Süte gelen zamdan sonra konuşan Bakan Kirişci, çiğ süt destekleme prim miktarını yükselttiklerini açıkladı

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Ulusal Süt Konseyi çiğ süt fiyatlarını 7,50 liradan 8,50 liraya çıkardı. Bunun üzerinde bir hamle de Tarım ve Orman Bakanlığından geldi. Bakan Vahit Kirişci, süt primlerine yapacakları destekleri 50 kuruşa çıkardıklarını söyledi.

"ÜRETİCİMİZİN ELİNE LİTRE BAŞINA EN AZ 9 LİRA GEÇECEK"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) iş birliğinde yürütülen "Tarım-Gıda Değer Zinciri Bağlamında Küçük Ölçekli Çiftçilerin Risk Yönetimine Yönelik Seçeneklerinin Geliştirilmesi" çalışması TOBB İkiz Kuleler'de tanıtıldı. Kirişci, burada yaptığı konuşmada, bitkisel ve hayvansal üretim alanında çiftçileri ve üreticileri desteklediklerine işaret etti. Bakan Kirişçi, ekim, kasım ve aralık dönemi için litre başına çiğ süt destek primini 50 kuruşa yükselttiklerini belirterek, "Üreticimizin eline Bakanlığımızca ödenecek olan çiğ süt destekleme primi ile litre başına en az 9 lira geçecektir." dedi.

"SÜT DESTEKLERİNİ 2,5 KAT ARTIRDIK"

Ulusal Süt Konseyi'nin bugün toplandığını hatırlatan Kirişci, Konseyin, 14 Ekim'den geçerli olmak üzere yüzde 3,6 yağ ve yüzde 3,2 protein içeriğine sahip çiğ inek sütünün tavsiye fiyatını, çiğ süt destek primi hariç, üreticinin eline net 8,5 lira olarak belirlediğini anlattı. Bakanlıkça, 15 Mayıs-30 Eylül döneminde olduğu gibi süt üreticilerinin ekim, kasım ve aralık dönemi için litre başına 20 kuruş ödenmesi planlanan çiğ süt destek primini 2,5 katına çıkararak 50 kuruşa yükselttiklerini bildiren Kirişci, "Böylece üreticimizin eline Bakanlığımızca ödenecek olan çiğ süt destekleme primi ile beraber litre başına en az 9 lira geçecektir. Hayırlı, uğurlu olsun. Biz üreticimizin yanında olmaya, çiftçimizi var gücümüzle desteklemeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.