Üye Girişi
Son Dakika! İlaç tedariğindeki aksamalara ilişkin denetleme yapıldı! - Son Dakika

Son Dakika! İlaç tedariğindeki aksamalara ilişkin denetleme yapıldı!

24.11.2021 13:45

Son dakika! Sağlık Bakanlığı ilaç tedariğindeki aksamalara ilişkin 57 ecza deposunda denetleme gerçekleştirdi. 17 depo ile 114 eczanenin stok kayıtlarında uyumsuzluk tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) ve İl Sağlık Müdürlükleri, döviz kurundaki yükseliş nedeniyle bazı ilaçlara erişilemediği iddiaları üzerine sıklaştırdığı denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

17 ECZA DEPOSU İLE 114 ECZANENİN STOK KAYITLARI UYUMSUZ

Yapılan açıklamada, "17 ecza deposu ile 144 eczanenin stok kayıtlarında uyumsuzluk tespit edildi. Yapılan denetimlerde uygunsuzluk tespit edilen ecza depoları ve eczaneler hakkında idari işlem başlatıldı." denildi.

BAKAN KOCA, "DENETİMLERİ YOĞUNLAŞTIRDIK" DEMİŞTİ

Eczanelerde yaşanan ilaç temin sorununa ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Her yıl yaşanır, 15 Şubat'ta fiyat değişikliği yapılıyor. Bir önceki yılın döviz kuru güncellemesi 15 Şubat'ta uygulanır. Her 15 Şubat öncesi bu konular gündem yapılır. Biz bakanlık olarak eczaneler, depo, üretici dahil olmak üzere ilaç takip sistemimiz var. Her basamağını yakın takip ediyoruz. Şu anda ciddi sorun yok. Yer yer sahada sorun var, yakın takipteyiz. Denetimi yoğunlaştırdık" demişti.

Bakanlık'tan yapılan açıklama şu şekilde:

"Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) ve İl Sağlık Müdürlükleri, döviz kurundaki yükseliş nedeniyle bazı ilaçlara erişilemediği iddiaları üzerine sıklaştırdığı denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Bugüne kadar yapılan denetimlerde 17 ecza deposu ile 144 eczanenin stok kayıtlarında uyumsuzluk tespit edildi.

"AYKIRILIK TESPİT EDİLENE İDARİ YAPTIRIM UYGULANIYOR"

Denetimler; ecza depoları, ilaç üretim tesisleri ve eczaneler olmak üzere üç alanda; yaklaşık 200 kişilik ekiple yürütülüyor. Denetimlerde öncelikle; ilaç üretim tesisleri, ecza depoları ve eczanelerin fiziki stokları ile kayıtlarının uyumlu olup olmadığı kontrol ediliyor. Herhangi bir aykırılık tespit edilmesi halinde ilgili firmalara mevzuat kapsamında idari yaptırım uygulanıyor.

57 DEPO DENETLENDİ

TİTCK ürün denetmenleri, Kasım ayında İstanbul'da 24, İzmir'de 3, Ankara'da 19, Adana'da 7, Antalya'da 4 ecza deposu olmak üzere 57 ecza deposu denetledi. 17 tane ecza deposu ile ilgili olarak ilaçların fiziki stok durumu ile İlaç Takip Sistemi (İTS) kayıtları arasında uyumsuzluk olduğu tespit edildi. Öte yandan Türkiye genelindeki eczanelerde de denetimler, yine TİTCK'nın koordinasyonunda İl Sağlık Müdürlüklerince yürütülüyor. İl Sağlık Müdürlükleri, Türkiye genelinde yaptığı denetimler neticesinde şimdiye kadar 144 eczanede uygunsuzluk tespit etti.

Denetimlerde öncelikli olarak; kritik ilaçların eczanelerde bulunup bulunmadığı ve İlaç Takip Sistemi (İTS) ile fiziki stok durumunun uyumlu olup olmadığı kontrol ediliyor. Ayrıca; gerekli kayıt ve bildirimlerin zamanında ve tam olarak yapılıp yapılmadığı ve ürünlerin muhafaza koşulları da inceleniyor.

Yapılan denetimlerde uygunsuzluk tespit edilen ecza depoları ve eczaneler hakkında idari işlem başlatıldı. TİTCK müfettişleri, ürün denetmenleri ve İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince 81 ilde yapılan denetimler artarak devam edecek.

Türkiye'de ruhsatlı/izinli tüm ilaçların tedarik durumu; TİTCK tarafından takip ediliyor. Hasta mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla, kur güncellemesi dönemlerinde daha yoğun olmak üzere periyodik piyasa kontrolleri yapılıyor. Kurum tarafından ruhsatlı ilaçların kritik stok seviyeleri kontrol ediliyor. İlaç fiyatlandırma çalışmaları yapılıyor. Sabim ve CİMER üzerinden gelen başvurular anlık olarak değerlendirilip sonuçlandırılıyor."

Son Dakika! İlaç tedariğindeki aksamalara ilişkin denetleme yapıldı!

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Sağlık Bakanlığı, Döviz Kuru, İlaç, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Son Dakika! İlaç tedariğindeki aksamalara ilişkin denetleme yapıldı! - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Genç kadın, apartmanın bodrum katında öldürülmüştü! Odadaki kitap dikkat çekti: Kabadayıların gizemli dünyası 14:12 Genç kadın, apartmanın bodrum katında öldürülmüştü! Odadaki kitap dikkat çekti: Kabadayıların gizemli dünyası Kazada arabadan fırlayan adam korkunç şekilde can verdi 14:10 Kazada arabadan fırlayan adam korkunç şekilde can verdi Karısının boğazını keserek öldüren şahıs, kapıya 13:52 Karısının boğazını keserek öldüren şahıs, kapıya "Sonunuz geldi, ölün" diye yazmış
Sigara isteyen şahsa 12:34 Sigara isteyen şahsa "Kullanmıyorum" diyen Çinli bıçaklandı Tüpraş'tan yatırım açıklaması: 2050 yılına kadar ise toplamda 10 milyar dolar yatırım gerçekleştirmeyi hedefliyoruz 12:28 Tüpraş'tan yatırım açıklaması: 2050 yılına kadar ise toplamda 10 milyar dolar yatırım gerçekleştirmeyi hedefliyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan, teşkilatlara 2023 seçimlerinin formülünü verdi 11:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan, teşkilatlara 2023 seçimlerinin formülünü verdi
11:39 "Türkler ne olursa olsun hayatta kalır" sözüyle tanınan yatırımcı Mobius'tan çarpıcı yorum Mesut Özil, Olympiakos maçında forma giyemeyecek 11:32 Mesut Özil, Olympiakos maçında forma giyemeyecek

Son Dakika Haberleri
14:10 Kazada arabadan fırlayan adam korkunç şekilde can verdi
14:04 İran 'durdur' çağrılarına rağmen 17 yaşında tutuklanan genci idam etti
13:56 Sevgilisi öldürüp videosunu çeken şahıs mahkemede "Neden indirim yapılmadı?" diye sordu
13:55 Faik Öztürk'ten canlı yayında pilates performansı
13:55 "Saçımı tarayacağım" diye girdiği berbere girmişti! 2 bin 400 liralık tıraş makinesini çaldı
13:52 Karısının boğazını keserek öldüren şahıs, kapıya "Sonunuz geldi, ölün" diye yazmış
13:47 Albatroslar da boşanıyor! En sadık kuş cinsi olarak biliniyorlardı!
13:45 Son Dakika! İlaç tedariğindeki aksamalara ilişkin denetleme yapıldı!
13:28 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
13:14 AK Partili Demirbağ'dan sonra tepki çeken bir çıkış da Ağrı Belediye Başkanı'ndan: Bir tas hoşafa şükredin
Üç yaşındaki kız çocuğunun iki yıl önce babası, şimdi de annesi cinayete kurban gitti! Üç yaşındaki kız çocuğunun iki yıl önce babası, şimdi de annesi cinayete kurban gitti!         
14:13
Fransız Societe Generale'nin Türkiye senaryosu korkuttu: TL'deki değer kaybı hiperenflasyon dönemine yol açabilir Fransız Societe Generale'nin Türkiye senaryosu korkuttu: TL'deki değer kaybı hiperenflasyon dönemine yol açabilir         
14:12
İran 'durdur' çağrılarına rağmen 17 yaşında tutuklanan genci idam etti İran 'durdur' çağrılarına rağmen 17 yaşında tutuklanan genci idam etti         
14:04
Atanamayan öğretmen İYİ Parti grubunda konuştu: Türk Dili ve Edebiyatı mezunuyum, markette çalışıyorum Atanamayan öğretmen İYİ Parti grubunda konuştu: Türk Dili ve Edebiyatı mezunuyum, markette çalışıyorum         
12:53
Apartmanın bodrum katında vurulan genç kız, yaşamını yitirdi Apartmanın bodrum katında vurulan genç kız, yaşamını yitirdi         
12:30
Adalet Bakan Gül'den yenilikler ilgili detay: Finans mahkemeleri kuruluyor, Sabiha Gökçen'e de adliye yapıyoruz Adalet Bakan Gül'den yenilikler ilgili detay: Finans mahkemeleri kuruluyor, Sabiha Gökçen'e de adliye yapıyoruz         
12:27
Karısının yasak aşkını öldüren şahıs: Babam da aldatma mevzusundan annemi öldürmüştü Karısının yasak aşkını öldüren şahıs: Babam da aldatma mevzusundan annemi öldürmüştü         
11:43
Tesisatçı, tıkalı su giderinde altın bileklik buldu Tesisatçı, tıkalı su giderinde altın bileklik buldu         
11:39
Rusya'da insan yiyen adam paniğe neden oldu Rusya'da insan yiyen adam paniğe neden oldu         
11:28
Müslüme'nin ağabeyi gazetecilerin sorularına "Ben konuşamıyorum, rahat değilim" dedi Müslüme'nin ağabeyi gazetecilerin sorularına "Ben konuşamıyorum, rahat değilim" dedi         
10:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı Oktay Saral: Hepinizin canı cehenneme, müptezeller Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı Oktay Saral: Hepinizin canı cehenneme, müptezeller         
08:36
Miray Daner, yeni sevgilisi Oğulcan Engin'le fotoğrafını paylaştı Miray Daner, yeni sevgilisi Oğulcan Engin'le fotoğrafını paylaştı         
08:20
Bolu Belediyesi'nin tartışma yaratan kararı hakkında inceleme başlatıldı! Bolu Belediyesi'nin tartışma yaratan kararı hakkında inceleme başlatıldı!         
08:03
100 milyar dolarlık yatırım planı olan BAE'den Türkiye açıklaması: Yeni bir dönem başlatıyoruz 100 milyar dolarlık yatırım planı olan BAE'den Türkiye açıklaması: Yeni bir dönem başlatıyoruz         
07:25
Son Dakika! Erdoğan'dan öğretmenlere 3600 Ek Gösterge haberi: Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum Son Dakika! Erdoğan'dan öğretmenlere 3600 Ek Gösterge haberi: Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum         
21:12
Yanlışlıkla kaplan dolu kafese giren yavru kedi dehşeti yaşadı Yanlışlıkla kaplan dolu kafese giren yavru kedi dehşeti yaşadı         
17:06
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, döviz kurundaki yükseliş sonrası Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile görüştü Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, döviz kurundaki yükseliş sonrası Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile görüştü         
17:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2021 14:18:41. #1.13#
SON DAKİKA: Son Dakika! İlaç tedariğindeki aksamalara ilişkin denetleme yapıldı! - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement