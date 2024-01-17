SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı belli oldu! İşte kuruşu kuruşuna ek zamlı maaşlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün akşam gerçekleşen Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin merakla beklediği maaşlara ek zam gelişmesini duyuran Erdoğan, "Nispeten daha düşük artış alan SSK ve Bağ-Kur emeklisi aylıklarına ilave yüzde 5 daha artış yapacağımızın müjdesini vermek istiyorum. SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin Ocak 2024'ten itibaren 6 aylık artış oranı yüzde 42,6'ya yükseliyor." ifadelerini kullandı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 10 BİN TL'YE YÜKSELDİ

" Memur, SSK ve Bağ-Kur ayrımı yapmadan tüm emeklilerimizin yıllık maaş artış oranları önümüzdeki temmuzda eşitlenecektir. Meclisimizin de onayını aldıktan sonra artışları bir an önce emeklilerimizin maaşlarına yansıtmak istiyoruz." diyen Erdoğan, 7 bin 500 TL olan en düşük emekli maaşının 10 bin TL'ye yükseleceğini duyurdu.

"2024'Ü EMEKLİLER YILI OLARAK İLAN EDİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının devamında, "2024'ü emekliler yılı olarak ilan ediyoruz. Bu vesile ile emeklilerimizin hayat kalitesini artıracak, sosyal haklarını genişletecek yeni hizmetleri devreye almak hedefimizdir. Geniş bir yelpazeye yayılan bu hizmetler şimdiden emeklilerimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

YASA DEĞİŞİKLİĞİ SONRASI YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Yüzde 37.57'lik emekli kök maaş zammı üzerinde yapılacak 5 puanlık artış ve en düşük emekli aylığının 10 bin TL'ye çıkarılması yasa değişikliği yapıldıktan sonra yürürlüğe girecek.SSK emeklileri 17-26 Ocak'ta, Bağ-Kur emeklileri de 25-28 Ocak'ta aylık alıyor. SSK emeklileri bugün itibariyle aylıklarını almaya başlayacak. Yasa çıkmadığı için en düşük emekli aylığı 7 bin 500 TL olarak hesaplara yatacak. Ek zam yasalaştıktan sonra ek ödeme yapılacak.

2 BİN 500 LİRALIK FARK EK OLARAK YATIRILACAK

Kök aylıklar ilave zam sonrası yeniden hesaplanacak. Yüzde 37.57 zam sonrası kök aylığı 7 bin 500 liranın altında kalanlar yasal düzenleme yapılıncaya kadar 7 bin 500 lira alacak. En düşük emekli aylığı 10 bin lira olurken aradaki 2 bin 500 liralık fark ek olarak yatırılacak. Örneğin, Aralık ayında 6000 lira olan kök aylık 8 bin 556 liraya çıkacak. Bu tutarın üzerine bin 444 lira eklenerek 10 bin lira ödenecek.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİ NE KADAR MAAŞ OLACAK?

SSK (2000 öncesi) 7 bin 616 lira olan emekli aylığı yüzde 42.6 artışla 10 bin 860 liraya çıktı. SSK (2000 sonrası) 4 bin 723 lira olan kök aylık 6 bin 735 liraya çıkacak ancak bu tutar 10 bin liraya tamamlanacak. Kök aylığı 6 bin 818 lira olan en düşük Bağ-Kur emeklisinin aylığı 9 bin 722 liraya, Bağ-Kur tarım işçilerinin kök aylığı da 5 bin 420 liradan 7 bin 729 liraya çıkarken bu tutarlar 10 bin liraya tamamlanacak.

İŞTE KURUŞU KURUŞUNA ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI