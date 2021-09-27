TESK Başkanı, denetimler sonrası zincir marketlerdeki fiyatlara değindi: Hemen indirim yaptılar

Erdoğan'ın "Kimse bize karışamaz" sözlerinden sonra ABD'den tehdit gibi yaptırım çıkışı

Çarşıda, pazarda ve markette artan gıda fiyatları tüketici için büyük bir problem haline gelirken 'fahiş fiyatlar' konusunda yeni denetimler gerçekleştiriliyor. Üreticiler artan ham madde, enerji ve diğer girdi maliyetlerini işaret ederken perakendeciler ise fiyatlardaki artışın enflasyondan kaynaklandığını söylüyor. Ancak hem üretimdeki maliyet artışları hem de tarladan sofraya uzanan yolculukta eklenen maliyetler tüketicinin belini büküyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın artan fiyatlar konusunda zincir marketleri işaret etmesi ve denetim yapılacağını vurgulamasının ardından Hürriyet'e konuşan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Cumartesi ve pazar günü market fiyatlarına bakın. Denetim söylemi bile fiyatların inmesine neden oluyor. Zincir marketler fiyatları indirdi, kampanyalar yaptı" dedi.

"REKABETİ BOZUYORLAR"

Fiyat istikrarının sağlanması için hala geç kalındığını aktaran Palandöken, "Bu adım perakende ticaretinde yeni bir yasal düzenleme. Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin hızla Meclis'ten geçmesi lazım. Bu geciktikçe fiyat istikrarı bozuluyor. Piyasayı kontrol altında tutanlar rekabet ortamını bozuyor. Anlık olarak ihtiyaç oluşan ürünü tekellerinde topluyorlar" diye konuştu.

PERAKENDE YASASI NELERİ DEĞİŞTİRECEK

Perakende piyasasında kalıcı adımların atılması gerektiğinin altını çizen Palandöken, yeni perakende kanunu ile muhtemel değişim ve yeni uygulamaları şöyle sıraladı: