Müzeler Haftası'nda Kültür Turları

Enuygun.com, Müzeler Haftası'na özel kültür gezisi yapmak isteyenlere çeşitli tavsiyelerde bulundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Enuygun.com, her yıl 18-24 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Müzeler Haftası'nda sanat, tarih ve kültürel zenginlikleri keşfetmek isteyen gezginler için Türkiye'deki önemli müzeleri listeledi.

Anadolu'nun zengin arkeolojik tarihini gözler önüne seren, kuruluşu 1921 yılına dayanan Anadolu Medeniyetler Müzesi, Ankara'da keşfedilmesi gereken müzeler arasında öne çıkıyor. Osmanlı döneminden kalma Mahmut Paşa Bedesteni ve Kurşunlu Han binalarında hizmet veren müzede, Paleolitik Çağ'dan başlayarak Neolitik, Kalkolitik, Eski Tunç Çağı'na uzanan dönemde Asur Ticaret Kolonileri, Hititler, Frigyalılar, Urartular ve Roma gibi Anadolu'da yaşamış uygarlıkların bıraktığı izler ve binlerce yıllık eser, kronolojik bir düzen içinde sergileniyor. 1997 yılında Avrupa'da yılın müzesi seçilen, antik çağlardan kalma birçok arkeolojik eseri bünyesinde barındıran koleksiyonlarıyla dünyanın sayılı arkeoloji müzeleri arasında yer alan müzede üst ve alt salonlar bulunuyor.

İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nde geniş coğrafyadan eserler yer alıyor

İstanbul'da 1891'de dönemin ünlü arkeoloğu Osman Hamdi Bey tarafından kurulan, Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk kurumsal müzelerinden İstanbul Arkeoloji Müzeleri, Truva'dan Mısır'a, Mezopotamya'dan Anadolu ve Balkanlar'a kadar çok geniş coğrafyadan getirilen eserlere ev sahipliği yapıyor. "Arkeoloji", "Eski Şark Eserleri" ve "Çinili Köşk" olmak üzere üç ana birimden oluşan müzede İskender Lahdi, Ağlayan Kadınlar Lahdi, Sidon Kral Mezarları, Kadeş Antlaşması'nın çivi yazılı tableti, Babil ve Asur kabartmaları, antik heykeller, mezar stelleri, sikke koleksiyonları ve Osmanlı dönemine ait belgeler gibi insanlık tarihine ışık tutan yüz binlerce eser sergileniyor.

Marmara Denizi, Boğaz ve Haliç'e hakim bir tepede yer alan, 15. yüzyılda Fatih Sultan Mehmet tarafından inşa ettirilen Topkapı Sarayı, hükümdar ikametgahının yanı sıra Osmanlı İmparatorluğu'nun 400 yıl boyunca yönetim, kültür ve sanat merkezi olarak önemli bir rol üstlendi. Osmanlı yaşamının ve saray kültürünün izlerini tüm ihtişamıyla yansıtan Topkapı Sarayı'nda Harem Dairesi, Kutsal Emanetler Dairesi, Divan-ı Hümayun, Enderun Avluları, Kaşıkçı Elması, saltanat tahtları ve zengin porselen koleksiyonları bulunuyor.

Efes Antik Kenti'nde Artemis Heykeli ziyaretçilerini bekliyor

İzmir'in Selçuk ilçesinde antik dönemin şehirlerinden Efes Antik Kenti, ziyaretçilerini binlerce yıl öncesine götürerek köklü bir tarihle buluşturuyor. Roma, Helenistik, Arkaik ve Bizans dönemlerine ait çok sayıda eserin yer aldığı müzenin koleksiyonunda, Artemis Tapınağı'na ait heykeller, Roma dönemine ait büstler, antik takılar, lahitler, mermer kabartmalar, mozaikler ve Efes'in efsanevi Artemis Heykeli gibi birçok eser yer alıyor.

UNESCO tarafından 1998'de Dünya Kültür Mirası Listesi'ne alınan, Çanakkale Troya Antik Kenti'nin girişinde yer alan Troya Müzesi, kültürel mirası modern bir anlayışa taşıyor. Eğitici ve interaktif sunumlarıyla her yaştan ziyaretçiye hitap eden müze, antik dünyayı yakından hissetmek isteyenlerin keşfetmesi gereken yerlerin başında geliyor. 3 bin metrekare sergi salonuna, 11 bin 200 metrekare kapalı alana sahip müzede Troya kazılarında çıkarılan, geçmiş yaşantıların gözler önüne serildiği gözyaşı şişeleri, süs eşyaları, takı, çanak çömlek gibi günlük yaşam objelerinin yanı sıra taş, lahit, heykel, yazıt, pişmiş topraklar, savaş aleti gibi birçok eser bulunuyor.

Hitit medeniyetinin başkenti Hattuşa'ya ev sahipliği yapan, Çorum'un merkezinde yer alan Hattuşa ve çevresindeki kazılarda çıkarılan binlerce yıllık eserlerle Çorum Müzesi de Anadolu'da görülmeye değer kültürel mekanlar arasında bulunuyor. Kalkolitik, Eski Tunç Çağı, Frig, Roma ve Bizans dönemine ait eserlerin sergilendiği müze, arkeoloji tutkunlarına zamana tanıklık etme fırsatı sunuyor. Müzede, Alacahöyük, Boğazköy (Hattuşa), Ortaköy (Şapinuva) ve Eskiyapar gibi önemli kazı alanlarından çıkarılan Hititlere ait tabletler, tanrı heykelcikleri, günlük yaşam eşyaları ve çivi yazılı belgeler, tarihe ışık tutuyor.

Zeugma Mozaik Müzesi, Çingene Kızı eseriyle ziyaretçileri büyülüyor

Gaziantep'te bulunan dünyanın en büyük mozaik müzelerinden Zeugma'da, Fırat Nehri kıyısında kurulan ve su altında kalmış antik Zeugma kentinden çıkarılan eserler sergileniyor. Binlerce yıl öncesinin estetik anlayışı ve yaşam biçimini gözler önüne seren müzede, gizemli bakışlarıyla dünyaca ün kazanan "Çingene Kızı" mozaiği ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Roma dönemine ait heykeller, mitolojik sahneleri betimleyen devasa yer mozaikleri, fresklerin yanı sıra günlük yaşama dair pek çok arkeolojik esere ev sahipliği yapan müzede, etkileyici sunumlar ve dijital destekli anlatımlar sayesinde modern müzecilik anlayışı sergileniyor.

Binlerce yıllık geçmişiyle Mezopotamya'nın kalbinde yer alan Şanlıurfa, insanlık tarihinin en eski izlerini barındırıyor. Bu köklü geçmişi gün yüzüne çıkaran en önemli adresler arasında ise Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi dikkati çekiyor. Göbeklitepe başta olmak üzere, bölgedeki pek çok önemli kazı alanından elde edilen eserin yer aldığı müze, Türkiye'nin en büyük ve modern arkeoloji yapıları arasında gösteriliyor. Paleolitik Çağ'dan Roma Dönemi'ne kadar uzanan geniş bir zaman dilimine ait birçok esere yer verilen müzede, dünyanın bilinen en eski tapınağına ev sahipliği yapan Göbeklitepe'ye ait heykeller ve T biçimli dikili taşların replikaları, ziyaretçilerden ilgi görüyor.