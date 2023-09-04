SSK, Bağ-Kur emeklisine en düşük 9.834 TL maaş! Emekliye zam son dakika ikinci oran belli oldu! Yüzde 31,92 zamlı emekli maaş hesabı

Emekliye zam son dakika! SSK, Bağ-Kur en düşük maaş hesabı başladı. Yüzde 31,92 zamlı emekli maaş hesabı araştırılıyor. Emekli zammında ikinci oran açıklandı. Ağustos ayı enflasyon verisinin belli olmasıyla yüzde 19,44 emekli maaş zammı kesinleşti. Yıl sonu enflasyon tahmini eklendiğinde emekliye yüzde 31,92 zam olacağı tahmin ediliyor. Böylelikle en düşük maaşı 9 bin 834 liraya çıkacak.
TÜİK'in açıkladığı Ağustos ayı enflasyonu yüzde 9,09 oldu. Enflasyon yıllık yüzde 58,94'e ulaştı. 2024 emekli maaş zammında Temmuz - Aralık ayı enflasyon verileri göz önüne alınacak.
Emekli ve memurlarda 6 aylık enflasyona göre maaş artışı yapılıyor. Ayrıca refah payı veya seyyanen zam eklenebiliyor. Emekliler için en net zam oranı Ocak ayında belli olacak.
Ancak şu anda ilk iki veri ortaya çıktı ve tahminler yapılmaya başlandı. İlk iki aylık enflasyon verisine yüzde 19,44 maaş zammı kesinleşti.
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışında yıl sonu tahmini öne çıkıyor. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 58 olmuştu. Eğer Merkez Bankası'nın tahmini gerçek olursa, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 6 aylık enflasyon artışı yüzde 31,92 olacak.
6 aylık enflasyon tahminine göre yapılan maaş hesabında, yüzde 31,92 artışla en düşük emekli maaşı 9 bin 834 lira olacak. Bu artışa refah payı eklemesi olup olmayacağı şimdilik belirsiz. İşte, 2024 emekli maaş hesabı!
Mevcut maaş: 7.500
Yüzde 31,92 zamlı maaş: 9.834
Mevcut maaş: 7.600
Yüzde 31,92 zamlı maaş: 10.025
Mevcut maaş: 7.700
Yüzde 31,92 zamlı maaş: 10.157
Mevcut maaş: 7.800
Yüzde 31,92 zamlı maaş: 10.289
Mevcut maaş: 7.900
Yüzde 31,92 zamlı maaş: 10.421
Mevcut maaş: 8.000
Yüzde 31,92 zamlı maaş: 10.553
Mevcut maaş: 8.100
Yüzde 31,92 zamlı maaş: 10.685
Mevcut maaş: 8.200
Yüzde 31,92 zamlı maaş: 10.817
Mevcut maaş: 8.300
Yüzde 31,92 zamlı maaş: 10.949
Mevcut maaş: 8.400
Yüzde 31,92 zamlı maaş: 11.081
Mevcut maaş: 8.500
Yüzde 31,92 zamlı maaş: 11.213
Mevcut maaş: 8.700
Yüzde 31,92 zamlı maaş: 11.477
Mevcut maaş: 8.900
Yüzde 31,92 zamlı maaş: 11.740
Mevcut maaş: 9.000
Yüzde 31,92 zamlı maaş: 11.872
Son Dakika › Ekonomi › SSK, Bağ-Kur emeklisine en düşük 9.834 TL maaş! Emekliye zam son dakika ikinci oran belli oldu! Yüzde 31,92 zamlı emekli maaş hesabı - Son Dakika