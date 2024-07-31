Toroslar ve Başkent EDAŞ, Hatay, Kırıkkale, Kilis ve Bartın'da Bakım ve Yatırım Çalışmalarını Sürdürdü

Ekonomi

Toroslar ve Başkent EDAŞ, yılın ilk 6 ayında Hatay, Kırıkkale, Kilis ve Bartın'da trafo, dağıtım merkezi, hat ve aydınlatmalara yönelik bakım, onarım ve yatırım hizmetlerini hız kesmeden sürdürdü.

Şirketlerden yapılan açıklamaya göre, Toroslar EDAŞ, Hatay'da kesintisiz elektrik dağıtımı kapsamında yılın ilk 6 ayında bakım, onarım ve yatırım hizmetlerini kesintisiz yürüttü.

Toroslar EDAŞ, kentte 10 bin 567 trafo ve 29 bin 867 kilometre hat uzunluğunda, sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla bakım, yenileme ve yatırım yaptı.

Hatay'ın İskenderun, Kırıkhan, Hassa, Dörtyol, Erzin, Payas, Belen, Kumlu, Arsuz, Reyhanlı, Altınözü, Antakya, Samandağ, Yayladağı ve Defne ilçelerinde 6 bin 415 aydınlatma armatürünün bakımını gerçekleştiren ekipler, bölgede 1 pano ile 28 trafo ve 216 dağıtım merkezini elden geçirdi. Ayrıca kentte 860 kilometrelik hattın bakımı tamamlandı.

Kentte toplam 419 kilometrelik yeni yer altı hattı tesis eden ekipler, 4 bin 831 yeni aydınlatma armatürünün montajını tamamladı. Ayrıca yeni 254 elektrik panosu ve 100 trafo merkezinin montajı tamamlandı.

Toroslar EDAŞ, Kilis'te hizmet verdiği 1308 trafo ve 3 bin 824 kilometre hat uzunluğunda, sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla bakım, yenileme ve yatırım çalışmaları yürüttü.

Kilis'in Merkez, Musabeyli, Polateli ve Elbeyli ilçelerinde 773 aydınlatma armatürünün bakımını gerçekleştiren ekipler, bölgede 15 trafo ve 13 dağıtım merkezini de elden geçirdi. Ayrıca kentte 234 kilometrelik hattın bakımı tamamlandı.

Kentte, 360 yeni aydınlatma armatürünün montajını tamamlayan firma, yeni 12 elektrik panosu ve 7 trafo merkezinin montajını da tamamladı.

Enerjisa Dağıtım Şirketleri'nin elektrik dağıtımındaki 3 şirketinden biri olan Toroslar EDAŞ, 2016 - 2020 yıllarını kapsayan son tarife döneminde Türkiye'deki 21 dağıtım şirketi arasında en çok yatırımı yapan şirket oldu.

Söz konusu bakım, onarım ve yatırım rakamları ile Toroslar EDAŞ, bu yılın ilk 6 ayında koymuş olduğu hedefleri başarıyla gerçekleştirdi.

Başkent EDAŞ ise yılın ilk 6 ayında Bartın'da hizmet verdiği 1526 trafo ve 7 bin 473 kilometre hat uzunluğunda, sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarını yaptı.

Bartın'ın Merkez, Amasra, Kurucaşile ve Ulus ilçelerinde 1307 aydınlatma armatürünün bakımını gerçekleştiren ekipler, bölgede 13 pano ile 25 trafo ve 26 dağıtım merkezi de elden geçirdi. Ayrıca kentte 289 kilometrelik hattın bakımı tamamlandı.

Kentte 20 kilometrelik yeni kablo döşeyen ekipler, 455 yeni aydınlatma armatürünün montajını tamamladı. Ayrıca yeni 15 elektrik panosu ile 5 trafo montajı da tamamlandı.

Başkent EDAŞ, Kırıkkale'de ise hizmet verdiği 1798 trafo ve 8 bin 447 kilometre hat uzunluğunda, sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla bakım, yenileme ve yatırım çalışmaları gerçekleştirdi.

Kırıkkale'nin Merkez, Bahşili, Balışeyh, Çelebi, Karakeçili, Yahşihan Delice, Keskin ve Sulakyurt ilçelerinde 1311 aydınlatma armatürünün bakımını gerçekleştiren ekipler, bölgede 27 trafo ve 14 adet dağıtım merkezini elden geçirdi. Ayrıca kentte 577 kilometrelik hattın bakımı tamamlandı.

Kırıkkale'de hizmet verdiği 183 binden fazla müşterisine daha iyi hizmet vermek amacıyla toplam 5 kilometrelik yeni kablo döşeyen Başkent EDAŞ ekipleri, bölgede 243 yeni aydınlatma armatürünün montajını tamamladı. Ayrıca yeni 1 pano ve 2 trafo montajı da tamamlandı.

Başkent EDAŞ, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Bartın, Kastamonu, Zonguldak ve Karabük illerinde faaliyetlerini sürdürüyor.