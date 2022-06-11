Bakan Muş: Arap dünyası ile ekonomik ilişkileri geliştirmede pozitif yaklaşıma sahibiz

GAZİANTEP'te Uluslararası İş Forumu (IBF) 2'nci Türk-Arap İşbirliği Zirvesi'nde konuşan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "2,5 trilyon dolar gayrisafi yurt içi hasılaya, 436 milyon nüfusa sahip Arap dünyası ile ekonomik ilişkileri geliştirmek için daima pozitif yaklaşıma sahibiz" dedi.

IBF'nin Ticaret Bakanlığı'nın himayesinde, Gaziantep'te düzenlediği 2'nci Türk- Arap İş Zirvesi'nde çok sayıda Türk ve Arap iş insanı buluştu. Şahinbey ilçesi Akkent Kongre ve Sanat Merkezi'ndeki zirveye Ticaret Bakanı Mehmet Muş, IBF Başkanı Erol Yarar, MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Irak Ticaret Bakanı Alaa Al Juborı, Gaziantep milletvekilleri ve iş insanları katıldı.

Bakan Muş, Türkiye ekonomisinin 2021 yılında yüzde 11 büyüyerek, son 10 yılın en güçlü büyüme hızının yakalandığını ve 2022 yılı ihracat hedeflerinde 250 milyar doların yakalanarak dış ticaret hacminin 600 milyar dolara çıkarılmasını beklediklerini belirtti. Büyümede en önemli faktörün ihracat gelirleri olduğuna da dikkat çeken Muş, şunları kaydetti: "2021 yılında Türkiye ekonomisi yüzde 11 büyürken, son 10 yılın en güçlü büyüme hızının yakaladık. Bu güçlü performansla 2021 yılında G20 ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ülkeyiz. Burada bir konuya özellikle dikkati çekmek istiyorum. 2021'de ortaya koyduğumuz bu güçlü ekonomik büyümenin lokomotifi ihracat olmuştur, uluslararası ticaret olmuştur. Dolayısıyla bu program ve bunun gibi programlara destek olacağımızı ifade etmeliyim. Türkiye, 2021'de 225 milyar dolarlık rekor seviyede ihracat gerçekleştirmiş ve yaklaşık 500 milyar dolarlık dış ticaret hacmine ulaşmıştır. Bu yıl 250 milyar dolarlık hedefi yakalayacağımızı ve dış ticaretimizin de 600 milyar dolara çıkmasını beklemekteyiz. 2022 yılı ocak-mayıs dönemine baktığımızda ihracat performansımız güçlü şekilde devam etmekte ve geçen yılın aynı dönemine göre ihracatı yüzde 20,4 oranında artırarak 102,5 milyar dolar seviyelerine ulaşmış bulunuyoruz."Bakan Muş, Türkiye'nin Arap ülkeleriyle ticaret hacmini geliştirmek için daima pozitif yaklaşımlar sergilediğini dile getirdi.Türkiye'nin 2021 yılında Arap ülkeleriyle ticaret hacmini önceki yıla göre yüzde 14,2 büyüterek 67,4 milyar dolara ulaştığını aktaran Muş, "Yaklaşık 2,5 trilyon dolar gayrisafi yurt içi hasılaya, 436 milyon nüfusa sahip Arap dünyası ile ekonomik ilişkileri geliştirmek için daima pozitif bir yaklaşıma sahibiz. 2021 yılında Arap ülkeleri ile ticaret hacminin bir önceki yıla göre yüzde 14,2'lik artışla 67,4 milyar dolara ulaştı. Dünyanın birçok coğrafyasında başarılı işlere imza atan Türk müteahhitlerinin tüm dünyada bugüne kadar yaklaşık 458 milyar dolar değerinde 11 binin üzerinde proje üstlendi" dedi.'TÜRKİYE ÜRETİM VE İHRACAT ÜSSÜ'Bakan Muş, Türkiye'nin geçen mart itibarıyla kümülatif olarak 242 milyar dolar yabancı yatırım çektiğini söyledi. Türkiye'nin büyük üretim ve ihracat üssü olduğunu belirten Muş, "Türkiye'ye ve ekonomisine duyulan güven çerçevesinde, ülkemiz geçtiğimiz mart ayı itibarıyla kümülatif olarak yaklaşık 242 milyar dolarlık yabancı yatırım çekmiştir. Güçlü altyapısı, birikimi, nitelikli insan kaynağı, hukuki mekanizması ve coğrafi konumunun sağladığı avantaj ile Türkiye, büyük bir üretim ve ihracat üssü durumundadır. Ülkemiz, yatırımcılar için yenilenebilir enerji, kimya, turizm, sağlık, altyapı ve üst yapı projeleri, iletişim teknolojileri, bilişim, otomotiv de dahil olmak üzere çok geniş bir alanda fırsatlar sunmaktadır" diye konuştu.Türkiye'nin bulunduğu stratejik konumun önemine dikkat çeken Muş, şöyle devam etti: "Türkiye 4 saatlik uçuş mesafesinde Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesi ile Orta Asya 'yı kapsayan toplam 1,3 milyarlık bir nüfusa ve 26 trilyon dolar değerinde bir pazara erişim sunması ile ayrıştı. Türkiye'nin stratejik konumu Tokyo 'dan New York 'a kadar 16 farklı saat dilimindeki pazarlara kolay ve aynı gün erişim olanağı sunmaktadır. Tüm bu özellikler Türkiye'yi yatırımlar için önemli bir merkez haline getirmektedir. Aynı zamanda Türkiye bir Gümrük Birliği ülkesidir.Türk Arap ülkeleri arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerinin güçlendirilmesinin halkların yararına olacak. Türkiye ile Arap ülkeleri arasında ticari ve ekonomik ilişkilerin daha da güçlendirilmesi halkların yararına olacaktır. Bu minvalde, karşılıklı ticaretin ve yatırımların teşvik edilmesi ve üçüncü ülkelerde ortak projeler geliştirilmesi konularında iş birliğimizin artırılması büyük önem taşımaktadır."MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı ise toplantı ile Türk-Arap ilişkilerini artırarak yeni yatırım alanları oluşturacaklarını söyleyip, şunları kaydetti:

"Türkiye ekonomisini özellikle ihracat ve ihracatçıların artmasıyla 2023 yılında 300 milyar dolar ve üzerine çıkarılabileceğine inanıyoruz. MÜSİAD olarak dünya çapında stratejiler gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda G7 ülkeleriyle ticari diplomasilerimizi arttırmak için bu ülkelerde de teşkilatlanmalarımızı yapıyoruz. Bu kapsamda eylül ve ekim ayında da 100'ü aşkın heyetle Amerika'ya gidip oradaki yapılanmamızı da tamamlayacağız. Türkiye'den Cezayir'e, Suudi Arabistan'dan Yemen'e, Suriye'den Fas'a, Pakistan'dan Filistin'e, Malezya'dan Endonezya'ya kadar pek çok farklı ülkeyi öncü sivil toplum kuruluşlarının gücüyle dinamizm kazandırmak için yola çıktık. Bu yıl Gaziantep'te düzenlediğimiz İBF 2'nci Türk- Arap İşbirliği Zirvesi aracılığıyla Türkiye ve Arap ülkeleri arasındaki sosyoekonomik iş birliğini çok daha ileri seviyelere taşıyacağız. Bugün 1600'ü aşkın sanayici, girişimci, sanayici ve Türk- Arap ülkelerinin önde gelen sivil toplum kuruluşlarına ev sahipliği yapıyoruz. Bu toplantılarla Arap iş adamlarının sorunlarının giderileceğini amaçlıyoruz. İkili ilişkilerin çok daha güçlü seviyelere çıkacağına inanıyoruz."

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