Sıcaklar etkiledi yenidünyada hasat erken başladı: Fiyatı üreticisini sevindirdi - Son Dakika
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Ekonomi

Sıcaklar etkiledi yenidünyada hasat erken başladı: Fiyatı üreticisini sevindirdi

Mersin'de birçok bahçede yetiştirilen Malta eriğinde hasat bu sene hava sıcaklıklarının yüksek seyretmesi nedeniyle erken başlarken, birinci kalite kilogramda 40-45 TL arasında alıcı buldu. Türkiye'nin yaş sebze ve meyve üretiminde önemli merkezlerden olan Mersin'de son günlerde artan hava sıcaklıkları nedeniyle peş peşe hasatlar başlıyor. Yenidünya meyveleri Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa ve Konya başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir tarafına gönderiliyor. Yurt dışına da ihraç edilen meyveler ülkeye döviz kazandırıyor, hem üreticisine hem de çalışanlara ekonomik kazanç olarak dönüyor.

24.04.2024 09:35
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Sıcaklar etkiledi yenidünyada hasat erken başladı: Fiyatı üreticisini sevindirdi

Mersin'de birçok bahçede yetiştirilen Malta eriğinde hasat bu sene hava sıcaklıklarının yüksek seyretmesi nedeniyle erken başlarken, birinci kalite kilogramda 40-45 TL arasında alıcı buldu

MERSİN - Mersin'de birçok bahçede yetiştirilen ve masrafı az olduğu için 'sarı altın' olarak dillendirilen Malta eriğinde (yenidünya) hasat başladı. Birinci kalite kilogramı 40-45 TL arasında bahçeden alıcı bulan yenidünya, üreticisini de sevindirdi.

Türkiye'nin yaş sebze ve meyve üretiminde önemli merkezlerden olan Mersin'de son günlerde artan hava sıcaklıkları nedeniyle peş peşe hasatlar başlıyor. Son olarak özellikle hava sıcaklığının arttığı Mersin'de açıktaki yenidünya bahçelerinde meyveler erken olgunlaştı. Erdemli ilçesinde yoğun olarak bahçeleri bulunan yenidünya meyvelerinin sararmasıyla hasat da başladı. Bahçelere giren işçiler meyveleri özenle toplayarak kalitesine göre sınıflara ayırıp, kasalarla hale gönderiyor. Meyvelerin birinci kalitesi 40-45, ikinci kalitesi 25-30 üçüncü kalitesi ise 10-15 TL'ye alıcı buluyor. Yenidünya meyveleri Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa ve Konya başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir tarafına gönderiliyor. Yurt dışına da ihraç edilen meyveler ülkeye döviz kazandırıyor, hem üreticisine hem de çalışanlara ekonomik kazanç olarak dönüyor.

İç piyasa ve ihracata gönderiliyor

Havaların sıcak gitmesi nedeniyle hasadın 15 gün önce başladığını belirten üreticilerden Kürşat Durmaz, "Bu sene ürünlerimiz güzel, birinci ve ikinci sınıf olarak kalite ayrımı var. Fiyatlar iyi memnunuz. Türkiye'de sadece Mersin Erdemli, Tarsus ve Antalya'nın Alanya ilçesinde üretiliyor. Genel olarak iç piyasaya ayrıca ihracata da gönderiliyor" dedi.

Üreticilerden Azize Aksay ise şu anda yenidünya meyvelerini topladıklarını, kalitesine göre ayırıp paketleme yaptıklarını, ürünün ve fiyatların şu anda güzel olduğunu kaydetti.

Birinci kalite 40-45 TL'ye alıcı buluyor

Malta eriğini hasat ettiklerini aktaran Halil Keskin de sağlık açısından faydalı olduğundan yurt içi ve yurt dışından taleplerin olduğuna dikkat çekti. Verimin bu sene güzel olduğuna değinen Keskin, "İklimden dolayı hasat bu sene erken başladı. Malta eriklerinin hepsi kızardı. Eskiden tepeden başlıyor yavaş yavaş aşağıya doğru kızarıyordu. Bu sene komple kızardı. Şu anda birinci kalite 40-45, ikinci kalite 25-30'a, üçüncü kalite ise 15 TL'ye gidiyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Mersin, Malta, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sıcaklar etkiledi yenidünyada hasat erken başladı: Fiyatı üreticisini sevindirdi - Son Dakika

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