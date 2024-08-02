Otomotiv endüstrisi temmuzda 3,1 milyar dolarla en fazla ihracat yapan sektör oldu

Ekonomi

Otomotiv endüstrisi, geçen ay 3,1 milyar dolarla en fazla ihracata imza atan sektör olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, sanayi grubunda otomotiv endüstrisi 3,1 milyar dolarlık ihracat yaptı.

Bu sektörü, 2,6 milyar dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 1,7 milyar dolarla hazır giyim ve konfeksiyon sektörü takip etti.

Temmuz ayında ihracatını en fazla artıran sektör yüzde 91 ile mücevher sektörü oldu.

Türkiye ihracatının yüzde 70,8'ini gerçekleştiren sanayi grubunun dış satımı geçen ay yüzde 14 artışla 15,9 milyar dolar olarak hesaplandı.

Temmuzda ihracatın yüzde 12,8'ini oluşturan tarım grubunda yüzde 3,1'lik yükselişle 2,9 milyar dolarlık, ihracatın yüzde 2,5'ini oluşturan madencilik grubunda ise yüzde 23,2'lik artışla 570,1 milyon dolarlık dış satım yapıldı.

En fazla ihracat Almanya'ya

Temmuz ayında en fazla ihracat yapılan ilk üç ülke 1,6 milyar dolarla Almanya, 1,3 milyar dolarla Birleşik Krallık ve 1,2 milyar dolarla ABD oldu.

Bu dönemde en çok ihracat yapan ilk 3 kent ise 7,9 milyar dolarla İstanbul, 1,7 milyar dolarla Kocaeli ve 1,3 milyar dolarla Bursa olarak sıralandı. Sakarya, Çorum, Giresun ve Düzce ise tarihlerinin en yüksek ihracatını gerçekleştirdi.

Geçen ay 1173 firma ilk kez ihracat gerçekleştirirken, söz konusu firmalar ihracata 98,3 milyon dolar katkı sundu. Kilogram birim ihracat değeri ise 1,49 dolar oldu.

TİM verilerine göre, sektörel bazda 2023 ve 2024'ün temmuz ayları ve son 12 aylık ihracat verileri, değişim oranları ve toplam içindeki payları şöyle (bin dolar):

1 - 31 TEMMUZ SON 12 AYLIK SEKTÖRLER 2023 2024 Değişim ('24/'23) Pay(24) (%) 2022 - 2023 2023 - 2024 Değişim ('24/'23) Pay(24) (%) I. TARIM 2.786.471 2.871.719 3,1 12,8 34.877.356 36.038.377 3,3 13,8 A. BİTKİSEL ÜRÜNLER 1.880.285 1.876.749 -0,2 8,3 22.894.428 24.512.303 7,1 9,4 Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 1.099.672 961.155 -12,6 4,3 11.818.905 12.539.330 6,1 4,8 Yaş Meyve ve Sebze 197.103 206.130 4,6 0,9 3.233.534 3.521.452 8,9 1,3 Meyve Sebze Mamulleri 185.532 226.048 21,8 1,0 2.469.624 2.660.011 7,7 1,0 Kuru Meyve ve Mamulleri 101.224 104.028 2,8 0,5 1.565.860 1.716.541 9,6 0,7 Fındık ve Mamulleri 125.970 216.954 72,2 1,0 1.794.617 2.283.145 27,2 0,9 Zeytin ve Zeytinyağı 71.697 62.587 -12,7 0,3 910.258 737.077 -19,0 0,3 Tütün 91.733 93.555 2,0 0,4 962.148 919.785 -4,4 0,4 Süs Bitkileri ve Mamulleri 7.354 6.292 -14,4 0,0 139.483 134.962 -3,2 0,1 B. HAYVANSAL ÜRÜNLER 299.245 287.476 -3,9 1,3 3.688.203 3.628.304 -1,6 1,4 Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 299.245 287.476 -3,9 1,3 3.688.203 3.628.304 -1,6 1,4 C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ 606.941 707.495 16,6 3,1 8.294.726 7.897.770 -4,8 3,0 Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri 606.941 707.495 16,6 3,1 8.294.726 7.897.770 -4,8 3,0 II. SANAYİ 13.986.745 15.948.840 14,0 70,8 180.288.321 182.799.680 1,4 69,9 A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER 1.016.088 1.168.111 15,0 5,2 14.525.084 13.953.302 -3,9 5,3 Tekstil ve Hammaddeleri 694.165 798.977 15,1 3,5 9.734.772 9.473.171 -2,7 3,6 Deri ve Deri Mamulleri 134.406 138.848 3,3 0,6 2.082.009 1.588.635 -23,7 0,6 Halı 187.517 230.287 22,8 1,0 2.708.303 2.891.496 6,8 1,1 B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM. 2.173.774 2.596.482 19,4 11,5 30.586.166 32.087.581 4,9 12,3 Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 2.173.774 2.596.482 19,4 11,5 30.586.166 32.087.581 4,9 12,3 C. SANAYİ MAMULLERİ 10.796.883 12.184.247 12,8 54,1 135.177.071 136.758.798 1,2 52,3 Hazırgiyim ve Konfeksiyon 1.549.833 1.662.912 7,3 7,4 20.327.937 18.069.167 -11,1 6,9 Otomotiv Endüstrisi 2.722.766 3.123.500 14,7 13,9 33.707.835 35.778.245 6,1 13,7 Gemi, Yat ve Hizmetleri 202.576 118.318 -41,6 0,5 1.608.525 2.103.824 30,8 0,8 Elektrik ve Elektronik 1.262.218 1.417.915 12,3 6,3 15.988.099 16.277.362 1,8 6,2 Makine ve Aksamları 831.245 948.616 14,1 4,2 11.031.028 11.367.256 3,0 4,3 Demir ve Demir Dışı Metaller 987.699 1.105.991 12,0 4,9 13.081.497 12.141.111 -7,2 4,6 Çelik 1.145.860 1.420.251 23,9 6,3 15.923.722 15.882.480 -0,3 6,1 Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 371.786 386.863 4,1 1,7 4.962.765 4.389.598 -11,5 1,7 Mücevher 496.792 948.437 90,9 4,2 6.340.015 7.861.164 24,0 3,0 Savunma ve Havacılık Sanayii 657.173 430.964 -34,4 1,9 5.143.587 5.831.236 13,4 2,2 İklimlendirme Sanayii 568.935 620.480 9,1 2,8 7.004.674 7.057.354 0,8 2,7 III. MADENCİLİK 462.882 570.126 23,2 2,5 5.887.354 5.881.451 -0,1 2,2 Madencilik Ürünleri 462.882 570.126 23,2 2,5 5.887.354 5.881.451 -0,1 2,2 T O P L A M (TİM*) 17.236.098 19.390.686 12,5 86,1 221.053.031 224.719.508 1,7 85,9 İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat ile Antrepo ve Serbest Bölgeler Farkı 2.543.719 3.121.267 22,7 13,9 31.786.614 36.800.966 15,8 14,1 GENEL İHRACAT TOPLAMI 19.779.817 22.511.953 13,8 100,0 252.839.645 261.520.473 3,4 100,0

Kaynak: AA