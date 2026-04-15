Plastik Sektörü Raporu Yayınlandı

15.04.2026 15:01
Türkiye plastik sektörü, 10 milyar dolarlık ihracat ve 1 milyon istihdamla büyüyor.

İSTANBUL Kültür Üniversitesi Sürdürülebilir Kalkınma Merkezi (İKÜ SÜRKAM) ile Sürdürülebilir Eğitim Gelişim ve Mükemmellik Derneği (SEGM) iş birliğinde hazırlanan 'Plastik Sektörü GZFT (SWOT) Analizi Çalıştayı Bulgu Raporu' yayınlandı. Rapora göre Türkiye plastik sektörü; yaklaşık 14 bin üretici, 300 bini aşkın doğrudan ve toplamda 1 milyonu aşan istihdamıyla ülke ekonomisinin önde gelen sektörleri arasında yer alıyor. Sektörün yıllık ihracatının 10 milyar doların üzerinde olduğu belirtilirken, Avrupa'nın en büyük ikinci plastik işleme kapasitesine sahip olduğu ifade edildi.

'Kurumsal Sürdürülebilirlik ve Sektörel Dönüşüm Buluşmaları' kapsamında gerçekleştirilen çalıştay raporunda, plastik sektörünün sürdürülebilirlik dönüşümü çevresel, sosyal ve yönetişim boyutlarıyla ele alındı. Rapora göre Türkiye plastik sektörü; yaklaşık 14 bin üretici, 300 bini aşkın doğrudan ve toplamda 1 milyonu aşan istihdamıyla ülke ekonomisinin önde gelen sektörleri arasında yer alıyor. Sektörün yıllık ihracatının 10 milyar doların üzerinde olduğu belirtilirken, Avrupa'nın en büyük ikinci plastik işleme kapasitesine sahip olduğu ifade edildi.

Raporda, şunlara yer verildi:

"Raporda, sektörün güçlü üretim altyapısı, esnek üretim kabiliyeti ve teknolojiye uyum kapasitesi önemli avantajlar arasında gösterildi. Otomasyon, Ar-Ge ve geniş tedarik ağı ise rekabet gücünü destekleyen unsurlar olarak öne çıktı.

"Politika ve yönetişim boşlukları, sürdürülebilirlik dönüşümünü destekleyecek finansman mekanizmalarının sınırlılığı ve regülasyon uyum süreçlerindeki belirsizlikler ise sektörün temel zorluk alanları olarak dikkati çekti. Raporda özellikle KOBİ ölçekli işletmeler için finansmana erişim sorunlarının dönüşüm hızını etkilediği kaydedildi.

"Rapor kapsamında sektör için öncelikli dönüşüm alanları; döngüsel ekonomi altyapısının güçlendirilmesi, karbon yönetimi ve enerji verimliliği, dijitalleşme ve veri temelli yönetim, sürdürülebilir ürün tasarımı, katma değerli üretim, sektörel algı yönetimi ve insan kaynağı dönüşümü olarak belirlendi. Ayrıca Avrupa Yeşil Mutabakatı, Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (CBAM) ve artan sertifikasyon yükümlülüklerinin sektör üzerinde doğrudan etkili olacağına da dikkat çekildi. Raporda, plastik sektörünün güçlü üretim ve teknoloji altyapısına rağmen sürdürülebilirlik dönüşümünün hızlandırılması için yönetişim, finansman, veri yönetimi ve regülasyon uyum kapasitesinin birlikte geliştirilmesi gerektiği sonucuna yer verildi."

İstanbul Kültür Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve SÜRKAM Müdürü Prof. Dr. Burcu Yavuz Tiftikçigil, sürdürülebilirliğin artık yalnızca kurumsal bir tercih değil, rekabet gücü ve finansmana erişim açısından belirleyici bir unsur haline geldiğini belirtti. Prof. Dr. Tiftikçigil, Raporun çıkış noktasını oluşturan Eğitim Gelişim ve Mükemmellik Derneği ile iş birliklerini ise şöyle özetledi:

"Plastik Sektörü GZFT (SWOT) Analizi Çalıştayı Bulgu Raporu verimli bir iş birliğinin ilk çıktısı. EGMD ile protokolümüz dahilinde başladığımız Kurumsal Sürdürülebilirlik ve Sektörel Dönüşüm Buluşmalarının ilk çıktısı. İş birliği kapsamında, sürdürülebilirlik alanında farkındalık oluşturmanın ötesine geçilerek, sürekliliği olan, sistematik ve çıktıya odaklı bir platform oluşturulmayı hedefliyoruz. Planlanan buluşmaların her birinde farklı bir sektör ele alınacak; sektör temsilcileri, akademi ve ilgili paydaşların katılımıyla gerçekleştirilecek çok boyutlu değerlendirmeler sonucunda, ilgili sektörün sürdürülebilirlik performansını ortaya koyan kapsamlı analiz ve raporlar hazırlanacaktır."

Sürdürülebilirliğin stratejik yönetişim, risk yönetimi ve değer zinciri optimizasyonunun temel unsuru haline geldiğine dikkati çeken SEGM Yönetim Kurulu Başkanı Çağlar Çabuk ise plastik sektörünün mevcut üretim gücünü koruyabilmesi için karbon yoğunluğunun azaltılması, kaynak verimliliğinin artırılması ve döngüsel ekonomi prensiplerinin iş modellerine entegre edilmesi gerektiğini ifade etti.

Raporda PLASFED Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Karadeniz ise plastik sektörünün üretim kabiliyeti, teknolojik uyum kapasitesi ve geniş kullanım alanlarıyla Türkiye sanayisinin stratejik bileşenlerinden biri olduğunu belirtti. Karadeniz, sektörde sürdürülebilirlik dönüşümünün yalnızca teknik bir süreç olmadığını; regülasyon uyumu, finansmana erişim, veri temelli yönetim ve toplumsal algı gibi çok boyutlu bir yaklaşım gerektirdiğini ifade etti.

Kaynak: DHA

Advertisement
