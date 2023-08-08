Safranbolu'da Safran Üretimi Artıyor - Son Dakika
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Safranbolu'da Safran Üretimi Artıyor

08.08.2023 11:30

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan safran, boya, yemek, kozmetik, ilaç ve gıda sektörlerinde kullanılan birçok alanda kullanılıyor. Şaban Saymaz adlı çiftçi, 3,5 yıl önce safran ekimine başladı ve bu yıl 11 dönüm alanda safran yetiştirmeye devam ediyor. Safranın işçiliği zor olsa da kilosu 250 bin TL'ye kadar çıkabiliyor.

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesiyle özdeşleşen boya, yemek, kozmetik, ilaç ve gıda sektörü gibi birçok alanda kullanılan safranın soğanı toprakla buluştu. Ekimi ağustos ayında yapılan, ekim ve kasım aylarında boyu 15-30 santimetre uzunluğa geldiğinde hasat edilen, ağırlığının 100 bin katı kadar sıvıyı sarıya boyayabilen, 80 bin çiçekten sadece 500 gram üretilebilen safran, "dünyanın en pahalı baharatı" olarak adlandırılıyor. Geçen sene kilosu 150 bin liradan satılan safran bu yıl ise 250 bin liraya satılıyor.

Dünyanın en pahalı baharatı safran toprakla buluştu: Kilosu 250 bin TL

"BU SENE 1 KİLOGRAM SAFRANIMIZ OLUR"

3,5 yıl önce Kastamonu'dan Safranbolu'ya gelen Şaban Saymaz, 2,5 dönüm araziye diktiği safrandan 2 tondan fazla soğan aldı. Bu yıl ekim alanını 11 dönüme çıkaran Saymaz, safran ekimine başladı. Bu yıl 1 kilogram ürün beklediklerini belirten Saymaz, "Biz Safranbolu'ya 3,5 sene önce geldik. İlk önce 2400 adet badem diktik. Ondan sonra 'safran dikelim' dedik. 2 sene önce 2,5 dönüme safran diktik. Bu sene diktiğimiz safranı söktük 2 tondan fazla safran soğanımız oldu. Onu da şimdi dikmeye çalışıyoruz. 9 elemanımız çalışıyor şu an bir hafta daha sürer. Şu an 5 dönümlük alandayız, burası bitiyor, 6 dönüm daha var o tarafa geçeceğiz. Toplam 11 dönüm olacak. Bu sene yeni diktiğimiz için 1 kiloya yakın safranımız olur. Ama ikinci sene bu 3 kilo alırız İnşallah" dedi.

KİLOSU 250 BİN TL

Safranın işçiliğinin zor olduğunu aktaran Saymaz, "İşçi bulmak zor, yevmiye pahalı ama elimizden geldiği kadar döndürmeye çalışıyoruz. Bu sene soğan fiyatları 3 boy olarak küçük, orta iri boy, iri boyu 550 liraya kadar satılıyor. Soğanın kilosu 550 lira ama safran 200-250 bin liraya kadar çıkıyor gramı" diye konuştu.

"İRAN SAFRANI BUNUN YANINDA PARA ETMİYOR"

Saymaz sözlerini şöyle tamamladı: "Geçen sene 150 bin liraydı, bu sene 250'den aşağı yok. Benzin fiyatları, mazot fiyatları, girdiler. Alıcı var, ama Safranbolu safranı olacak. İran safranı bunun yanında para etmiyor."

Dünyanın en pahalı baharatı safran toprakla buluştu: Kilosu 250 bin TL
Dünyanın en pahalı baharatı safran toprakla buluştu: Kilosu 250 bin TL
Dünyanın en pahalı baharatı safran toprakla buluştu: Kilosu 250 bin TL
Kaynak: İHA
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Safranbolu, Karabük, Ekonomi, Son Dakika

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