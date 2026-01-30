Piyasaların gözü Trump\'ın açıklayacağı isimde! Gizli görüşme ortalığı karıştırdı

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yeni başkanını bugün açıklayacağını duyurdu. Aylardır beklenen karar, Fed'in Beyaz Saray'dan ve seçim siyasetinden ne ölçüde bağımsız kalacağına dair tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

POWELL'A YÖNELİK ELEŞTİRİLER ARTTI

Görev süresi mayıs ayında sona erecek olan mevcut Fed Başkanı Jerome Powell, son bir yıldır Trump'ın sert eleştirilerinin hedefinde yer alıyor. Trump, faiz indirimlerinin daha hızlı yapılması gerektiğini savunurken, Powell ise Trump yönetiminin uyguladığı tarifeler sonrası enflasyonun yüksek seyrini koruduğuna dikkat çekerek daha temkinli bir para politikası izlenmesi gerektiğini vurguluyor.

Jerome Powell

"FİNANS DÜNYASININ SAYGI DUYDUĞU BİR İSİM"

Trump, dün gece gazetecilere yaptığı açıklamada, Fed başkanını sabah saatlerinde duyuracağını belirterek, "Finans dünyasında herkesin tanıdığı, çok saygı duyulan biri olacak" ifadelerini kullandı. Trump, adayın kimliğine ilişkin ise net bir ipucu vermekten kaçındı.

KULİSLERDE DÖRT ADAY KONUŞULUYOR

Sürecin Scott Bessent tarafından yürütüldüğü belirtilirken, kulislerde eski Fed Guvernörü Kevin Warsh, mevcut Fed Guvernörü Christopher Waller, BlackRock yöneticisi Rick Rieder ve Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett'in isimleri öne çıkıyor.

Kevin Warsh

WARSH ÖNE ÇIKIYOR

Fed'in eski yöneticilerinden Kevin Warsh'un, dün ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da gizli bir görüşme yaptığı belirtildi. Reuters'in konuya yakın bir kaynağa dayandırdığı haberine göre görüşme, Trump'ın Fed Başkanlığı için yürüttüğü aday değerlendirme sürecinin bir parçası olarak gerçekleşti.

Görüşme hakkında bilgi sahibi ikinci bir kaynak, Warsh'un Trump üzerinde olumlu bir izlenim bıraktığını ifade etti. Ancak kaynaklar, sürecin henüz netleşmediğini ve Trump'ın resmi açıklamayı yapana kadar hiçbir adayın kesinleşmediğini vurguladı.