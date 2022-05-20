Rusya, Finlandiya'nın gazını kesiyor! Ruble ile ödeme yapmamaları sebep gösterildi - Son Dakika
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Rusya, Finlandiya'nın gazını kesiyor! Ruble ile ödeme yapmamaları sebep gösterildi

20.05.2022 17:39

Rusya, NATO'ya üyelik başvurusunda bulunan Finlandiya'nın gazını kesiyor. Rusya, Finli enerji şirketi Gasum'un ruble ile ödeme yapmayı kabul etmemesi nedeniyle 21 Mayıs 07.00 itibarıyla gaz akışını bitirecek.

Rusya, Ukrayna'nın işgali üzerine uygulanan yaptırımlar nedeniyle gaz sattığı ülkelerden Gazprombank'ta hesap açarak doğal gaz ödemelerini ruble olarak yapmasını talep etmişti. Finlandiya devletine ait gaz şirketi Gasum bu isteği reddetmişti. Yaşanan gelişmeler üzerine Rusya, Finlandiya'nın gazını kesme kararı aldı.

SABAH SAATLERİNDE KESİLECEK

Gasum'dan yapılan açıklamada, Rus enerji şirketi Gazprom'un alt şirketi Gazprom Export'un "Gasum'un gaz tedarik sözleşmesi kapsamında Finlandiya'ya doğal gaz arzının 21 Mayıs 2022 Cumartesi günü saat (TSİ) 07.00'de kesileceğini bildirdiği" belirtildi.

FİNLİ ŞİRKET GAZ SAĞLAMAYA DEVAM EDECEK

Gasum, 21 Mayıs'tan itibaren yaz sezonunda Finlandiya'yı Estonya'ya bağlayan Baltık doğal gaz boru hattı (Balticconnector) aracılığıyla Finli müşterilerine diğer kaynaklardan doğal gaz tedarik edeceğini ve şirketin gaz dolum istasyonlarının normal şekilde çalışmayı sürdüreceğini bildirdi.

"BU DURUMA HAZIRLANIYORDUK"

Gasum CEO'su Mika Wiljanen konuya ilişkin değerlendirmesinde, Rusya'dan doğal gaz arzının durdurulacak olmasının son derece üzücü olduğunu belirterek, "Ancak bu duruma dikkatle hazırlanıyorduk. Gaz iletim hatlarında bir sıkıntı olmaması durumunda önümüzdeki aylarda tüm müşterilerimize gaz tedarik edebileceğiz." ifadelerini kullandı.

2031'E KADAR SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR

Doğal gaz ihtiyacının neredeyse tamamını Rusya'dan ithalatla karşılayan Finlandiya'nın Moskova ile 2031 yılına kadar gaz tedarik sözleşmesi bulunuyor.

GEÇEN HAFTA ELEKTRİK AKIŞINI DA KESTİLER

Rusya'nın en büyük elektrik üretim ve dağıtım şirketi Inter RAO da geçen hafta, ödeme alamadığı gerekçesiyle Finlandiya'ya artık elektrik sağlamayacağını açıklamıştı.

NE OLMUŞTU?

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri operasyonunun başlamasının ardından ABD ve müttefikleri, Moskova'yı yaptırımlarla vurmuş ve Rusya'nın enerji kaynaklarına bağımlılığını azaltma çağrıları yapmıştı.

Kremlin ise buna çeşitli önlemlerle karşılık verdi ve 'dost olmayan ülkeler' diye listelediği ülkelerin doğal gazı ruble olarak ödemesini talep etmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu ülkelerden gaz alıcılarının ruble ile ödemeyi kabul etmemesi halinde Rusya'nın bunu gaz sözleşmelerinde temerrüt olarak göreceğini açıklamıştı.

Nisan sonunda Gazprom, iki ülkenin yeni ödeme planına uymayı reddetmesi üzerine Bulgaristan ve Polonya'ya gaz dağıtımını durdurmuştu. Finlandiya, Rusya'nın doğal gazı kestiği üçüncü ülke olacak.

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Son Dakika Ekonomi Rusya, Finlandiya'nın gazını kesiyor! Ruble ile ödeme yapmamaları sebep gösterildi - Son Dakika


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