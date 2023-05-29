Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kıyafetlere emdirilmiş 5 kilo altın ele geçirildi - Son Dakika
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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kıyafetlere emdirilmiş 5 kilo altın ele geçirildi

29.05.2023 10:53

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yabancı uyruklu bir yolcunun kıyafetlerine emdirilmiş yaklaşık 5 kilogram altın ele geçirildi. Yolcunun üzerindeki kıyafetlerin normalden ağır ve sert olduğu belirlendi.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kıyafetlere emdirilmiş yaklaşık 5 kilogram altına el konuldu.

YABANCI UYRUKLU YOLCU TAKİP EDİLDİ

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ile Sabiha Gökçen Gümrük Müdürlüğü ekiplerinin, söz konusu havalimanında gerçekleştirdiği risk analizi çalışmaları kapsamında yabancı uyruklu bir yolcu takibe alındı.

KIYAFETLERİ NORMALDEN DAHA AĞIR VE SERT

Yolcunun valizi x-ray taramasından geçirilerek kontrole tabi tutuldu ve üzerinde arama yapıldı. Arama esnasında yolcunun üzerindeki kıyafetlerin normalden ağır ve sert olduğu belirlendi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Kıyafetlere Emdirilmiş Altın Ele Geçirildi

TOPLAM 5 KİLO ALTIN ELE GEÇİRİLDİ

Detaylı aramada yolcunun kıyafetlerinin astar kısımlarının açılması üzerine içinde süngere benzer materyallerin bulunduğu tespit edildi. İncelemeler neticesinde bahse konu süngerlere altının toz haline getirilerek emdirildiği ve yüksek ısıda işlem gerçekleştirilerek tekrar katı formuna getirilebileceği anlaşıldı. Yapılan tartım ve tespit sonucunda yaklaşık 5 kilogram altın ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde sürdürülüyor.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Kıyafetlere Emdirilmiş Altın Ele Geçirildi
Kaynak: AA
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Son Dakika Ekonomi Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kıyafetlere emdirilmiş 5 kilo altın ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kıyafetlere emdirilmiş 5 kilo altın ele geçirildi - Son Dakika
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