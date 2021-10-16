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Taksi filminden etkilendi, hayalini gerçeğe dönüştürdü! Sokakta görenler dönüp bir daha bakıyor - Son Dakika

Taksi filminden etkilendi, hayalini gerçeğe dönüştürdü! Sokakta görenler dönüp bir daha bakıyor

16.10.2021 10:25

Zamanın en çok izlenen filmlerinden olan Taksi filminden etkilenen Aydınlı Harun Kızılarslan, hayalini gerçeğe dönüştürdü. Kızılarslan, satın aldığı aracı Aydınlı ustaların da desteği ile Taksi 2 filmindeki taksinin benzerine dönüştürürdü. 2000 yılında vizyona giren Taksi 2 filminde yer alan otomobilin aynısını Aydın sokaklarında gören vatandaşlar ise şaşkınlık yaşadı.

İlk filmi 1998 yılında vizyona giren ve 5 seri halinde izleyicilerin karşısına çıkan Fransız yapımı Taksi filmindeki otomobilin benzeri Aydın'da yapıldı. Çok sevdiği filmdeki aracın benzerini yaparak mesleği ile birleştirmeye karar veren Aydınlı Yönetmen Harun Kızılarslan, çocukluk hayalini gerçeğe dönüştürmesinin yanı sıra Aydın'ın yöresel ürünleri ve tarihini de sosyal medya üzerinden tanıtmaya hazırlanıyor.

Aydın'da prodüksiyon işleri yapan Kızılarslan, boş kaldığı zamanlarda filmdeki otomobilin benzerini yapmak için işe koyuldu. Taksi filmindeki fotoğraflara bakarak Aydınlı ustalar ile birlikte otomobilin aynısını yapmayı başaran Kızılarslan filmdeki bütün detayları toplamayı da unutmadı. Yaptığı aracı Türkiye'ye uyarlayan Kızılarslan Taxi Türkiye tabelasından, bagaj spoilerine kadar bütün modifiye parçalarını otomobiline ekledi. Çocukluk hayali aracı ile birlikte Aydın caddelerinde gezen Kızılarslan, dikkatleri üzerine toplarken, otomobili gören bazı vatandaşların şaşırdığını bazılarının ise fotoğraf çekilmek istediği belirtti.

"KENDİMİZE UYARLADIK"

Yaptığı araç ile adeta çocukluk hayalini gerçekleştirdiğini ifade eden Aydınlı Harun Kızılarslan; "1998 yılında ilk filmi vizyona giren Taksi film serisindeki aracın Aydın'da da olması ve çocukluk hayalimi gerçekleştirmek için harekete geçtim. Daha sonra kendi mesleğim olan prodüksiyon işim ile de birleştirerek Taksi Türkiye'yi faal hale getirdik. Bu aracımızla da Aydınımızın inciri, zeytini, tarihi ve doğal güzelliklerini ön plana çıkarmayı hedefliyoruz. Tabi ki filmde Taksi Marsilya yazıyordu ama biz kendimize uyarladığımız için Taksi Türkiye adını koyduk. Yani bu aracımızda Türk unsurlarını ön plana koyacağız. Bu sebeple filmdeki başrol karakterinin giydiği Fransa formasını kendimize uyarlayarak biz de Türkiye formasını giydik" dedi.

"ÇOCUKLUK HAYALİMİ GERÇEKLEŞTİRDİM"

Taksi 2 filmindeki aracın benzerini Aydın sokaklarında gören vatandaşların hem şaşırdığını hem de kendisini tebrik ettiklerini ifade eden Kızılarslan; "Aracımla seyir halindeyken filmi ve aracı bilen diğer sürücüler, korna ve selektör ile selam veriyorlar. Bu sevindirici oluyor. Bazen de arabayı durdurarak fotoğraf çekilmek istiyorlar. Arabayı incelemek istiyorlar. İnşallah istediğimiz kıvama ulaşırız diye düşünüyoruz. Her şeyden önce bu araçla çocukluk hayalimi gerçekleştirdim" dedi.

"TÜM DETAYLARI EKLEDİK"

Arabanın modifiye aşamasında filmdeki jantların bulunması konusunda sıkıntı yaşadıklarını ifade eden Kızılarslan; "Arabayı modifiye ederken bir tek jantlarını bulmak konusunda sıkıntı yaşadık. Filmin üzerinden 20 yıl geçmiş ve o jantlar şu an üretimde olmadığı için bulmakta zorlandık. Jantları Rusya'dan bulduk ve getirdik. Modifiye kısmını da İstanbul'da gerçekleştirdik. Aracın koltuk dizaynlarından kanatlarına kadar hepsi mevcut. Aracın bir tek farkı var. O da filmde Taksi Marsilya, bizde Taksi Türkiye yazıyor. Filmde görülen bütün detayları bire bir şekilde aracımıza uyguladık. Aydın'ın Söke, İncirliova ilçelerinde bu arabayı baştan sona toparladık ve bu arabanın yurtdışında değil Aydın'da da yapılabilir olduğunu gösterdik" dedi.

Yönetmen, Türkiye, Aydın, Taksi, Yaşam, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Taksi filminden etkilendi, hayalini gerçeğe dönüştürdü! Sokakta görenler dönüp bir daha bakıyor - Son Dakika Ekonomi


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