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Son Dakika: Tüm çalışanların maaşlarına vergi istisnası getiren teklif Meclis'te kabul edildi - Son Dakika

Son Dakika: Tüm çalışanların maaşlarına vergi istisnası getiren teklif Meclis'te kabul edildi

22.12.2021 23:44

Son dakika: 18,5 milyon çalışanı ilgilendiren ücret ve maaşların asgari ücret tutarı kadarından gelir ve damga vergisi alınmamasını içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Bu teklif ile asgari ücretin aylık brüt tutarının yüzde 85'i gelir vergisinden istisna edildiği için uygulama alanı kalmayan "Asgari Geçim İndirimi" düzenlemesi yani AGİ yürürlükten kalkacak.

Ücret ve maaşların asgari ücret tutarından gelir ve damga vergisi alınmamasını da içeren Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

VERGİ İSTİSNASINDA ASGARİ ÜCRETİN BRÜT TUTARI ESAS ALINACAK

Tüm ücret ve maaşların asgari ücret tutarı kısmından gelir ve damga vergisi alınmayacak. Buna göre, hizmet erbabı, ödemenin yapıldığı ayda geçerli olan asgari ücretin aylık brüt tutarından işçi Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve işsizlik sigortası primleri düşüldükten sonra kalan tutarına isabet eden ücretlerin istisnayı aşan ücret gelirinin vergilendirilmesinde, verginin hesaplanacağı gelir dilim tutarı ve oranları istisna kapsamındaki tutarlar da dikkate alınarak belirlenecek.

2 MAAŞ ALANLAR İÇİN İSTİSNA TEK ÜCRETE UYGULANACAK

Ödenecek vergi tutarı bu suretle bulunan vergi tutarının içinde, istisna tutara isabet eden kısım düşülmek suretiyle hesaplanacak. İstisna nedeniyle alınmayacak olan vergi, ilgili ayda aylık asgari ücret üzerinden hesaplanması gereken vergiyi aşamayacak. Birden fazla işverenden ücret alanlar için bu istisna sadece en yüksek olan ücrete uygulanacak.

AGİ YÜRÜRLÜKTAN KALKIYOR

Ücret gelirlerinin vergilendirilmesinde asgari ücretin aylık brüt tutarının yüzde 85'i gelir vergisinden istisna edildiği için uygulama alanı kalmayan "Asgari Geçim İndirimi" düzenlemesi yürürlükten kalkacak.

Hizmet erbabına ödenen ücretlerin aylık brüt asgari ücrete isabet eden kısmı üzerinden damga vergisi alınmayacak.

Kanuna göre, yenilenebilir enerji üretiminin teşvik edilmesi için muafiyet sınırı olarak öngörülen, meskenlerin çatı ve cephesine kurulan güneş enerjisi santrallerinin kurulu gücünün 10 kilovat olması şartı, 25 kilovata kadar çıkarılacak.

Milli Savunma Bakanlığı ve Savunma Sanayii Başkanlığınca yürütülen savunma sanayisi projelerine ilişkin bu kuruma ilgili projeler kapsamında yapılan teslim ve hizmetler, katma değer vergisi istisnası kapsamına alınacak.

BOTAŞ'IN BORÇLARI

BOTAŞ'ın nakit yönetiminin sağlıklı şekilde yürütülebilmesi için şirketin Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine, yapılandırılmış borçları dahil ödenmeyen her türlü vergi, fon ve paylar ile idari para cezaları, bunlara bağlı gecikme zammı ve gecikme faizlerinden oluşan borçları, Hazineden görevlendirme bedeli alacaklarına karşılık mahsup edilerek terkin edilecek.

BÜTÇEYE ÖDENEK EKLEME YETKİSİ CUMHURBAŞKANI'NDA OLACAK

2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nda yer alan genel bütçe gelir tahmini üzerinde gerçekleşen gelir kadar, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerin bütçelerine ödenek eklemeye Cumhurbaşkanı yetkili olacak. İlgili kanunları gereğince genel bütçe gelirleri karşılığı yapılan ödenek eklemeleri bu tutardan düşülecek.

Türkiye'de yerleşik sigorta şirketlerince düzenlenen kefalet senetleri de güvenli elektronik imza ile düzenlenebilecek.

Büyükşehir belediyeleri ve belediyeler, kendisinden izin veya ruhsat almak ya da hat kiralamak suretiyle çalışan ve toplu taşıma hizmeti yürüten gerçek ve tüzel kişilere, nüfus, hattın uzunluğu ve hattı kullanan sayısı kriterlerini esas alarak tespit edeceği hatlardaki toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz veya indirimli yararlananlara ilişkin gelir desteği ödemesi yapabilecek.

Kamu üniversite hastanelerinin finansal sürdürülebilirliğinin desteklenmesi için kamu üniversite sağlık hizmeti sunucularının, 2021'de verdikleri sağlık hizmet bedelinin, götürü bedel sözleşme tutarından düşük olması durumunda aradaki fark terkin edilecek. Terkin edilen bu tutar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesine bu amaçla tahsis edilecek ödenekten karşılanacak.

Görüşmelerin tamamlanmasının ardından TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, birleşimi 4 Ocak Salı günü toplanmak üzere kapattı.

Son Dakika: Tüm çalışanların maaşlarına vergi istisnası getiren teklif Meclis'te kabul edildi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Gelir Vergisi, Asgari Ücret, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Son Dakika: Tüm çalışanların maaşlarına vergi istisnası getiren teklif Meclis'te kabul edildi - Son Dakika Ekonomi


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