QCAR Mobilite, Kahramanmaraş\'ta Yeni Şube Açtı

Maher Holding'in mobilite alanındaki markası Quick Sigorta ve Corpus Sigorta (QCAR) Mobilite'in Kahramanmaraş'ta yeni şubesi hizmete açıldı.

Maher Holding'in mobilite alanındaki markası QCAR Mobilite, Türkiye genelinde hizmet ağını genişletmeye devam ediyor. 31 Mayıs'ta Kahramanmaraş'ta açılan yeni acente şubesi firmanın 22'nci şubesi olurken, toplamda 26 şubeye ulaşılmış oldu. Bekir Kılıç'ın sahibi olduğu yeni şubenin açılış törenine Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, Quick Sigorta Genel Müdürü Eyüp Özsoy, QCAR Mobilite Genel Müdürü Barış Sezen'in yanı sıra AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin il ve ilçe başkanları, il protokolü, bölge acenteleri, QCAR şube çalışanları ve davetliler katıldı.

"Kahramanmaraş kendisine yapılanın fazlasıyla üstüne koyup bugünlere gelmiş bir şehir"

Yaşanan 6 Şubat depremi sonrası tüm Türkiye'nin seferber olup depremden etkilenen şehirleri ayağa kaldırdığını belirten Milletvekili Debgici, "Bekir Kılıç'a çok teşekkür ediyorum. Deprem sonrası açtığı şirketlerle bölgemize hem istihdam sağlıyor hem de tanıtımına fayda sunuyor. Elbette Kahramanmaraş'ta çok sayıda müteşebbis kardeşimiz var, her birine çok teşekkür ediyorum. Ancak depremin ilk anından itibaren Cumhurbaşkanımızın sahaya inerek verdiği talimatlarla deprem

bölgesi ayağa kalkıyor. Sadece Kahramanmaraş'ta bile 300'ün üzerinde şantiyede binlerce vatandaşımız çalışıyor ve şehirler ayağa kalkıyor. Bunların dışında Bekir kardeşimiz gibi müteşebbislerin de elini taşın altına koyması göğsümüzü kabartıyor. QCAR Mobilite, Quick Sigorta ve bağlı bulundukları Maher Holding'e ve tabii Erdemoğlu ailesine şükranlarımı sunuyorum. Kahramanmaraş kendisine yapılanın fazlasıyla üstüne koyup bugünlere gelmiş bir şehir. Asrın felaketinden sonra da toparlanmaya çalışan bir şehir. Elbette her şey bitmedi, daha çok eksiğimiz var ama bunları tamamlayacak olan yine bizleriz. QCAR Mobilite'nin bu yeni şubesinin şehrimize, çalışanlarına ve partner firmalarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

"Kahramanmaraş şubesiyle faaliyetlerimizi taçlandırmaya çalışıyoruz"

QCAR Mobilite'nin kısa zamanda hızlı yükseldiğine dikkat çeken Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Yaşar, "Kahramanmaraş bizim için önemli bir il. Özellikle 6 Şubat depremlerinden sonra hep burada olmaya çalıştık, gerek deprem zamanı gerekse yıldönümlerinde buradaydık. Yerinden yaptığımız yayınlarla buradaki durumu tüm Türkiye'ye aktarmaya ve şehrin moralini de yüksek tutmaya çalıştık. Bunun en güzel örneklerinden biri de 1. Quick Sigorta Kahramanmaraş Motosiklet Festivali oldu. Festival alanında QTruck ve QKaravan ile bu festivale elimizden geldiğince destek vermeye çalışıyoruz. Bu sene ilkini gerçekleştiriyoruz. Bugün de burada Kahramanmaraş şubesiyle faaliyetlerimizi taçlandırmaya çalışıyoruz. İki hafta önce de Nurdağı'ndaydık. Grubumuz depremden sonra bölgede bir lise yapma kararı almıştı" diye konuştu.

Yaşar, sözlerine şöyle devam etti:

"Devletin bize gösterdiği Gaziantep Üniversitesi'ne ait arazide Quick Sigorta Mahmut Erdemoğlu Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Quick Sigorta Mine Erdemoğlu Öğrenci Yurdu'nun temellerini attık. Daha önce yaptığımız Quick Sigorta Gülseren- Hüseyin Doğan İlkokulu'nda olduğu gibi bu binaların temeline de yine acente ve çalışanlarımızın isim ve imzalarının yazılı olduğu kapsülleri bıraktık. Bölgede hayırlı işler yapmaya devam edeceğiz inşallah. Hem bu hayır işleriyle hem sigorta ve QCAR faaliyetlerimizle hem de festivallerimizle bu şehrin de moralini yüksek tutmaya çalışacağız."

Genel Müdür Sezen ise yaptığı açılış konuşmasında şunları aktardı:

"Bekir Bey'e iki teşekkürle başlamak istiyorum. Birincisi QCAR Mobilite'yi ve grubun sinerjisini çok iyi anlattığı için. İkincisi de deprem sonrası Kahramanmaraş'a yaptığı bu yatırım için. Şüphesiz ki turizme ve istihdama katkıları olacaktır. Yepyeni araçlarla hizmet vermeye başladı. Umarım sayısı her geçen gün artar. Bu sabah QCAR Mobilite teslimatına şahit olduk, çok gurur vericiydi. Şu anda resmi açılışını yapsak da aslında çalışmalar başlamış durumda. Bekir Bey Quick Sigorta ailesindeydi, artık QCAR Mobilite ailesine de katıldı. Bol kazançlar diliyorum."

"Bu yıl 25, önümüzdeki yıl da 50 araçlık bir filoyla yolumuza devam edeceğiz"

Bir aile şirketi ile QCAR Mobilite şubesini açmaktan memnuniyet duyduklarını ifade eden Magarsus Sigorta Brokerliği'nin sahibi Bekir Kılıç, "Kahramanmaraş'a yeni bir işletme kazandırmanın mutluluğu ve heyecanını yaşıyorum. QCAR Mobilite, yaklaşık iki yıl önce faaliyetlerine başladı ve Türkiye'nin birçok yerinde şubeleri açıldı. Umuyorum çok kısa sürede Türkiye'nin 81 ilinde ve birçok ilçesinde şubeleri yayılacak. Kahramanmaraş ise 6 Şubat felaketi sonrasında siyasetçisinden bürokratına ve vatandaşına kadar şehrin tüm renklerinin el ele verip hızla kalkındırmaya çalıştığı bir şehir. Bugünkü açılış da bunun bir göstergesi. QCAR Mobilite güçlü bir marka, çünkü arkasında Maher Holding var. Quick Sigorta, QPAY, Quick Finans ve daha birçok iştiraki de bulunan holdingin oluşturduğu ekosistemi ayrıca kıymetli buluyoruz. QCAR Mobilite ile hem kaskolu araçlara ikame araç hizmeti veriyoruz hem de kalite ve güveni tercih eden vatandaşlarımıza kurumsal ve bireysel kiralamalar gerçekleştiriyoruz. Yıl sonuna kadar 25, önümüzdeki yıl da en az 50 araçlık bir filoyla yolumuza devam edeceğiz. 'Yepyeni Kahramanmaraş' mottosuyla hem burada yaşayan vatandaşlarımıza hem de başka şehirlerden buraya seyahat edenlere kaliteli hizmet vereceğiz" şeklinde konuştu.

Yeni şubeler yolda

QCAR Mobilite, kısa sürede Konya, Antalya, Şanlıurfa, İskenderun ve Diyarbakır şubelerinin de açılışını planlıyor. Marka, yılsonuna kadar 100 şubeye ulaşmayı hedefliyor. Sınırsız ikame araç hizmeti, iki yıl garantili onarımlar, orijinal parça kullanımı ve kullanıcı dostu teknolojik altyapısıyla QCAR Mobilite, Türkiye'nin mobilite haritasını yeniden şekillendirmeye devam ediyor. QCAR teslim noktaları ve detaylı bilgi için qcar.com.tr adresi üzerinden erişim sağlanabiliyor. - ANKARA