiklet ise Ardahan'da yer aldı. Toplam 1078 motosikletin bulunduğu Ardahan'ı bu kategoride 1713 ile Tunceli, 1782 ile Hakkari, 2017 ile Bingöl ve Bitlis izledi.

Kilis'te motosiklet sayısı, otomobilin yaklaşık 3 katı

Motosiklet sayısı Aydın, Kilis, Manisa, Muğla, Şanlıurfa ve Iğdır'da ise otomobil sayısını geçti. Kilis'te 13 bin 482 otomobil bulunurken, 39 bin 134 motosikletin kayıtlı olduğu belirlendi.

Aydın'da 231 bin 773 otomobile karşılık 238 bin 25 motosikletin, Manisa'da 267 bin 502 otomobile karşılık 315 bin 381 motosikletin, Muğla'da 272 bin 403 otomobile karşılık 298 bin 546 motosikletin, Şanlıurfa'da 113 bin 252 otomobile karşılık 115 bin 281 motosikletin ve Iğdır'da 7 bin 911 otomobile karşılık 12 bin 456 motosikletin trafiğe kayıtlı olduğu görüldü.

Bu kapsamda, motosiklet sayısı ile otomobil sayısı arasındaki farkın en fazla olduğu il, 47 bin 879 ile Manisa olarak kayıtlara geçti.

Haziran ayında, söz konusu illerdeki otomobil ve motosiklet sayıları ile farkları şöyle oldu:

İl Otomobil sayısıMotosiklet sayısıFark
Manisa267.502315.38147.879
Muğla272.403298.54626.143
Kilis13.48239.13425.652
Aydın231.773238.0256.252
Iğdır7.91112.4564.545
Urfa113.252115.2812.029

Kaynak: AA

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