Piyasalarda Seçim Belirsizliği ve İstihdam Beklentisi

Ekonomi

Küresel piyasalarda, ABD'de yaklaşan başkanlık seçimi sebebiyle devam eden siyasal belirsizlikler ve yarın açıklanacak istihdam raporu öncesinde negatif bir seyir izleniyor.

Geri sayımın sürdüğü ABD'de 5 Kasım'da yapılacak seçimlerin muhtemel sonuçları, küresel piyasalara olan etkisi sebebiyle yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Cumhuriyetçilerin Başkan adayı Donald Trump, başkanlık koltuğuna ikinci kez oturması halinde, yeni tarifeler uygulamayı, vergi indirimlerine gitmeyi ve fosil yakıt üretimini artırmayı hedeflerken, Demokratların Başkan adayı Kamala Harris ise orta sınıf Amerikalılar için maliyetler ile vergilerin azaltılması gibi genel olarak Joe Biden yönetiminin devamı niteliği taşıyan politikalar izlemeyi planlıyor.

Bunun yanı sıra yarın açıklanacak istihdam verilerinden alınacak sinyallerin ülkedeki ekonomik gidişat hakkında daha çok bilgi vermesi bekleniyor.

Söz konusu verilerin pay piyasalarının yönü üzerinde etkili olabileceğini vurgulayan analistler, yoğunlaşan bilanço döneminin de hisse ve sektör bazlı oynaklığı artırabileceğini ifade etti.

Öte yandan, dün ülkede açıklanan makroekonomik verilere göre, ABD ekonomisi bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 2,8 ile beklentilerin altında büyüdü.

Bu dönemde tüketici harcamaları yüzde 3,7 artarak 2023'ün ilk çeyreğinden bu yana en yüksek artışı kaydetti.

Analistler, söz konusu verilerin ABD'de yaklaşan başkanlık seçimleri öncesinde ülke ekonomisinin istikrarlı büyüme hızını koruduğunu gösterdiğini belirtti. Beklentilerin altında gerçekleşse de ABD ekonomisinin tüketici harcamalarının desteğiyle söz konusu dönemde sağlam bir büyüme kaydettiğini aktaran analistler, verilerin ülke ekonomisinde "yumuşak iniş" beklentilerini de güçlendirdiğini ifade etti.

ABD'de yarın açıklanacak tarım dışı istihdam verisi öncesi iş gücü piyasasına ilişkin veriler de takip edilirken, dün açıklanan veriler işe alımların güçlü ve genel olarak dirençli olduğunu gösterdi. Ülkede özel sektör istihdamı, ekimde 233 bin kişiyle piyasa beklentilerinin üzerinde arttı.

Analistler, verilerin ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek haftaki seçimlerin hemen ardından gerçekleşecek toplantısında çeyrek baz puanlık faiz indirimine gideceğine yönelik beklentileri desteklediğini belirtti.

Kurumsal tarafta ise Alphabet'in hisseleri, şirketin geliri ve karının bu yılın üçüncü çeyreğinde beklentileri aşması sonrası yüzde 2,9 değer kazandı.

Finansal hizmetler sunan Visa'nın hisseleri de şirketin 1.400 çalışanını işten çıkaracağına dair haberlere karşın karının dayanıklı kalmaya devam eden tüketici harcamaları sayesinde beklentileri aşmasının ardından yüzde 2,9 yükseldi.

İlaç şirketi Eli Lilly'nin hisseleri finansal sonuçlarının beklentilerin altında kalmasının ardından yüzde 6,3 ve yarı iletken şirketi AMD'nin hisseleri de dördüncü çeyrek gelir tahminin beklentileri karşılayamaması sonrası yüzde 10,6 değer kaybetti.

Bunlara ek olarak, ABD'li teknoloji şirketlerinden Microsoft'un geliri, temmuz-eylül döneminde yüzde 16, net karı yüzde 11 arttı.

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta'nın geliri ise bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 19, net karı yüzde 35 yükseldi. Şirketin üçüncü çeyrekte elde ettiği gelir, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 19 artışla 40,5 milyar dolara yükseldi.

Analistler, bugün, Apple, Amazon ve Mastercard başta olmak üzere yoğun bilanço takviminin yatırımcıların odağında olduğunu bildirdi.

Söz konusu gelişmelerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay politika faizini 25 baz puan düşürmesine kesin gözüyle bakılırken, Bankanın aralıkta bir faiz indirimi daha yapacağına ilişkin tahminler yüzde 68 seviyesinde bulunuyor.

ABD'de enflasyonla mücadelenin öngörülünden daha uzun sürebileceğine ilişkin endişeler tahvil piyasalarında satış baskısının devam etmesine sebep olurken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi şu sıralarda yüzde 4,29 seviyesinde bulunuyor. Dolar endeksi ise yeni güne 104,1 seviyesinden başladı.

Altının ons fiyatı dün yüzde 0,5 değer kazanarak 2 bin 787,40 dolarla kapanış rekoru kırdı. Bugün gördüğü en yüksek seviyeyi 2 bin 790,14 dolara çıkaran altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 2 bin 783 dolarda dengelendi.

Brent petrolün varil fiyatı ise dünkü kapanışın yüzde 0,1 altında 72,6 dolardan işlem görüyor.

New York Borsası'nda dün Dow Jones endeksi yüzde 0,22, S&P 500 endeksi yüzde 0,33 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,56 değer kaybetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne de negatif seyirle başladı.

Avrupa borsalarında dün negatif bir seyir hakim olurken, Avro Bölgesi'nde bugün açıklanacak enflasyon verileri yatırımcıların odağında bulunuyor.

Avrupa Merkez Bankasının (ECB) gelecek dönemde atacağı adımlara yönelik belirsizlikler varlığını korurken, açıklanacak makroekonomik verilerden alınacak sinyallerin gevşeme sürecine yönelik belirsizlikleri azaltacağı tahmin ediliyor.

Dün bölgede açıklanan verilere göre, Avro Bölgesi ekonomisi, yılın üçüncü çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,2 büyüme beklentisine karşı yüzde 0,4 büyüme kaydetti.

Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH), üçüncü çeyrekte önceki çeyreğe kıyasla Almanya'da yüzde 0,2, Fransa'da yüzde 0,4, İspanya'da yüzde 0,8 artarken, İtalya'da ise değişmedi.

ECB üyeleri de sözle yönlendirmelerini sürdürürken, dün açıklamalarda bulunan ECB yönetim kurulu üyesi Isabel Schnabel dezenflasyonun yolunda gittiğini, ancak enflasyonla mücadelenin henüz kazanılmadığını, bu nedenle kısıtlamaların kaldırılmasına yönelik kademeli bir yaklaşımın uygun olduğunu söyledi.

Bu gelişmelerle, dün Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,13, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,10, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,73 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,21 değer kaybetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne de negatif seyirle başladı.

Asya tarafında yeni işlem gününde karışık bir seyir öne çıkarken, Japonya Merkez Bankası (BoJ) politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0,25'te sabit bıraktı.

Bunun yanı sıra, Banka, 2024 Ekim ayına ilişkin "Ekonomik Faaliyet ve Fiyatlar için Görünüm Raporunu" yayımladı.

Raporda, Japonya ekonomisinin potansiyel büyüme oranının üzerinde bir hızda büyümeye devam etmesinin muhtemel olduğu belirtilerek, çekirdek Tüketici Fiyat Endeksindeki (TÜFE) yıllık artış oranının 2024 mali yılında yaklaşık yüzde 2,5 ve ardından 2025 ve 2026 mali yıllarında yaklaşık yüzde 2 olmasının beklendiği kaydedildi.

Bugün bölgede açıklanan verilere göre, Japonya'da eylül ayı perakende satışlar aylık yüzde 2,3 azalırken, yıllık bazda yüzde 0,5 artsa da tahminlerin altında kalırken, eylül ayına ilişkin sanayi üretimi ise aylık yüzde 1,4 artışla öngörüleri geride bıraktı.

Çin tarafında ise ekim ayı imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 50,1 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, söz konusu veri Nisan 2024'ten bu yana zayıf seyreden imalat aktivitesinde ilk kez artışa işaret etti.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,2 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,8 düşerken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,5 yükseldi.

Yurt içinde dün alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,68 değer kazanarak 9.006,55 puandan tamamladı.

Dolar/TL, dün yatay seyirle 34,2731'den kapanırken, bugün bankalararası piyasada önceki kapanışın hemen üzerinde 34,2880'den işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE), dış ticaret dengesi ve aylık para ve banka istatistikleri yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon ve işsizlik oranı, ABD'de kişisel tüketim harcamaları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.100 ve 9.200 seviyelerinin direnç, 8.900 ve 8.800 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, eylül ayı Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE)

10.00 Türkiye, eylül ayı dış ticaret dengesi

10.00 Almanya, eylül ayı perakende satışlar

13.00 Avro Bölgesi, ekim ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

13.00 Avro Bölgesi, eylül ayı işsizlik oranı

14.30 Türkiye, eylül ayı aylık para ve banka istatistikleri

15.30 ABD, eylül ayı kişisel tüketim harcamaları

15.30 ABD, eylül ayı kişisel gelirler ve harcamalar

15.30 ABD haftalık işsizlik maaşı başvuruları