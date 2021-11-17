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Rekabetçi Sektörler Programı faydalanıcıları İstanbul'da bir araya gelecek - Son Dakika

Rekabetçi Sektörler Programı faydalanıcıları İstanbul'da bir araya gelecek

17.11.2021 11:15
Rekabetçi Sektörler Programı faydalanıcıları İstanbul'da bir araya gelecek

Avrupa Birliği ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı eş finansmanıyla yürütülen Rekabetçi Sektörler Programı kapsamındaki 22 projenin faydalanıcıları, 18-19 Kasım'da Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da katılımının planlandığı toplantıda buluşacak.

Avrupa Birliği ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı eş finansmanıyla yürütülen Rekabetçi Sektörler Programı kapsamındaki 22 projenin faydalanıcıları, 18-19 Kasım'da Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da katılımının planlandığı toplantıda buluşacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin iç ve dış piyasada rekabet gücünü artırmanın amaçlandığı Rekabetçi Sektörler Programı çerçevesinde desteklenen projelerin faydalanıcıları İstanbul'da bir araya gelecek.

"Etkisi ve Ötesi" temasıyla düzenlenen Tecrübe Paylaşımı ve Ağ Oluşturma Etkinliği'ne İstanbul, Ankara, Konya, Bursa, Gaziantep, Kocaeli, Sinop ve Tekirdağ'dan katılacak yararlanıcı kuruluşlar iki gün boyunca deneyimlerini paylaşacak.

Etkinliğin ilk gününde yerli yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı ve ilaçlarının geliştirilmesinden otonom araçlara, dijital oyun sektöründen yosundan yakıt elde edilmesine, kanserle mücadeleden dijital dönüşüme kadar pek çok alandaki projelerin faydalanıcıları proje hazırlık ve uygulama süreçlerini ele alan oturumlara katılacak. Serbest tartışmaların da yapılacağı bilgi ve tecrübe paylaşımı oturumlarında 8 ilden 22 temsilci projelerinin konusu, amacı, mevcut durumu, karşılaşılan sorunlar ve ihtiyaçlara ilişkin kısa sunumlar yapacak.

Bakan Varank'ın da konuşma yapması bekleniyor

Etkinliğin ikinci günü, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Mustafa Erdoğan'ın açılış konuşmasıyla başlayacak. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan ve AB-Türkiye Delegasyonu Mali İşbirliği Başkanı Andre Lys'in konuşmalarıyla devam edecek oturumun ilk bölümü Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması ve plaket töreniyle tamamlanacak.

Sabah oturumunun ikinci bölümünde gerçekleştirilecek "Dijital ve Teknolojik Dönüşümde Üniversite-Sanayi İşbirliği Arayüzleri" başlıklı panele, Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında desteklenen üniversite-sanayi iş birliğini sağlayan örnek projelerin temsilcileri katılacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, AB Mali Programları Dairesi Başkanlığı, Proje Yönetimi Bölümü Koordinatörü Süleyman Alata'nın moderasyonunu yapacağı panelde, İstanbul Okan Üniversitesi tarafından yürütülen "Açık İnovasyon Otonom Araç Geliştirme ve Test Platformu Projesi" adına Prof. Dr. Orhan Behiç Alankuş, Boğaziçi Üniversitesi tarafından yürütülen "Yaşam Bilimleri KOBİ'lerinin Küresel Rekabetçiliğini Artırmaya Yönelik Ar-Ge Destek Laboratuvarları Projesi" adına Prof. Dr. Rana Sanyal ve Beyaz Eşya Yan Sanayiciler Derneğinin "Sanayi 4.0 Yetkinlik Merkezi Kurulması ile Türkiye'de KOBİ'erin Dijital Dönüşümü Projesi" adına da Burak Özaydemir panelist olarak yer alacak.

Etkinlik, cuma öğleden sonra "Sürdürülebilirlik" başlıklı tematik ve kapalı oturumun gerçekleştirilmesiyle tamamlanacak.

Rekabetçi Sektörler Programı, Avrupa Birliği, İstanbul, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Rekabetçi Sektörler Programı faydalanıcıları İstanbul'da bir araya gelecek - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Rekabetçi Sektörler Programı faydalanıcıları İstanbul'da bir araya gelecek - Son Dakika
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