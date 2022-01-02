Stokçuluk yapanlara ceza üst sınırı 2 milyon liraya çıkarılıyor

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TBMM, 13 günlük aranın ardından yasama mesaisine önemli konuları ele alacağı yoğun gündemle yeniden başlayacak. TBMM Genel Kurulu, 2022'nin ilk toplantısını 4 Ocak Salı günü gerçekleştirecek. Genel Kurul'da, stokçuluğa karşı caydırıcılığın artırılmasını da içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak.

CEZA ÜST SINIRI 2 MİLYON LİRAYA ÇIKACAK

Düzenlemeyle üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunanlara, 100 bin liradan 2 milyon liraya kadar idari para cezası verilecek.

Oda ve borsa alacaklarında icra takip işlemleri 2023 sonuna kadar durdurulacak.

Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na aykırı fiillerden dolayı haklarında kesinleşmiş mahkumiyet kararı bulunanlara, Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında lisans verilmeyecek.

LPG'DE 'DEPOLAMA' TANIMININ KAPSAMI GENİŞLETİLECEK

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'da yer alan "depolama" tanımının kapsamı genişletilecek. Tanımdaki "LPG dağıtıcıları" ibaresi; "piyasa faaliyetinde bulunanlar" şeklinde değiştirilecek. Böylece diğer lisans sahipleri de kapsama dahil edilecek. Rafinerilerin, rafineri sahası dışında LPG depolama ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla "depolama" tanımına rafinericiler de eklenecek.

Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketi ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları İşletmesi Genel Müdürlüğüne ait bazı limanların işletme hakkı verilmesi/devri yöntemiyle özelleştirilmeleri neticesinde imzalanan 49 yıldan az süreli sözleşme süreleri; başvuru gerçekleştirilmesi ve sözleşmeden kaynaklanan tüm yükümlülüklerin yerine getirilmesi ile davalardan vazgeçilmesi halinde 49 yıla kadar uzatılacak.

Genel Kurul'da daha sonra küresel iklim değişikliğinin etkilerinin en aza indirilmesi, kuraklıkla mücadele ve su kaynaklarının verimli kullanılması için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu'nun, 4 aylık çalışmanın ardından hazırladığı rapor görüşülecek.

YENİ YILDA GÖZLER MECLİS'TE OLACAK

Meclis, yeni yılda vatandaşların beklentilerine cevap verecek önemli yasama faaliyetlerini de sürdürecek.

Kur korumalı TL mevduatı sistemine ilişkin düzenlemeler içeren ekonomi paketi, Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi, Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu Teklifi, kripto para piyasasına ilişkin kanun teklifi ile kademeli doğal gaz tarifesini de içeren düzenleme, 2022'de Meclis gündemine gelecek.

KOMİSYONLARIN GÜNDEMİ

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, 5 Ocak Salı günü toplanacak. Toplantıda, Türkiye Varlık Fonu Yönetim Anonim Şirketi ile Türkiye Varlık Fonunun 2020 Yılı Mali Tabloları ve Faaliyetleri ile İlgili Denetim Raporlarının Sunulduğuna Dair Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi görüşülecek.

Bu arada TBMM'de siyasi partilerin haftalık düzenledikleri grup toplantıları da yapılacak.