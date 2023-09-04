SSK, Bağ-Kur emeklisine en düşük 9.834 TL maaş! Emekliye zam son dakika ikinci oran belli oldu! Yüzde 31,92 zamlı emekli maaş hesabı - Son Dakika

SSK, Bağ-Kur emeklisine en düşük 9.834 TL maaş! Emekliye zam son dakika ikinci oran belli oldu! Yüzde 31,92 zamlı emekli maaş hesabı

SSK, Bağ-Kur emeklisine en düşük 9.834 TL maaş! Emekliye zam son dakika ikinci oran belli oldu! Yüzde 31,92 zamlı emekli maaş hesabı
Son Güncelleme: 04.09.2023 12:49

SSK ve Bağ-Kur'dan emekli olan milyonlarca kişinin maaşı belli oluyor. Emekliye zam son dakika oranı araştırılıyor. Ağustos ayı enflasyon verisi açıklandı ve 2 aylık enflasyon toplamı yüzde 19,44 seviyesine ulaştı. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminiyle birleştiğinde yüzde 31,92 zam bekleniyor. Bu zamma seyyanen artış ortak olmayacak. Sadece enflasyona dayalı tahminle emeklinin en düşük maaşı 9 bin 834 liraya ulaşacak. İşte, aylığa göre emeklilerin tüm zam tablosu!

Emekliye zam son dakika! SSK, Bağ-Kur en düşük maaş hesabı başladı. Yüzde 31,92 zamlı emekli maaş hesabı araştırılıyor. Emekli zammında ikinci oran açıklandı. Ağustos ayı enflasyon verisinin belli olmasıyla yüzde 19,44 emekli maaş zammı kesinleşti. Yıl sonu enflasyon tahmini eklendiğinde emekliye yüzde 31,92 zam olacağı tahmin ediliyor. Böylelikle en düşük maaşı 9 bin 834 liraya çıkacak.

YÜZDE 19,44 ZAM KESİNLEŞTİ

TÜİK'in açıkladığı Ağustos ayı enflasyonu yüzde 9,09 oldu. Enflasyon yıllık yüzde 58,94'e ulaştı. 2024 emekli maaş zammında Temmuz - Aralık ayı enflasyon verileri göz önüne alınacak.

Emekli ve memurlarda 6 aylık enflasyona göre maaş artışı yapılıyor. Ayrıca refah payı veya seyyanen zam eklenebiliyor. Emekliler için en net zam oranı Ocak ayında belli olacak.

Ancak şu anda ilk iki veri ortaya çıktı ve tahminler yapılmaya başlandı. İlk iki aylık enflasyon verisine yüzde 19,44 maaş zammı kesinleşti.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışında yıl sonu tahmini öne çıkıyor. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 58 olmuştu. Eğer Merkez Bankası'nın tahmini gerçek olursa, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 6 aylık enflasyon artışı yüzde 31,92 olacak.

ENFLASYON TAHMİNİNE GÖRE MAAŞ HESABI

6 aylık enflasyon tahminine göre yapılan maaş hesabında, yüzde 31,92 artışla en düşük emekli maaşı 9 bin 834 lira olacak. Bu artışa refah payı eklemesi olup olmayacağı şimdilik belirsiz. İşte, 2024 emekli maaş hesabı!

EMEKLİ MAAŞ HESABI 2024

Mevcut maaş: 7.500

Yüzde 31,92 zamlı maaş: 9.834

Mevcut maaş: 7.600

Yüzde 31,92 zamlı maaş: 10.025

Mevcut maaş: 7.700

Yüzde 31,92 zamlı maaş: 10.157

Mevcut maaş: 7.800

Yüzde 31,92 zamlı maaş: 10.289

Mevcut maaş: 7.900

Yüzde 31,92 zamlı maaş: 10.421

Mevcut maaş: 8.000

Yüzde 31,92 zamlı maaş: 10.553

Mevcut maaş: 8.100

Yüzde 31,92 zamlı maaş: 10.685

Mevcut maaş: 8.200

Yüzde 31,92 zamlı maaş: 10.817

Mevcut maaş: 8.300

Yüzde 31,92 zamlı maaş: 10.949

Mevcut maaş: 8.400

Yüzde 31,92 zamlı maaş: 11.081

Mevcut maaş: 8.500

Yüzde 31,92 zamlı maaş: 11.213

Mevcut maaş: 8.700

Yüzde 31,92 zamlı maaş: 11.477

Mevcut maaş: 8.900

Yüzde 31,92 zamlı maaş: 11.740

Mevcut maaş: 9.000

Yüzde 31,92 zamlı maaş: 11.872

Zam, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi SSK, Bağ-Kur emeklisine en düşük 9.834 TL maaş! Emekliye zam son dakika ikinci oran belli oldu! Yüzde 31,92 zamlı emekli maaş hesabı - Son Dakika


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SON DAKİKA: SSK, Bağ-Kur emeklisine en düşük 9.834 TL maaş! Emekliye zam son dakika ikinci oran belli oldu! Yüzde 31,92 zamlı emekli maaş hesabı - Son Dakika
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