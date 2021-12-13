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Son Dakika: Devleti vergi kaybına uğratan 51 kişilik suç örgütüne operasyon başlatıldı - Son Dakika

Son Dakika: Devleti vergi kaybına uğratan 51 kişilik suç örgütüne operasyon başlatıldı

13.12.2021 09:17
Son Dakika: Devleti vergi kaybına uğratan 51 kişilik suç örgütüne operasyon başlatıldı

Son dakika: Nitelikli dolandırıcılık yapıp devleti 750 milyon liralık vergi kaybına uğratan 51 kişilik suç örgütüne operasyon başlatıldı.

İstanbul'da yüksek rakamlı fatura göstererek devletten 750 milyon vergi iadesi aldığı tespit edilen suç örgütüne eş zamanlı operasyon düzenledi.

750 MİLYON LİRALIK VURGUNA EŞ ZAMANLI OPERASYON

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takibin ardından, Rusya, Polonya, Macaristan, Ukrayna, Romanya ve Kosova'ya yapılan ihracatlarda fatura beldelerini yüksek göstererek, yüksek bedelli ihracat yapmış gibi devletten 750 milyon lira vergi iadesi aldığı belirlenen suç örgütüne eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 51 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Ayrıntılar geliyor...

Son Dakika: Devleti vergi kaybına uğratan 51 kişilik suç örgütüne operasyon başlatıldı

Küçükçekmece, İstanbul, Kosova, Vergi, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Son Dakika: Devleti vergi kaybına uğratan 51 kişilik suç örgütüne operasyon başlatıldı - Son Dakika Ekonomi


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