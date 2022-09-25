Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yatırımcılara kritik çağrı: Sizleri düşük faizle yatırıma davet ediyorum - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yatırımcılara kritik çağrı: Sizleri düşük faizle yatırıma davet ediyorum

25.09.2022 16:08

İstanbul Ticaret Odası'nın etkinliğinde yatırımcılara seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Başta kamu bankaları olmak üzere sizleri düşük faizle yatırıma davet ediyorum." sözlerini kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca yemek, elektrik ve ısınma giderlerinin vergi istisnası kapsamına alınacağını açıkladı.

Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşen İstanbul Ticaret Odası 140. Yıl Özel Ödülleri'ne Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı. Erdoğan burada ekonomiden başlayarak birçok konuda açıklamalarda bulundu.

"ÜRETİM SAĞLAYACAK, İHRACATI ARTIRACAK"

Konuşmasının bir bölümünde yatırımcılara seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yatırımcılara sesleniyorum, gelin biz kamu bankaları olmak üzere düşük faizle sizleri yatırıma davet ediyorum. Çünkü düşük faizle aldığınız krediyle yapacağınız yatırımlar istihdam sağlayacaktır. Üretim sağlayacaktır, ihracatı artıracaktır ve cari fazlayı da lehimize dönüştürecektir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası gayretlerimizde en büyük desteği İTO'dan bekliyoruz. Gücü ve etkisi giderek genişleyen Türkiye'nin ticaret insanlarını iş dünyamızın elemanları olacaktır. Kardeşlerim yapacak çok işimiz var, bunları da sizlerle birlikte başaracağız. Emeğinizin, gayretiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Türkiye'nin son 20 yılında en önemli kalkınma adımlarını gerçekleştirirken aynı zamanda birçok tuzakla saldırıyla mücadele ettik.

Önceleri finans mekanizmaları ile yürütülen saldırılar 2018'den beri Türk ekonomisine saldırı açıkça yapılmaktadır. Alternatif bir ekonomi politikasını hayata geçirdik. Türkiye ekonomi modelinin hedefi, ülkemizi yatırım, istihdam ve cari fazla yoluyla büyütmek olmuştur. Önce salgın, ardından Rusya- Ukrayna savaşı tüm dengeleri kökünden sarsmıştır. Bizi en ağır şekilde eleştirenler bile şimdi geldiğimiz noktada bizimle birleşmişlerdir.

"PUTİN DE FAİZİ DÜŞÜRMEYE BAŞLADI"

Semerkand Zirvesi'nde ve ABD'de Türkevi'nde yaptığımız liderle görüşmelerde bunu gördük. Türkiye artık eski Türkiye değil. Türkevi'nde liderleri misafir ettik ve dünyadaki gelişmeleri görüştük. Bu imkanları bize bahşeden Allah'ımıza şükürler olsun. 20 yıldır çalışıyoruz ve oluyor, daha nice nice yatırımlarımız olacak. Faiz, enflasyon ve kur dengelerinin aslında hiçbir şeye çözüm sağlamadığını gördük. Enflasyonu faiz oranlarını sabitleyerek kontrol altına almayı artık kimse konuşmuyor. Sayın Putin bizzat, geçmişte yüksek faizi savunurken o da faizi düşürmeye başladı ve 8,6'ya kadar indirdi.

ENFLASYON MESAJI

Karadeniz'den gazı ulaştırdığımız devran başka dönecektir. Ekonomi programımızın araçlarını da buna göre belirliyoruz. Doğru yaptığımıza da yürekten inanıyoruz. Enflasyonu olması gerektiği gibi tek haneli rakamlara düşürmeye kararlıyız. Şubat ayından itibaren enflasyonu makul seviyelere indireceğiz."

"BENİM MİLLETİM AKLI SELİMDİR"

Altı sıfırı Türk lirasından çıkaran bu Başbakan. Başbakan olur vermedikten sonra sen ne yapabilirsin ya! 'Ben ekonomi bakanıydım, ben devlet içinde böyle bir süreci işletiyordum...' Peki Başbakan bu işe olur vermeden sen ne yapabilirsin? Benim milletim bunlara inanmıyor çünkü benim milletim aklı selimdir. Biz hiçbir vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz. Küçük esnaflarımıza destek vermede de adımlarımızı atacağız. Hem vatandaşlarımızı ev sahibi yapmak emlak ve kira fiyatlarını düşürmek için 500 bin konut kampanyasını başlattık. Bununla kalmıyoruz, seçimlerin akabinde de 2. etaba başlayacağız. 200 bin konutun temelini yakında atıyoruz.

YEMEK, ELEKTRİK VE ISINMA GİDERLERİ, VERGİ İSTİSNASI KAPSAMINA GİRİYOR

İlk müjdemiz çalışanlara ödenen yemek ücretlerinin vergi istisna rakamlarının değiştirilmesiyle ilgilidir. Yıl sonunda yeniden değerleme oranına göre bu rakamı belirleyeceğiz. Yemek ödemelerinde restoran, lokanta ve yemek kartı kullanma zorunluluğunu kaldırıyoruz. Çalışanlara naklen ödenen yemek faturaları da vergi istisnası kapsamına girecektir. İşverenlerin çalışanlara elektrik, doğalgaz ve ısınma desteklerinin 1000 liralık kısmını gelir vergisinden, sigorta prim kesintisinden muaf tutuyoruz."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İTO 140. Yıl Özel Ödülleri Töreni'nde konuştu: (1) Cumhurbaşkanı Erdoğan, İTO 140. Yıl Özel Ödülleri Töreni'nde konuştu: (1) İTO Başkanı Avdagiç: Yerli ve milli ekonomiyi inşa edenlerle beraber yürüyeceğiz İTO Başkanı Avdagiç: Yerli ve milli ekonomiyi inşa edenlerle beraber yürüyeceğiz

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