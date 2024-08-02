Otomotiv endüstrisi temmuzda 3,1 milyar dolarla en fazla ihracat yapan sektör oldu - Son Dakika
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Ekonomi

Otomotiv endüstrisi temmuzda 3,1 milyar dolarla en fazla ihracat yapan sektör oldu

Otomotiv endüstrisi, geçen ay 3,1 milyar dolarla en fazla ihracata imza atan sektör olarak kayıtlara geçti.

02.08.2024 12:27
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Otomotiv endüstrisi, geçen ay 3,1 milyar dolarla en fazla ihracata imza atan sektör olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, sanayi grubunda otomotiv endüstrisi 3,1 milyar dolarlık ihracat yaptı.

Bu sektörü, 2,6 milyar dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 1,7 milyar dolarla hazır giyim ve konfeksiyon sektörü takip etti.

Temmuz ayında ihracatını en fazla artıran sektör yüzde 91 ile mücevher sektörü oldu.

Türkiye ihracatının yüzde 70,8'ini gerçekleştiren sanayi grubunun dış satımı geçen ay yüzde 14 artışla 15,9 milyar dolar olarak hesaplandı.

Temmuzda ihracatın yüzde 12,8'ini oluşturan tarım grubunda yüzde 3,1'lik yükselişle 2,9 milyar dolarlık, ihracatın yüzde 2,5'ini oluşturan madencilik grubunda ise yüzde 23,2'lik artışla 570,1 milyon dolarlık dış satım yapıldı.

En fazla ihracat Almanya'ya

Temmuz ayında en fazla ihracat yapılan ilk üç ülke 1,6 milyar dolarla Almanya, 1,3 milyar dolarla Birleşik Krallık ve 1,2 milyar dolarla ABD oldu.

Bu dönemde en çok ihracat yapan ilk 3 kent ise 7,9 milyar dolarla İstanbul, 1,7 milyar dolarla Kocaeli ve 1,3 milyar dolarla Bursa olarak sıralandı. Sakarya, Çorum, Giresun ve Düzce ise tarihlerinin en yüksek ihracatını gerçekleştirdi.

Geçen ay 1173 firma ilk kez ihracat gerçekleştirirken, söz konusu firmalar ihracata 98,3 milyon dolar katkı sundu. Kilogram birim ihracat değeri ise 1,49 dolar oldu.

TİM verilerine göre, sektörel bazda 2023 ve 2024'ün temmuz ayları ve son 12 aylık ihracat verileri, değişim oranları ve toplam içindeki payları şöyle (bin dolar):

1 - 31 TEMMUZSON 12 AYLIK
SEKTÖRLER20232024Değişim ('24/'23)Pay(24) (%)2022 - 20232023 - 2024Değişim ('24/'23)Pay(24) (%)
I. TARIM2.786.4712.871.7193,112,834.877.35636.038.3773,313,8
A. BİTKİSEL ÜRÜNLER1.880.2851.876.749-0,28,322.894.42824.512.3037,19,4
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 1.099.672961.155-12,64,311.818.90512.539.3306,14,8
Yaş Meyve ve Sebze 197.103206.1304,60,93.233.5343.521.4528,91,3
Meyve Sebze Mamulleri 185.532226.04821,81,02.469.6242.660.0117,71,0
Kuru Meyve ve Mamulleri 101.224104.0282,80,51.565.8601.716.5419,60,7
Fındık ve Mamulleri 125.970216.95472,21,01.794.6172.283.14527,20,9
Zeytin ve Zeytinyağı 71.69762.587-12,70,3910.258737.077-19,00,3
Tütün 91.73393.5552,00,4962.148919.785-4,40,4
Süs Bitkileri ve Mamulleri7.3546.292-14,40,0139.483134.962-3,20,1
B. HAYVANSAL ÜRÜNLER299.245287.476-3,91,33.688.2033.628.304-1,61,4
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller299.245287.476-3,91,33.688.2033.628.304-1,61,4
C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ606.941707.49516,63,18.294.7267.897.770-4,83,0
Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri606.941707.49516,63,18.294.7267.897.770-4,83,0
II. SANAYİ13.986.74515.948.84014,070,8180.288.321182.799.6801,469,9
A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER1.016.0881.168.11115,05,214.525.08413.953.302-3,95,3
Tekstil ve Hammaddeleri694.165798.97715,13,59.734.7729.473.171-2,73,6
Deri ve Deri Mamulleri 134.406138.8483,30,62.082.0091.588.635-23,70,6
Halı 187.517230.28722,81,02.708.3032.891.4966,81,1
B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM.2.173.7742.596.48219,411,530.586.16632.087.5814,912,3
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 2.173.7742.596.48219,411,530.586.16632.087.5814,912,3
C. SANAYİ MAMULLERİ10.796.88312.184.24712,854,1135.177.071136.758.7981,252,3
Hazırgiyim ve Konfeksiyon 1.549.8331.662.9127,37,420.327.93718.069.167-11,16,9
Otomotiv Endüstrisi2.722.7663.123.50014,713,933.707.83535.778.2456,113,7
Gemi, Yat ve Hizmetleri202.576118.318-41,60,51.608.5252.103.82430,80,8
Elektrik ve Elektronik1.262.2181.417.91512,36,315.988.09916.277.3621,86,2
Makine ve Aksamları831.245948.61614,14,211.031.02811.367.2563,04,3
Demir ve Demir Dışı Metaller 987.6991.105.99112,04,913.081.49712.141.111-7,24,6
Çelik1.145.8601.420.25123,96,315.923.72215.882.480-0,36,1
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri371.786386.8634,11,74.962.7654.389.598-11,51,7
Mücevher496.792948.43790,94,26.340.0157.861.16424,03,0
Savunma ve Havacılık Sanayii657.173430.964-34,41,95.143.5875.831.23613,42,2
İklimlendirme Sanayii568.935620.4809,12,87.004.6747.057.3540,82,7
III. MADENCİLİK462.882570.12623,22,55.887.3545.881.451-0,12,2
Madencilik Ürünleri462.882570.12623,22,55.887.3545.881.451-0,12,2
T O P L A M (TİM*)17.236.09819.390.68612,586,1221.053.031224.719.5081,785,9
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat ile Antrepo ve Serbest Bölgeler Farkı2.543.7193.121.26722,713,931.786.61436.800.96615,814,1
GENEL İHRACAT TOPLAMI19.779.81722.511.95313,8100,0252.839.645261.520.4733,4100,0

Kaynak: AA

İhracat, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Otomotiv endüstrisi temmuzda 3,1 milyar dolarla en fazla ihracat yapan sektör oldu - Son Dakika

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