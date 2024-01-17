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SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı belli oldu! İşte kuruşu kuruşuna ek zamlı maaşlar - Son Dakika
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SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı belli oldu! İşte kuruşu kuruşuna ek zamlı maaşlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısının ardından yaptığı konuşmada SSK ve Bağ-Kur emeklisi maaşlarına ek yüzde 5 zam yapılacağını açıkladı. Emekli maaşlarına yapılan zam kök maaşları da etkiledi. Yapılan ek artışla en düşük emekli maaşı da, 7 bin 500 TL'den 10 bin TL'ye çıktı. Peki kök rakamlara göre kim ne kadar maaş alacak? İşte kuruşu kuruşuna ek zamlı emekli maaşları.

17.01.2024 - 09:22,  Güncelleme: 09:49
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Cumhurbaşkanı Erdoğan dün akşam gerçekleşen Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin merakla beklediği maaşlara ek zam gelişmesini duyuran Erdoğan, "Nispeten daha düşük artış alan SSK ve Bağ-Kur emeklisi aylıklarına ilave yüzde 5 daha artış yapacağımızın müjdesini vermek istiyorum. SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin Ocak 2024'ten itibaren 6 aylık artış oranı yüzde 42,6'ya yükseliyor." ifadelerini kullandı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 10 BİN TL'YE YÜKSELDİ

" Memur, SSK ve Bağ-Kur ayrımı yapmadan tüm emeklilerimizin yıllık maaş artış oranları önümüzdeki temmuzda eşitlenecektir. Meclisimizin de onayını aldıktan sonra artışları bir an önce emeklilerimizin maaşlarına yansıtmak istiyoruz." diyen Erdoğan, 7 bin 500 TL olan en düşük emekli maaşının 10 bin TL'ye yükseleceğini duyurdu.

"2024'Ü EMEKLİLER YILI OLARAK İLAN EDİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının devamında, "2024'ü emekliler yılı olarak ilan ediyoruz. Bu vesile ile emeklilerimizin hayat kalitesini artıracak, sosyal haklarını genişletecek yeni hizmetleri devreye almak hedefimizdir. Geniş bir yelpazeye yayılan bu hizmetler şimdiden emeklilerimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı belli oldu! İşte kuruşu kuruşuna ek zamlı maaşlar

YASA DEĞİŞİKLİĞİ SONRASI YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Yüzde 37.57'lik emekli kök maaş zammı üzerinde yapılacak 5 puanlık artış ve en düşük emekli aylığının 10 bin TL'ye çıkarılması yasa değişikliği yapıldıktan sonra yürürlüğe girecek.SSK emeklileri 17-26 Ocak'ta, Bağ-Kur emeklileri de 25-28 Ocak'ta aylık alıyor. SSK emeklileri bugün itibariyle aylıklarını almaya başlayacak. Yasa çıkmadığı için en düşük emekli aylığı 7 bin 500 TL olarak hesaplara yatacak. Ek zam yasalaştıktan sonra ek ödeme yapılacak.

2 BİN 500 LİRALIK FARK EK OLARAK YATIRILACAK

Kök aylıklar ilave zam sonrası yeniden hesaplanacak. Yüzde 37.57 zam sonrası kök aylığı 7 bin 500 liranın altında kalanlar yasal düzenleme yapılıncaya kadar 7 bin 500 lira alacak. En düşük emekli aylığı 10 bin lira olurken aradaki 2 bin 500 liralık fark ek olarak yatırılacak. Örneğin, Aralık ayında 6000 lira olan kök aylık 8 bin 556 liraya çıkacak. Bu tutarın üzerine bin 444 lira eklenerek 10 bin lira ödenecek.

SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı belli oldu! İşte kuruşu kuruşuna ek zamlı maaşlar

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİ NE KADAR MAAŞ OLACAK?

SSK (2000 öncesi) 7 bin 616 lira olan emekli aylığı yüzde 42.6 artışla 10 bin 860 liraya çıktı. SSK (2000 sonrası) 4 bin 723 lira olan kök aylık 6 bin 735 liraya çıkacak ancak bu tutar 10 bin liraya tamamlanacak. Kök aylığı 6 bin 818 lira olan en düşük Bağ-Kur emeklisinin aylığı 9 bin 722 liraya, Bağ-Kur tarım işçilerinin kök aylığı da 5 bin 420 liradan 7 bin 729 liraya çıkarken bu tutarlar 10 bin liraya tamamlanacak.

İŞTE KURUŞU KURUŞUNA ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI

  • 7.600 lira > 10.837 lira
  • 7.800 lira > 11.122 lira
  • 8000 lira > 11 bin 408 lira
  • 8.200 lira > 11 bin 693 lira
  • 8.400 lira > 11.978 lira
  • 8.500 lira > 12.121 lira
  • 8.800 lira > 12.548 lira
  • 9000 lira > 12.834 lira
  • 9100 lira > 12.976 lira
  • 9.400 lira > 13.404 lira
  • 9.500 lira > 13.547 lira
  • 9.800 lira > 13.974 lira
  • 10.000 lira > 14.260 lira.
  • 10 bin 400 lira > 14. 830 lira
  • 10 bin 600 lira > 15.115 lira
  • 10.800 lira > 15.400 lira
  • 11.100 lira > 15.828 lira
  • 11.300 lira > 16 bin 113 lira
  • 11.700 lira > 16.684 lira
  • 12.000 > 17.112 lira
  • 12.400 lira > 17.682 lira
  • 12.800 lira > 18.252 lira
  • 13.000 lira > 18.538 lira
  • 14.000 lira > 19.964 lira
  • 15.000 lira > 21.390 lira
  • 16.000 lira > 22.816 lira
  • 17.000 lira > 24.242 lira
  • 18.000 lira > 25.668 lira
  • 19.000 lira > 27.094 lira
  • 20.000 lira > 28.520 lira
SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı belli oldu! İşte kuruşu kuruşuna ek zamlı maaşlar
YORUMLAR (20)
  • Yusuf Gümüşsoy: Kendilerine 10 bin tl verin bakalım geçinebiliyorlarmı sonra emeklilere versinler.Bu ülkede katma değer üreten Ülkemizin ekonomisinin kalkınmasına emek veren emekçilerimize revamı? Sarayın 1 günlük gideri 33 milyon tl bunun hesabını sorar Allah. Yanıtla 11 106
  • tolga karabulut: 10 BİN ? EMEKLİ YILI İLAN EDİYORUZ GÖREN SANCAK 20 BİN YAPMIŞ NE YAŞIYORLAR :d Yanıtla 8 88
  • Serkan Basar: akşam arkadaşım paylaştı 7500 tl alıyordu akşam maaşı 7670tl olarak yatmış isteyene ekran görüntüsü atarım Yanıtla 12 42
  • Serkan Basar: yok böyle bir tablo bir sürü arkadaşımla görüştüm 7500 tl alana akşam 7,670 tl yatmış Yanıtla 10 41
  • Ali Usda: Ondan sonra inan diyorlar. İnanç bu ise 60 yaşından sonra deist oldum. Yanıtla 17 28
  • tolga karabulut: 2008 DE AKP YASA ÇIKARMASAYDI ŞİMDİ EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 26 BİN OLUCAKTI :) Yanıtla 3 30
  • haydar topçu: Emekli maaşı 10bin milletvekili maaşı 80bin o zaman milletvekili maaşınıda 10bin yap Yanıtla 1 29
  • Mrt3473mrt3473 3460: Çok alan çok alıyor az alan yine az alıyor yazık ah işveren yaptırdınız düşükten Yanıtla 1 27
  • Yusuf Gümüşsoy: Bunun inanç ile ilgisi yok, dinin ne kabahati var insanlar kendi dinlerini kendileri belirlemiş, Kur'an ve Sünette uygun yaşamayınca yaşadıklarını din sanıyorlar, diğer insanlarda bunlar yüzünden dinden uzaklaşıyor. 7 19
  • Mustafa POLAT: Hiç kimse bu hükümet bir şey yapmadı diyemez !! 7500 Lira ile ay sonunu getirmeyi başaran iktisatçılar, "Cumhurbaşkanı'da %5 verir B,6'ya fit oluruz" diyen müneccimler. En önemlisi dünya yansa umurunda olmayan psikolojisi sapa sağlam bir nesil türedi.. Yanıtla 1 18
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