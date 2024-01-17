Norveç Büyükelçisi: Norveç ve Türkiye arasında enerji ve denizcilik sektörlerinde işbirliği geliştirilebilir

Norveç'in Ankara Büyükelçisi Andreas Gaarder, Türkiye'nin de 2053 hedefinde net sıfır emisyona geçme çalışmalarının olduğunu belirterek, "Norveç ve Türkiye arasında enerji ve denizcilik sektörlerinde işbirliğinin geliştirilebileceğine inanıyoruz." dedi.

Büyükelçi Gaarder, Hannover Messe Fuarı ile ilgili detayların paylaşıldığı toplantıda yaptığı konuşmada, partner ülke olarak Hannover Messe Fuarı'nda yer almaktan büyük bir onur ve heyecan duyduklarını belirtti.

Norveç'in, yeşil sanayi dönüşümünün de öncülüğünü üstlendiğini bildiren Gaarder, dünyada likit hidrojenle çalışan ilk gemiyi üreten Norveç'in, elektrikli araba inovasyonu ve sürdürülebilir rüzgar endüstrisi üzerine çok uzun yıllardır çalışan bir ülke olduğunu söyledi.

Gaarder, doğal kaynakları doğru yönetmede, yenilenebilir enerji ile yeşil dönüşüm süreçlerinde 100 yılı aşkın deneyimi ile Norveç'in özellikle temiz enerji üretiminde eşsiz bir noktada bulunduğunu ifade ederek, Norveç'in üstün nitelikli iş gücüne sahip bir ülke olarak uzun vadeli ortaklıklar konusunda da işbirlikçi bir konumda olduğunun altını çizdi.

Türkiye'nin de 2053 hedefinde net sıfır emisyona geçme çalışmalarının olduğunu anımsatan Gaarder, "Norveç ve Türkiye arasında enerji ve denizcilik sektörlerinde işbirliğinin geliştirilebileceğine inanıyoruz." dedi.

"Net sıfır emisyona geçiş ile ilgili bilgi birikimimizi paylaşmaktan ve işbirliğine gitmekten mutluluk duyacağımızı belirtmek isterim." diyen Gaarder şöyle devam etti:

"Türkiye'deki paydaşlarımızı bu yıl düzenlenecek olan Hannover Messe'ye katılmaya ve iki Norveç pavyonunu ziyaret etmeye davet ediyorum. Norveç'in teknolojik çözümleri Türkiye için çok uygun olabilir ve Hannover Messe yeni bağlantılar kurmak ve Norveç-Türkiye uyumunu artırmak için harika bir fırsat olacaktır."

Deutsche Messe AG Hannover Messe Global Direktörü Basilios Triantafillos da yenilikçi teknolojilerin iklim açısından nötr ve yüksek performanslı bir endüstriye giden yolu açtığını belirtti.

Triantafillos, şirketlerin de otomasyon, yapay zeka ve enerji yönetimi kavramlarını nasıl uygulayacakları üzerine rehberlik almaya ihtiyaçlarının olduğunu ifade ederek, "Kendi gelecek vizyonlarını oluştururken büyüme potansiyellerini sınırlamayacak bilgi ve yeniliklerden haberdar olmalılar. İşte tüm bu önemli konular Hannover Messe 2024'de yer bulacak." diye konuştu.

Hannover Messe 2024'ün "Sürdürülebilir Endüstriye Enerji Veriyor" ana teması altında ilgili sorulara cevaplar sunduğunu kaydeden Triantafillos, "Çözüm, yeni teknolojiler ile sektörler arası işbirliği ve net bir politik çerçevenin harmanlanmasından geçiyor." ifadesini kullandı.

"Türkiye, İTO'nun desteğiyle fuarda 140'a yakın firma tarafından temsil edilecek"

Hannover Fairs Turkey Fuarcılık AŞ Genel Müdürü Annika Klar da Hannover Fairs Turkey'in bir yandan iş ortaklarıyla birlikte büyük çoğunluğu imalat sanayisi odaklı olmak üzere 10 fuar düzenlediğini diğer yandan Deutsche Messe tarafından dünyanın çeşitli ülkelerinde düzenlenen fuarlara Türkiye'den katılımlar organize ettiğini aktardı.

Klar, geçen yıl farklı kıta ve ülkelerden 4 binden fazla katılımcıya ev sahipliği yapan fuarın bu yıl da bu istikrarını sürdüreceğini dile getirerek, Türkiye'nin İstanbul Ticaret Odasının (İTO) desteği ve Hannover Fairs Turkey'in organizasyonuyla fuarda 140'a yakın firma tarafından temsil edileceğini anımsattı.

Türkiye'nin üretim ve ihracatta her geçen gün gelişmeye devam ettiğini vurgulayan Klar, "Sanayi alanında üretim ve ihracat yapan firmalar, imalat, istihdam ve AR-GE süreçlerine yaptıkları yatırımlarla dikkati çekiyor. Bu başarının anahtarı, firmaların gösterdikleri istikrarlı çabada yatmakta." dedi.

Klar, Türkiye sanayisinin her geçen gün büyüdüğüne dikkati çekerek, "Küresel ekonomik dalgalanmalara rağmen üretimini durdurmayan ve teknoloji yatırımlarına devam eden Türkiye sanayisi, uluslararası fuarlarda da öne çıkıyor. Hannover Messe aracılığıyla iş görüşmelerine aktif olarak katılan firmalar, yeni bağlantılar, projeler ve işbirlikleri için fırsatlar buluyor." değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Develioğlu ise Hannover Messe'nin sanayi sektörü için dünyadaki en önemli buluşma noktası olduğuna değinerek, İstanbul Ticaret Odası olarak 1992 yılından bu yana kesintisiz şekilde sanayicileri Hannover Messe Fuarı'yla küresel vitrine taşıdıklarını kaydetti.

Develioğlu, Türkiye'nin Hannover'deki katılım alanı ve katılımcı sayısı her yıl artmakta olduğunu belirterek, "Türkiye 2023'te, fuarda katılımcı firma sayısında ev sahibi Almanya'dan sonra 3'üncü büyük yabancı katılımcı oldu. Beş ayrı salonda, 1800 metrekarede 81 katılımcımızla Hannover Messe 2024'te yer alacağız. Ayrıca 140'ı aşkın firmamız da fuara bireysel olarak iştirak ederek Türkiye'yi ve sektörün gücünü temsil edecek." dedi.

Hannover Messe'nin 2024 organizasyonu için partner ülkesi Norveç

Hannover Messe'nin 2024 organizasyonunda makine mühendisliği, elektrik mühendisliği ve dijital endüstrilerin yanı sıra enerji sektöründen şirketler daha yeşil bir gelecek için çözümlerini sunmak üzere bir araya gelecek. 4 binden fazla şirketin birleşik bir endüstriyel ekosistemi temsil edeceği fuarda otomasyon, dijitalleşme ve elektrifikasyonun iklim nötrlüğünü nasıl sağlayabileceği ortaya konacak.

Hannover Messe Fuarı'nın teknolojiyle dünyaya ilham vermesi ve endüstride inovatif, sürdürülebilir ve dijital dönüşüme öncülük etmesi hedefleniyor. Fuarda öne çıkan endüstri trendleri arasında; yapay zeka, karbon-nötr üretim, enerji sistemleri, Endüstri 4.0, Üretim-X ile hidrojen ve yakıt hücreleri yer alacak.

Üretim ve ulaşım gibi sektörleri karbonsuzlaştırmaya yönelik projelere hükümetlerin ve şirketlerin yatırımları arttıkça yeşil hidrojene olan ilgi de giderek artıyor. Bu doğrultuda Hannover Messe, 2024 organizasyonunda 300'den fazlası "Hidrojen + Yakıt Hücre Avrupa" grup katılımı olmak üzere hidrojen ve yakıt hücre endüstrisinden yaklaşık 500 şirkete ev sahipliği yapacak.

Dünya endüstrisini bir araya getiren Hannover Messe'nin 2024 organizasyonu için partner ülkesi Norveç oldu. Fuarda Norveç, "Norveç 2024: Yeşil Endüstriyel Geçişe Öncülük Ediyor" temasıyla, düşük karbonlu bir topluma geçiş planlarını ve yenilenebilir enerji, karbon-nötr üretim, yeşil ve dijital çözümlerin uygulanması gibi sektörlerde çözüm geliştirmedeki kilit rolünü vurgulayacak.

Norveç-Almanya Enerji Konferansı 23 Nisan'da altyapı, üretim, taşıma, depolama ve dağıtım için yatırım güvenliği yaratan bir hidrojen ekonomisini inceleyecek.