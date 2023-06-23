SGK Başuzmanı Karakaş: "En düşük memur emekli maaşı 15 bin lirayı aşacak"SGK Başuzmanı İsa Karakaş: "En düşük bekçi maaşı 27 bini, en düşük polis maaşı 33 bini, en düşük hemşire maaşı 30 bini aşacak""SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 30'u bulabilir"

ANKARA - Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, "En düşük memur maaşını 22 bin lira olarak baz aldığımız zaman en düşük memur emekli maaşının 15 bin 320 lirayı bulacağını söyleyebiliriz" dedi.

20 Haziran'da açıklanan asgari ücret Temmuz ara zammına göre, net asgari ücret 11 bin 402 TL'ye yükseltildi. Yüzde 34 oranında zam yapılan asgari ücretin ardından tüm gözler memur ve memur emeklisi zamlarına çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam konusunda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belirttiği doğrultuda düzenleme yapılarak en düşük Memur maaşının 22 bin lira olacağını kaydeden Işıkhan, "Hedefimiz torba yasada tüm paydaşları memnun edecek bir sonuca ulaşmak" ifadelerini kullandı.

Memur ve emekli zammı ile ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı'yla iş birliği halinde çalıştıklarını belirten Işıkhan, memur ve emekli Maaş zammının temmuz ayında Meclis'ten geçeceğini söyledi. En düşük memur maaşının 22 bin olmasıyla ilgili süreci Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, İhlas Haber Ajansı muhabirine değerlendirdi.

"En düşük bekçi maaşı 27 bini, en düşük polis maaşı 33 bini, en düşük hemşire maaşı 30 bini aşacak"

Karakaş, en düşük memur maaşının 22 bin lira olması için yüzde 94'lük bir zam yapılması gerektiğini söyleyerek, "Yüzde 94'lük bir artış yaptığımızda en düşük memur aylığı 22 bin bin 26 lira liraya yükselmektedir. Diğer memurların maaş artışı da kademeli bir şekilde yaptıkları göreve göre, unvana göre, derecelerine göre ve diğer mesleki kariyer kriterlerine göre artış olacaktır. Buna örnek olarak bekçi maaşı hali hazırda 15 bin 170 liradır. Dolayısıyla en düşük memur maaş 22 bin lira olduğu zaman bir bekçinin maaşı da 27 bin 579 liraya kadar yükselecektir. Yine bir hemşirenin maaşı 16 bin 900 lirayken bu zamlarla birlikte bunun 30 bin lirayı aşacağını söyleyebiliriz. Son bir örnek de polisleri örnek olarak verecek olursak bir polis maaşı 19 bin civarındadır. Elbette ki bu rakamlarda aile payı, çocuk yardımına göre değişmektedir. Bizim hesaplamamızda 19 bin 130 lira olarak aldığımız zaman polis maaşını bunun da 33 bin lirayı aşacağını söyleyebiliriz" açıklamasında bulundu.

"En düşük memur emekli aylığı 15 bin 320 lira olacak"

Karakaş, yaptığı açıklamada, memurlara yapılacak olan zammın doğrudan memur emeklilerine de yansıyacağını belirterek, "Memur emeklilerinin maaş artışı SSK'lılardan ve Bağ-Kur emeklilerinden farklı. Dolayısıyla en düşük memur maaşını 22 bin lira olarak baz aldığımız zaman şu anda en düşük Memur emeklisinin maaşı 7 bin 901 lira olduğunu görüyoruz. Memurlara yapılacak olan bu zammı buraya uyarladığımız zaman en düşük memur emekli maaşını 15 bin 320 lirayı bulacağını söyleyebiliriz. Yine diğer memur emeklileri de mevcut çalışan memur emeklileri gibi görevi, unvanı ve emekli olduğu mesleğin kariyer olup olmadığı gibi kriterlere göre artış olacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

"SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 30'u bulabilir"

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin memur emeklilerinden farklı olarak ilk 6 aylık enflasyon oranına göre zam alacağını hatırlatan Karakaş "İlk beş aylık enflasyon zaten 15,26. Dolayısıyla geriye sadece Haziran enflasyonu kaldı. Haziran enflasyonunun da mayıs ayındaki gibi düşük çıkacağı beklentisi var. Dolayısıyla benim tahminim enflasyon oranı, aradaki fark yüzde 16 civarında olacaktır. Refah payı artışı da olduğu zaman bu yüzde 30'u bulacaktır. Ancak bununla sınırlı kalmayacağını söyleyebiliriz. Çünkü emekliler arasında memur maaşlarına gelecek yüksek artışlar, memur emeklilerine gelecek yüksek artışlar, açlık sınırının mayıs ayı itibariyle 10 bin 362 lira olduğunu da göz önünde aldığımız zaman, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine gelecek olan zammın benim yaptığım hesaplamaya göre en az yüzde 35 oranında olacağını söyleyebiliriz" diye konuştu.

"Emekli Aylığı 7 bin 500 liranın üzerinde olanlara 35 oranında zam verilmesi gerekli"

Emeklilere gelmesi muhtemel olan kademeli zam hakkında da konuşan Karakaş şu ifadeleri kullandı: "Bütün en alt gruptaki emeklilerin maaşı 7 bin 500 liraya yükseltilmişti. Nisan ayında bu çok yüksek bir artıştı. Bu artış özellikle kök ücreti düşük olanlar, yani maaşı 4 bin, 4 bin 500, 5 bin gibi olanlar için olumlu yansıdı. Ancak zaten maaşı 7 bin olan, 7 bin 400 olanlara yapılan zam cüzi miktarda kaldı. Yine 7 bin 500 liranın üzerinde olanlara nisan ayında zam yapılması beklentisi varken o da gerçekleşmedi. Dolayısıyla buradan hareketle 7 bin 500 liranın üzerinde aylığı olanlarının maaşının da en az yüz 35 oranında artması gerektiğini söyleyebiliriz."