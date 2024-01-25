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Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Türkiye'nin ilk astronotuyla görüşecek - Son Dakika
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Türkiye'nin ilk astronotuyla görüşecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ile yarın Bursa'daki Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi'nde (GUHEM) video konferans aracılığıyla görüşme yapacak. Görüşmeye TEKNOFEST yarışmacıları ve girişimciler de katılacak. Gezeravcı, ISS'den döneceği tarihe kadar İstanbul ve Ankara'da kurulan planetaryumlar açık olacak ve Türkiye'nin uzay misyonu hakkında bilgilendirme yapılacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Türkiye\'nin ilk astronotuyla görüşecek
25.01.2024 - 10:47,
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ile yarın Bursa'daki Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi'nde (GUHEM) video konferans aracılığıyla görüşme yapacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) yapacağı görüşmelerin detayları belli oldu.

Bakan Kacır, yarın GUHEM'de Alper Gezeravcı ile video konferans aracılığıyla görüşecek. Programa TEKNOFEST yarışmacıları ile girişimciler de katılacak.

Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı, öğrenci, akademisyen ve gazetecilerle de görüşmeler yapacak.

Gezeravcı, Samsun, Hatay, Diyarbakır, Kocaeli, Konya, Balıkesir gibi illerde öğrenim gören ortaokul ve lise öğrencileriyle de canlı bağlantılar kuracak.

Gezeravcı'nın ISS'den döneceği tarihe kadar İstanbul- Taksim ve Ankara- Kızılay'da kurulan planetaryumlar açık olacak. Planetaryumlarda, Türkiye'nin uzay misyonu anlatılacak, film gösterimleri yapılacak.

Türkiye'nin dört bir yanındaki bilim merkezleri de ara tatil döneminde öğrenci ve gençler tarafından ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA
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