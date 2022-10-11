Süte gelen zamdan sonra konuşan Bakan Kirişci, çiğ süt destekleme prim miktarını yükselttiklerini açıkladı - Son Dakika
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Süte gelen zamdan sonra konuşan Bakan Kirişci, çiğ süt destekleme prim miktarını yükselttiklerini açıkladı

11.10.2022 17:46

Ulusal Süt Konseyi, çiğ inek sütünün litre başı fiyatını 8,50 olarak değiştirdi. Açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, ekim, kasım ve aralık dönemi için litre başına çiğ süt destek primini 50 kuruşa çıkarttıklarını belirterek, "Üreticimizin eline Bakanlığımızca ödenecek olan çiğ süt destekleme primi ile litre başına en az 9 lira geçecektir." ifadelerini kullandı.

Ulusal Süt Konseyi çiğ süt fiyatlarını 7,50 liradan 8,50 liraya çıkardı. Bunun üzerinde bir hamle de Tarım ve Orman Bakanlığından geldi. Bakan Vahit Kirişci, süt primlerine yapacakları destekleri 50 kuruşa çıkardıklarını söyledi.

"ÜRETİCİMİZİN ELİNE LİTRE BAŞINA EN AZ 9 LİRA GEÇECEK"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) iş birliğinde yürütülen "Tarım-Gıda Değer Zinciri Bağlamında Küçük Ölçekli Çiftçilerin Risk Yönetimine Yönelik Seçeneklerinin Geliştirilmesi" çalışması TOBB İkiz Kuleler'de tanıtıldı. Kirişci, burada yaptığı konuşmada, bitkisel ve hayvansal üretim alanında çiftçileri ve üreticileri desteklediklerine işaret etti. Bakan Kirişçi, ekim, kasım ve aralık dönemi için litre başına çiğ süt destek primini 50 kuruşa yükselttiklerini belirterek, "Üreticimizin eline Bakanlığımızca ödenecek olan çiğ süt destekleme primi ile litre başına en az 9 lira geçecektir." dedi.

"SÜT DESTEKLERİNİ 2,5 KAT ARTIRDIK"

Ulusal Süt Konseyi'nin bugün toplandığını hatırlatan Kirişci, Konseyin, 14 Ekim'den geçerli olmak üzere yüzde 3,6 yağ ve yüzde 3,2 protein içeriğine sahip çiğ inek sütünün tavsiye fiyatını, çiğ süt destek primi hariç, üreticinin eline net 8,5 lira olarak belirlediğini anlattı. Bakanlıkça, 15 Mayıs-30 Eylül döneminde olduğu gibi süt üreticilerinin ekim, kasım ve aralık dönemi için litre başına 20 kuruş ödenmesi planlanan çiğ süt destek primini 2,5 katına çıkararak 50 kuruşa yükselttiklerini bildiren Kirişci, "Böylece üreticimizin eline Bakanlığımızca ödenecek olan çiğ süt destekleme primi ile beraber litre başına en az 9 lira geçecektir. Hayırlı, uğurlu olsun. Biz üreticimizin yanında olmaya, çiftçimizi var gücümüzle desteklemeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Kirişci, süte yapılan zam sonrası çiğ süt destekleme prim tutarını artırdıklarını duyurdu
YORUMLAR (1)
  • Yahya Ci: 5-10 arası inekle hiçbir desteğe başvurmadan (bürokrasi için eğitim ve iletişim seviyesi yeterli olmayan) üretim yapan tanıdıklarımız mücadelelerinin sonuna geldiler.. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Bakan Kirişci: 'Çiğ süt fiyatı litre başına 8 lira 50 kuruş olarak belirlendi' Bakan Kirişci: 'Çiğ süt fiyatı litre başına 8 lira 50 kuruş olarak belirlendi' Bakan Kirişci Türkiye'de öğrenim gören yabancı öğrencilerle bir araya geldi Bakan Kirişci Türkiye'de öğrenim gören yabancı öğrencilerle bir araya geldi
Kaynak: AA

Bekir Pakdemirli, Vahit Kirişci, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Süte gelen zamdan sonra konuşan Bakan Kirişci, çiğ süt destekleme prim miktarını yükselttiklerini açıkladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Süte gelen zamdan sonra konuşan Bakan Kirişci, çiğ süt destekleme prim miktarını yükselttiklerini açıkladı - Son Dakika
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