Son Dakika: Kendi evini yapacak depremzedelere konut için 500 bin TL hibe verilecek - Son Dakika
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Son Dakika: Kendi evini yapacak depremzedelere konut için 500 bin TL hibe verilecek

Son Dakika: Kendi evini yapacak depremzedelere konut için 500 bin TL hibe verilecek

07.07.2023 10:31

Son dakika: Kendi evini yapacak depremzedelere konut için 500 bin TL hibe verilecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İller Bankası Macunköy Tesisleri'nde, Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen illerin hızla ayağa kaldırılması ve afetzedelerin evlerine kavuşmalarına ilişkin "Yerinde Dönüşüm" projesinin detaylarını açıkladı. Yeni pakete göre kendi evini yapacak depremzedeye 500 bin lira, dükkanını yapacak vatandaşlara ise 250 bin lira hibe verilecek.

"ALTINDAN KALKMAK KOLAY DEĞİLDİ"

Özhaseki'nin açıklamalarından satır başları: "Bundan sonraki dönemde yapacağımız yol haritalarını paylaşmak istiyoruz. En büyük felaketle karşı karşıya kaldık. 11 ilimizi derinden etkiledi. 14 milyon insan bundan etkilendi ve 50 binden fazla canımızı toprağa verdik. Büyük bir afetti, altından kalkmak kolay değildi. 680 bin konut, 170 bin bağımsız birim diye tarif edebileceğimiz depo, işyeri, dükkan gibi yerler yıkıldı veya yıkılmaya devam ediyor.

"TÜRKİYE BİR DEPREM ÜLKESİDİR"

Çok duygusal anlar yaşandı. Kumbarasını boşaltan çocuklar, haccını erteleyen yaşlılarımız, parasını gönderen insanlar duyduk ki mütehassıs olduk. Bölgeye gelen birçok yabancı misyon şefleri, büyükelçiler bize hep şunu söylediler; 'Bizim başımıza böyle felaketin yarısı gelseydi biz bunun altından kalkamazdık.' Böyle bir felaketin altından kalkacak millet varsa o da Türk milleti. Hiç kimse unutmasın, Türkiye deprem ülkesidir. Son 100 yılda anakaramızda ve denizlerde meydana gelen 6 ve üzeri deprem sayısı 226. Yani her sene neredeyse 2-3 tane yıkıcı şiddette depreme maruz kalıyoruz. 1,5 senede bir bu topraklarda yıkıcı deprem meydana geliyor. Böyle bir ortamda bize düşen şey depremlerden ders almak ve ona uygun şekilde adım atmak.

Ayrıntılar geliyor...

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Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı, Mehmet Özhaseki, Deprem, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Son Dakika: Kendi evini yapacak depremzedelere konut için 500 bin TL hibe verilecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika: Kendi evini yapacak depremzedelere konut için 500 bin TL hibe verilecek - Son Dakika
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