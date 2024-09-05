Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Revizyon Olmaması Anormal Olur

Ekonomi

'REVİZYON OLMAMASI ANORMAL OLUR'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve bakanlar, sunum sonrası alanları ile ilgili soruları yanıtladı. Yılmaz, Merkez Bankası politikalarının, OVP ile uyumuna ilişkin, "Revize ettiğimiz enflasyon 41,5. Bu Merkez Bankamızın tahmin aralığı içinde olan bir revizyon. Onu aşan bir revizyon değil. Merkez Bankamızla diğer kurumlarla olduğu gibi elbette yine bu süreçlerde istişare içinde hareket ettik. Şunun da altını çizmek isterim; bütün kurumların kendi bağımsız alanlarındaki kararlarına saygılıyız. Herkes kendi alanında çalışıyor ama elbette Türkiye olarak bütüncül bir stratejiyi de hayata geçiriyoruz. Her zaman altını çizdiğimiz gibi para politikaları, maliye politikaları ve yapısal reformlar bütünlüğünden oluşan bir stratejimiz var. Bütüncül bir stratejimiz var. Bunu hayata geçiriyoruz. Dolayısıyla buradaki uyuma son derece hassasiyetle yaklaşıyoruz. Hedeflerle, gerçekleşmeler her zaman bir miktar değişebilir. Ama önemli olan doğrultunuzdur, nereye doğru gitmekte olduğunuzdur. Buna 1 ay erken ulaşırsınız, 2 ay geç ulaşırsınız ama sağlıklı bir politika belirlediyseniz ve doğru bir yönde ilerliyorsanız er veya geç hedefinize ulaşırsınız. Dolayısıyla bu süreçte dışsal bazı şoklardan veya bazı öngörülemeyen gelişmelerden kaynaklanan revizyonlar dünyada olduğu gibi biz de de olacaktır. Bunları garipsememek gerekir. Revizyon olmaması anormal olur" dedi.

BAKAN ŞİMŞEK: TÜRKİYE'NİN ÖNÜ AÇIK

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kısa vadede temel önceliklerinin dezenflasyon ve fiyat istikrarı olduğuna işaret ederek, "Enflasyonun düşürülmesidir. Tabii fiyat istikrarı olmadan az önce de vurgulandı; sürdürülebilir yüksek büyümeyi sağlayamayız. Dolayısıyla aslında kalıcı refah artışı için, sürdürülebilir yüksek büyüme için mutlaka ve mutlaka enflasyonu düşük tek hanelere indirip, orada tutacak; fiyat istikrarını sağlamamız lazım. O nedenle de önceliğimiz fiyat istikrarıdır. Tabii kısa vadeli, dezenflasyonun büyüme üzerine olumsuz etkilerinin olabildiği az önce de ifade edildi. Bu geçicidir. Dolayısıyla Türkiye'nin önü açık. Dezenflasyonla birlikte Türkiye'de büyüme yükselecektir. Basit bir rakam vermek istiyorum. 1990'lı yıllara gidin enflasyon hem yüksektir hem çok oynaktır. Yani inişli çıkışlıdır ve büyüme de ortalama yüzde 3'ler civarındadır. 2000'li yıllara gelin; enflasyon tek haneye inmiştir ve Türkiye'nin ortalama büyümesi yüzde 5,5'e yaklaşmıştır. Çok net bir şekilde enflasyonu düşük tek haneye indirmemiz yüksek büyüme için olmazsa olmaz bir ön koşuldur. Çünkü ancak düşük enflasyon ortamında finansmana erişim daha kolay ve ülke ekonomisi daha öngörülebilir, yatırım ortamı daha elverişlidir" diye konuştu.

'UYUM KONUSUNDA TEREDDÜT OLMAMASI LAZIM'

Maliye politikası ile para politikası arasındaki eş güdüme değinen Şimşek, "Bir kere rakamlardan çok net bir şekilde şunu göreceksiniz; 2025 yılında negatif bir mali etki söz konusu. Bütçe açığını azaltıyoruz. Bütçe açığının azalması demek aslında dezenflasyona, enflasyonun düşürülmesine güçlü destek demek. Bu sene öngördüğümüz bütçe açığı ne? Yaklaşık yüzde 4,9 milli gelire oran olarak. Şimdi gelecek sene bunun 3,1'e düşecek olması demek, muazzam bir negatif mali etki demek, dezenflasyonu destekleyici demek. Diğer önemli bir husus, 'Yönetilen ve yönlendirilen fiyat artışları, hedef enflasyonla uyumlu olacak denildi' programda. Programın esaslarından bir tanesi de budur. Bu da dezenflasyonu destekleyicidir. Diğer bir önemli husus, gelirler politikası da 2025 yılında daha destekleyici olacak. Dolayısıyla burada maliye politikası, dezenflasyona çok güçlü destek vereceğini buradan ifade etmek istiyorum. Uyum noktasında zaten hiçbir tereddüdün olmaması lazım. Eş güdüm noktasında da böyle" dedi.

'VERGİDE ADALETİ SAĞLAMAK İÇİN ÖNEMLİ ADIMLAR ATTIK'

Şimşek, vergide adalete ilişkin soruya, şu yanıtı verdi:

"Bir kere şunun altını çizmek istiyorum; son bir yıldır çabalarımızda şunu göreceksiniz. Doğrudan vergilerin payını artırmak için, vergide adaleti sağlamak için önemli adımlar attık, atıyoruz. Vergi sisteminde etkinliği sağlamak için önemli adımlar atıyoruz. Geçen sene Kurumlar Vergisi'ni 5 puan artırdık. Hatta banka ve finansal kuruluşlarının Kurumlar Vergisi oranını yüzde 30'a yükselttik. Bu ne demek? Bu aslında doğrudan vergilerin artırılması için bir çaba demek. Hemen sonuç doğurmuyor. Zamanla bu sonucu alıyorsunuz. Çünkü geçen sene yaptığınız uygulama, ancak bir sonraki sene etkili oluyor. Bu sene çok uluslu şirketlere asgari yüzde 15 Kurumlar Vergisi getirdik. Bunun etkisini önümüzdeki yıllarda göreceğiz. Yine yurt içi yüzde 10 asgari Kurumlar Vergisi getirdik. Bunun etkilerini önümüzdeki yıllarda göreceğiz. Neden; çünkü teşvik sistemiyle alınan birtakım indirim imkanları var, zamanla bu etkili olacak. 'Yap-işlet-devret' modeli kapsamında, kamu-özel iş birliği kapsamında yapılan projelerde Kurumlar Vergisi oranını yüzde 30'a çıkardık. Bunlar sadece birkaç tane başlık. Doğrudan vergileri nasıl artırdığımıza ilişkin, vergide adaleti tesis etmek için vatandaşımıza ilave bir yük getirmeden, vergi sistemini nasıl iyileştirdiğimize dair sadece birkaç tane örnek. Yine yatırım fon ve ortaklıklarına vergi getirdik. Mevduata vergi getirdik. Kur Korumalı Mevduat kapsamındaki mevduata şirketler için vergi avantajını kaldırdık. Bireyler için bireysel hesaplar için vergi getirdik. Aşağı yukarı, borsa hariç bütün finansal enstrümanlara vergi uygulamasına başladık. Bunların tamamı 2024 yılında. Dolayısıyla vergide adaleti sağlamaya yönelik hiçbir dönemde olmadığı kadar son 1 yıl içerisinde bir çaba var."

BAKAN IŞIKHAN: BÜYÜMEYİ VE İSTİHDAMI KORUYACAK TEDBİRLER ALINMAKTA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise dezenflasyon sürecinin, uygulanan sıkı para ve maliye politikalarının bir sonucu olarak istihdamda geçici bir yavaşlamaya neden olabileceğini belirterek, "Kalıcı istihdam artışı ve kalıcı refah için enflasyonun düşürülerek enflasyonda kalıcılığın sağlanması, bizim en önemli hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Burada Orta Vadeli Programımız, fiyat istikrarına odaklanırken bunu yaparken aynı zamanda büyümeyi ve istihdamı da koruyacak tedbirleri almaktadır. Dünyada iş gücü piyasaları sürekli bir dönüşüm içerisinde. İşsizlik oranı son 10 ayda yüzde 10'un altında gerçekleşmiş durumda. Bu veriler aslında OVP'nin hedeflerine ne kadar da yaklaştığımızı göstermektedir. Bunun yanında iş gücü uyum programları, istihdamın artırılması noktasında da bakanlık olarak çok önemli politikalar ve stratejiler uyguluyoruz. Bunların başında iş gücü uyum programı 2 hafta önce hayata geçirildi. Çok önemli bir program. Bu program da tarihimiz de ilk kez uyguladığımız bir program" dedi.

BAKAN KACIR: SANAYİDE YAPISAL DÖNÜŞÜM ÇOK ÖNEMLİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, 'HIT-30 Yüksek Teknoloji Teşvik Programı'yla ilgili soruya, "Gerçekten ekonomide sağlıklı ve sürdürebilir bir büyüme için küresel rekabet gücü artışı için ithalat bağımlılığımızın azaltılması için etkin bir sanayi politikası çerçevesi içerisinde sanayide yapısal dönüşüm adımlarını atmamız çok önemli. OVP'de de bu adımlara çok güçlü bir şekilde yer vermiş olduk. Yüksek katma değerli üretimi güçlendirmek bu adımların ana hedeflerinden bir tanesi. Hem üretim de hem ihracatta orta, yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin payını artırmayı amaçlıyor. ve bu doğrultuda malumunuz son dönemde adımları hayata geçiriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan 'HIT-30 İleri Teknoloji Yatırım Programı' bugüne dek Türkiye Cumhuriyeti tarihinde açıklanmış en kapsamlı ve en büyük ölçekli yatırım teşvik programı oldu. Bu program tümüyle yenilikçi ileri teknoloji alanlarına odaklanan, yeni teknolojileri rekabet gücünü sağlayacak ekonomik ölçeğe sahip olarak Türkiye'de hayata geçirmeyi amaçlayan bir program" yanıtını verdi.