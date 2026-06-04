Piyasalar ateşkesi fiyatladı, altın yükseldi

Doların zayıflaması ve petrol fiyatlarının gerilemesiyle altın fiyatları yükselişe geçti. Analistler, kısa vadede dalgalanma beklese de ons altında yıl sonuna kadar 5 bin dolar seviyesinin görülebileceğini öngörüyor.

ALTIN FİYATLARI YÜKSELİŞE GEÇTİ

Küresel piyasalarda altın fiyatları, doların değer kaybetmesi ve petrol fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle yükseldi. Spot altının ons fiyatı yüzde 0,7 artışla 4.461,09 dolara çıkarken, ABD'de ağustos vadeli altın kontratları yüzde 0,5 yükselişle 4.487,90 dolardan işlem gördü.

DOLARDAKİ GERİLEME ALTINI DESTEKLEDİ

ABD dolarındaki zayıflama, diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından altını daha cazip hale getirdi. Analistler, son dönemde altının seyrinde petrol ve dolar fiyatlarının belirleyici rol oynadığını ifade ediyor.

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, altının yükselişinin petrol ve dolar fiyatlarındaki geri çekilmeyle desteklendiğini belirterek, kalıcı yükseliş için ABD-İran hattından gelecek olumlu haberlerin önemli olduğunu söyledi.

ATEŞKES UMUDU PİYASALARI ETKİLEDİ

Trump yönetiminin İsrail ile Lübnan arasında ateşkesin uygulanmasına yönelik anlaşma sağlandığını açıklaması, Ortadoğu'da tansiyonun düşeceğine yönelik beklentileri artırdı. Bu gelişme, İran ile ABD arasında daha kapsamlı bir diplomatik sürecin başlayabileceği yönündeki umutları da güçlendirdi.

FED'DEN FAİZ MESAJI

New York Fed Başkanı John Williams, Ortadoğu'daki gelişmelerin enflasyon üzerindeki etkisinin kalıcı olmayacağını düşündüklerini belirterek, mevcut şartlarda para politikasında değişiklik gerektiren bir durum görmediklerini ifade etti.

YIL SONU İÇİN 5 BİN DOLAR TAHMİNİ

StoneX Kıdemli Analisti Matt Simpson ise altındaki yükseliş trendinin sona ermediğini söyledi. Simpson, kısa vadede düzeltme hareketleri görülebileceğini ancak yıl sonuna kadar ons altının 5 bin dolar seviyesine doğru kademeli yükseliş gösterebileceğini belirtti.

DİĞER DEĞERLİ METALLER DE YÜKSELDİ

Altındaki yükseliş diğer değerli metallere de yansıdı. Spot gümüş yüzde 0,6 artışla 73,13 dolara, platin yüzde 0,7 yükselişle 1.872,11 dolara çıktı. Paladyum ise yüzde 0,9 değer kazanarak 1.313,51 dolara yükseldi.