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Son dakika: TÜİK açıkladı! Türkiye genelinde eylül ayında 147 bin 143 konut satıldı - Son Dakika

Son dakika: TÜİK açıkladı! Türkiye genelinde eylül ayında 147 bin 143 konut satıldı

13.10.2021 10:16

Son dakika: TÜİK, eylül ayına ilişkin konut satış verilerini paylaştı. Buna göre, geçtiğimiz ay bir önceki yılın aynı ayına göre %7,6 artarak 147 bin 143 oldu. Eylülde Türkiye'den en çok konut alan yabancı ise İranlılar oldu. İranlılar bu dönemde bin 323 konut satın aldı. İranlıları ise 990 konut ile Iraklılar takip etti. Ruslar ise 540 konut aldı.

Türkiye genelinde konut satışları Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %7,6 artarak 147 bin 143 oldu. Konut satışlarında İstanbul 28 bin 229 konut satışı ve %19,2 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 14 bin 218 konut satışı ve %9,7 pay ile Ankara, 8 bin 806 konut satışı ve %6,0 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 14 konut ile Hakkari, 41 konut ile Ardahan ve 78 konut ile Şırnak oldu.

Ayrıntılar geliyor...

Son dakika: TÜİK açıkladı! Türkiye genelinde eylül ayında 147 bin 143 konut satıldı

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Son Dakika Ekonomi Son dakika: TÜİK açıkladı! Türkiye genelinde eylül ayında 147 bin 143 konut satıldı - Son Dakika Ekonomi


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