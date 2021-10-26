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Son dakika ekonomi haberleri! Güncel ekonomi gelişmeleri - Son Dakika

Son dakika ekonomi haberleri! Güncel ekonomi gelişmeleri

26.10.2021 17:44
Son dakika ekonomi haberleri! Güncel ekonomi gelişmeleri

Dün rekor kıran dolar, bugün düşmeye başladı, Maltepe D-100 karayolunun altında yıllardır organik tarım yapıyorlar gibi son 24 saat içinde ekonomik gelişmelerden derlenen haberlere bu sayfadan erişebilirsiniz.

Akaryakıtta zam rüzgarı esmeye devam ediyor, Sezgin Baran Korkmaz' lüks yatı açık arttırmayla satışa çıkarıldı gibi Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>son dakika ekonomi gelişmeleri bu sayfada yer almaktadır.

SEZGİN BARAN KORKMAZ'IN LÜKS YATI SATIŞA ÇIKTI

Son dakika ekonomi haberleri! Güncel ekonomi gelişmeleri

ABD mahkemeleri, hala Avusturya'da tutuklu bulunan Sezgin Baran Korkmaz'a ait varlıklara el koyacaklarını bildirmişti. Korkmaz'ın mal varlıklarının ABD hazinesine devri için ilk adımı atan Salt Lake Bölge Mahkemesi, sürece Queen Anne isimli lüks yattan başladı. Mahkeme 10 milyon dolar değerindeki yatın açık arttırma yoluyla satışa çıkarılarak gelirinin ABD hazinesine aktarılacağını açıkladı.

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AKARYAKITA HER GÜN BAŞKA BİR ZAM GELİYOR

Son dakika ekonomi haberleri! Güncel ekonomi gelişmeleri

Akaryakıtta zam fırtınası esmeye devam ediyor. Dün 44 kuruş zam gelen benzinde bir fiyat artışı daha gündemde. Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'ndan yapılan açıklamaya göre, bu gece yarısından itibaren benzine 28 kuruş daha zam gelecek. Fiyat artışından sonra benzinin litresi İstanbul'da 8,64 liradan, Ankara ve İzmir'de ise 8,73 liradan satılacak.

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E-5'IN YANINDA 30 YILDIR DEVAM EDEN ORGANİK TARIM

Son dakika ekonomi haberleri! Güncel ekonomi gelişmeleri

İstanbul'un göbeğinde Maltepe D-100 karayolunun altında, Erol Buyurman isimli vatandaş kurduğu organik bahçesinde tarım yaparak yaklaşık 20 çeşit sebze yetiştiriyor. Araç trafiğinin yoğun olduğu yol üzerinden geçen araç sürücüleri ve vatandaşlar ise şehrin ortasındaki tarım alanını şaşkınlıkla izliyor. Bahçeye ziyarete gelen vatandaşlar ise özellikle pandemi döneminde doğal ürünlere ilgi gösteriyor. Topraktan çıkan ürünler ilk elden sofralara taşınıyor. 38 yıldır bu geleneği sürdürdüklerin söyleyen çiftçi Erol Buyurman, İstanbul'da zor şartlar altında ve devasa binaların arasında tarımla uğraştıklarını belirtti.

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SİMİT 150 YIL ÖNCE BİR GURBETÇİ TARAFINDAN ÜLKEMİZE GELDİ

Son dakika ekonomi haberleri! Güncel ekonomi gelişmeleri

Rusya'da 'Bubrik' adıyla kahvaltı sofralarını süsleyen, yaklaşık 150 yıl önce gurbetçiler tarafından getirildiği Rize'de kentin adını alan simit, Türk Patent ve Marka Kurumu'nca 'coğrafi işaret' ile tescillendi. Susamsız olduğundan, 'kel simit' adıyla da anılan, sofraların vazgeçilmezi olan simit, 25 fırında günlük yaklaşık 60 bin adet üretiliyor. Almak isteyenlerin fırın önlerinde kuyruk oluşturduğu simit, kargo, otobüs ve uçaklarla il dışında yaşayan Rizelilere de gönderiliyor. Rize simidi 1 TL'ye satılıyor.

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DÜN REKOR KIRAN DOLAR, BUGÜN DÜŞMEYE BAŞLADI

Son dakika ekonomi haberleri! Güncel ekonomi gelişmeleri

Dün 9,85 ile zirvesini görmesinin ardından düşüşe geçerek 9,5450 seviyelerine kadar gerileyen dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 9,5885 seviyesinden tamamladı. Dolar/TL, bugüne de düşüşle başlamasının ardından saat 11.15 itibarıyla 9,4373'ten bulunuyor.

Aynı dakikalarda euro/TL 10,9576'dan, sterlin/TL ise 13,0029'dan satılıyor. Dolar endeksi 93,9 ile önceki kapanış seviyesinin hemen üzerinde bulunurken, euro/dolar paritesi yüzde 0,1'lik düşüşle 1,1605'ten işlem görüyor.

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Son dakika ekonomi haberleri! Güncel ekonomi gelişmeleri

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Son Dakika Ekonomi Son dakika ekonomi haberleri! Güncel ekonomi gelişmeleri - Son Dakika Ekonomi


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