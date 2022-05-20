Rusya, Finlandiya'nın gazını kesiyor! Ruble ile ödeme yapmamaları sebep gösterildi

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Rusya'nın en büyük elektrik üretim ve dağıtım şirketi Inter RAO da geçen hafta, ödeme alamadığı gerekçesiyle Finlandiya'ya artık elektrik sağlamayacağını açıklamıştı.

Doğal gaz ihtiyacının neredeyse tamamını Rusya'dan ithalatla karşılayan Finlandiya'nın Moskova ile 2031 yılına kadar gaz tedarik sözleşmesi bulunuyor.

Gasum CEO 'su Mika Wiljanen konuya ilişkin değerlendirmesinde, Rusya'dan doğal gaz arzının durdurulacak olmasının son derece üzücü olduğunu belirterek, "Ancak bu duruma dikkatle hazırlanıyorduk. Gaz iletim hatlarında bir sıkıntı olmaması durumunda önümüzdeki aylarda tüm müşterilerimize gaz tedarik edebileceğiz." ifadelerini kullandı.

Gasum, 21 Mayıs'tan itibaren yaz sezonunda Finlandiya'yı Estonya 'ya bağlayan Baltık doğal gaz boru hattı (Balticconnector) aracılığıyla Finli müşterilerine diğer kaynaklardan doğal gaz tedarik edeceğini ve şirketin gaz dolum istasyonlarının normal şekilde çalışmayı sürdüreceğini bildirdi.

Rusya , Ukrayna 'nın işgali üzerine uygulanan yaptırımlar nedeniyle gaz sattığı ülkelerden Gazprombank'ta hesap açarak doğal gaz ödemelerini ruble olarak yapmasını talep etmişti. Finlandiya devletine ait gaz şirketi Gasum bu isteği reddetmişti. Yaşanan gelişmeler üzerine Rusya, Finlandiya'nın gazını kesme kararı aldı.

NE OLMUŞTU?

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri operasyonunun başlamasının ardından ABD ve müttefikleri, Moskova'yı yaptırımlarla vurmuş ve Rusya'nın enerji kaynaklarına bağımlılığını azaltma çağrıları yapmıştı.

Kremlin ise buna çeşitli önlemlerle karşılık verdi ve 'dost olmayan ülkeler' diye listelediği ülkelerin doğal gazı ruble olarak ödemesini talep etmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu ülkelerden gaz alıcılarının ruble ile ödemeyi kabul etmemesi halinde Rusya'nın bunu gaz sözleşmelerinde temerrüt olarak göreceğini açıklamıştı.

Nisan sonunda Gazprom, iki ülkenin yeni ödeme planına uymayı reddetmesi üzerine Bulgaristan ve Polonya'ya gaz dağıtımını durdurmuştu. Finlandiya, Rusya'nın doğal gazı kestiği üçüncü ülke olacak.