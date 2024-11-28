Toroslar EDAŞ 2024 Yılı İlk 9 Ayında Elektrik Dağıtım Çalışmalarını Yürüttü - Son Dakika
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Ekonomi

Toroslar EDAŞ 2024 Yılı İlk 9 Ayında Elektrik Dağıtım Çalışmalarını Yürüttü

Toroslar EDAŞ 2024 Yılı İlk 9 Ayında Elektrik Dağıtım Çalışmalarını Yürüttü

Toroslar EDAŞ, 2024 yılının ilk 9 ayında Adana'da kesintisiz elektrik dağıtım hizmeti sağlamak için önemli bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarını tamamladı. Ayrıca dijital dönüşüm sürecine hız vererek, enerji altyapısını güçlendirmeye devam etti.

28.11.2024 11:38  Güncelleme: 11:39
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TOROSLAR EDAŞ, kesintisiz elektrik dağıtım hizmeti kapsamında 2024 yılının ilk 9 ayında Adana'da hizmet verdiği 13 bin 600 trafo, 4 bin 928 aydınlatma armatürü ve 38 bin 486 kilometre hat uzunluğunda sürdürülebilir, kaliteli ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla kapsamlı bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarını sürdürürken, dijital dönüşüm çalışmaları ve karbon ayak izini azaltmak için attığı adımlarına da devam ettiğini bildirdi.

Enerjisa Dağıtım Şirketleri'nin Başkent EDAŞ ve Ayedaş ile birlikte üç elektrik dağıtım şirketinden biri olan Toroslar EDAŞ, yılın ilk 9 ayında Adana'da yaptığı çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Toroslar EDAŞ, Adana'da hizmet verdiği 13 bin 600 trafo ve 38 bin 486 kilometre hat uzunluğunda sürdürülebilir, kaliteli ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla kapsamlı bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarını sürdürürken, dijital dönüşüm çalışmaları ve karbon ayak izini azaltmak için attığı adımlarına da devam etti.

Mevsimsel ve coğrafi şartların olumsuz etkilerini en aza indirmek için Aladağ, Ceyhan, Çukurova, Feke, İmamoğlu, Karaisalı, Karataş, Kozan, Pozantı, Saimbeyli, Sarıçam, Seyhan, Tufanbeyli, Yumurtalık, Yüreğir ilçelerinde toplamda 4 bin 928 aydınlatma armatürünün bakımını tamamladı. Bunun yanı sıra, 3 pano, 68 trafo ve 350 dağıtım merkezinin bakımını yaparak enerji altyapısını güçlendirdi. Aynı dönemde 1054 kilometrelik hattın bakımını gerçekleştirerek sürdürülebilir enerji dağıtımına katkı sağladı.

Toroslar EDAŞ, 2024 yılının ilk 9 ayında belirlediği yatırım hedeflerini başarıyla gerçekleştirirken, hizmet verdiği 1 milyondan fazla müşteriye daha kesintisiz ve kaliteli enerji sunabilmek adına, 512 kilometrelik yeni kablo döşeme ve 5 bin 524 yeni aydınlatma armatürünün montajını tamamladı. Ayrıca, 308 yeni elektrik panosu ve 176 trafo kurarak altyapısını güçlendirdi.

DİJİTAL DÖNÜŞÜM SÜREÇLERİ HIZLANDI

Enerjisa Dağıtım Şirketleri 2024 yılının ilk 9 ayında verimliliği artırmak amacıyla Şebeke Yönetim Sistemi, Filo Bildirim Portal & Platformlu Araç Kontrolleri, CBS ile Enerji Müsaadesi Verilmesi, Doküman Yönetim Sistemi Uygulama Projesi, EPDK Deprem ve Doğal Afet Projesi ve Tesisatın Yaşam Serüveni projelerini yaklaşık 52 milyon TL bütçeyle geliştirdi.

Operasyonel iş süreçlerini daha verimli hale getirebilmek için dijital dönüşümü ağırlık veren şirket, kullanıcı memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak için çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Ekonomi Toroslar EDAŞ 2024 Yılı İlk 9 Ayında Elektrik Dağıtım Çalışmalarını Yürüttü - Son Dakika

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