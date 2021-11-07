Salgın sürecini iyi değerlendiren Denizlili tekstilci ihracatta rekorlara devam ediyor

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Ev tekstili sektöründe dünyanın önde gelen üretim merkezlerinden Denizli, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde yüksek kalitede üretim ve firmaların siparişlere hızlı yanıt verme kabiliyeti sayesinde ihracattaki rekorlarını sürdürüyor.

AA muhabirinin Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, kentteki tekstil ve konfeksiyon tesislerinden ocak-ekim döneminde önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 37 artışla yaklaşık 1,4 milyar dolarlık ihracat yapıldı. Haziran ayından bu yana ihracatı sürekli artıran firmalar, ekim ayında da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16 artışla 156,5 milyon dolarlık dış satım yaptı.

İngiltere, ABD, Almanya, İtalya, Fransa ve Hollanda'nın başı çektiği ihracatta 10 aylık dönemdeki en dikkat çekici başarı ise yüzde 52 artışla bornoz ve sabahlık, yüzde 36 artışla havlu ve mutfak bezleri ürün gruplarında gerçekleşti. Hijyenin önem kazandığı bu dönemde Denizlili firmalar, 132 milyon dolarlık bornoz-sabahlık ile 404 milyon dolarlık havluyu alıcılara teslim etti.

DENİB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Memişoğlu, salgın sürecinde temizliğin önem kazanmasıyla havlu ve bornoz türü ürünlere talebin arttığını, Avrupa ve ABD pazarlarından gelen acil siparişlere yetişmek için firmaların yoğun çaba gösterdiğini ifade etti.

Uzak Doğu ülkelerindeki rakiplerin bu dönemde üretim ve lojistik açısından sorunlar yaşadığını, alıcı ülkelerin ise daha küçük miktarlarda ve hızlı siparişler verdiğini anlatan Memişoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Salgın sonrasında ortaya çıkan güncel koşullar değerlendirildiğinde ülkemize yönelik ciddi bir talep olduğunu görüyoruz. Hem jeopolitik konumumuz hem de ihracat tecrübemiz sayesinde lehimize gelişen bu durumun ihracatımıza da güçlü bir şekilde yansıdığına şahit oluyoruz. Ev tekstili satışlarının artmasının bir nedeni salgın, diğeri ise navlun fiyatlarının çok artması. Avrupalı satın almacılar, sipariş miktarlarını azalttı. Her sipariş için ödenen navlun bedeli yüksek olunca satın almacılar ülkemize yönlendi. İhracattaki bu artışın devam etmesini bekliyoruz. Yurt dışı pazarında kalıcı olmak için çalışıyoruz. "

"ABD'ye ihracat ikiye katlandı"

Havlu bornoz ihracatında "Turkish Towel" markası altında özel çalışmalar yürüttüklerine dikkati çeken Memişoğlu, özellikle ABD pazarında bu çabaların meyvelerini toplamaya başladıklarını söyledi.

"ABD'ye havlu bornoz ihracatımızı neredeyse ikiye katlamış durumdayız." diyen Memişoğlu, kilogram başına ihracat değerini de 1,65 dolardan 2,05 dolar seviyesine çıkarmayı başardıklarını kaydetti.

Denizli'de bu dönemde ihracatı gerileyen sektör olmadığını, birlik üyesi firmaların ocak-ekim dönemindeki toplam ihracatının yüzde 44 artışla 2 milyar 755 milyon dolara ulaştığını bildiren Memişoğlu, farklı birliklere kayıtlı olan firmaların Denizli'de yaptığı üretimler de dahil edildiğinde yıl sonunda 4,5 milyar dolarlık ihracatı yakalamayı umduklarını sözlerine ekledi.