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Sınır kapısında uzun araç kuyrukları! TL değer kaybettikçe, Bulgarlar Türkiye'ye akın ediyor - Son Dakika

Sınır kapısında uzun araç kuyrukları! TL değer kaybettikçe, Bulgarlar Türkiye'ye akın ediyor

18.12.2021 14:13

Bulgar levasının Türk Lirası karşısında 9,44'e ulaşmasıyla alışveriş için Türkiye'ye akın eden Bulgarlar, bu hafta sonu da Kapıkule Sınır Kapısı'nda uzun araç kuyrukları oluşturmaya başladı.

Türk lirasının yabancı para birimleri karşısındaki değer kaybı sürüyor. Bu değer kaybı Türkiye ile sınırı olan ülkelerden alışveriş için günübirlik ziyaretleri artırdı. Başta Bulgaristan olmak üzere Azerbaycan ve Gürcistan'dan Türkiye'ye adeta akın var. Son dönemde Bulgar para birimi levanın TL karşısında 9,44'e ulaşması Türkiye'ye ilgiyi artırdı.

UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Günlük market ihtiyaçlarından mobilyaya, giyimden kozmetiğe bütün ihtiyaçlarını Türkiye'den karşılamaya gelen Bulgarlar Edirne'ye akın ediyor. Bu kapsamda Türkiye'nin Bulgaristan'a açılan kapısı Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluk da her geçen gün artıyor. Her gün sınır kapısında uzayan araç kuyrukları dikkat çekiyor.

TABELELAR BULGARCA OLDU

Diğer yandan Edirne esnafı da gelen Bulgar müşterilerine uygun yeni adımlar atıyor. İş yerleri tabelalarında Türkçe'nin yanında Bulgarca yazılar ekledi. Birçok işletme sahibi de Bulgarca bilen çalışan bulmak için ilanlar vermeye başladı.

İşte kentten gelen son görüntüler;

TL'deki değer kaybını fırsata çeviren Bulgarlar Türkiye'ye akın ediyor! Sınır kapısında uzun araç kuyrukları oluştu
TL'deki değer kaybını fırsata çeviren Bulgarlar Türkiye'ye akın ediyor! Sınır kapısında uzun araç kuyrukları oluştu
TL'deki değer kaybını fırsata çeviren Bulgarlar Türkiye'ye akın ediyor! Sınır kapısında uzun araç kuyrukları oluştu
Sınır kapısında uzun araç kuyrukları! TL değer kaybettikçe, Bulgarlar Türkiye'ye akın ediyor

Türk Lirası, alışveriş, Tragger, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sınır kapısında uzun araç kuyrukları! TL değer kaybettikçe, Bulgarlar Türkiye'ye akın ediyor - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Sınır kapısında uzun araç kuyrukları! TL değer kaybettikçe, Bulgarlar Türkiye'ye akın ediyor - Son Dakika
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