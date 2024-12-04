Trendyol, 15 Ülkede Kasım Kampanyaları Düzenledi - Son Dakika
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Ekonomi

Trendyol, 15 Ülkede Kasım Kampanyaları Düzenledi

Trendyol, 15 Ülkede Kasım Kampanyaları Düzenledi

Trendyol, 90 bin satıcıyla 15 ülkede eş zamanlı kampanya yaparak 250 milyon ziyaret aldı.

04.12.2024 17:13
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Dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol kasım kampanyalarını bu yıl ilk kez eş zamanlı olarak 15 ülkede birden gerçekleştirdi. Böylece 90 bin satıcının ürününü yurt dışındaki Trendyol kullanıcılarıyla buluşturdu. Trendyol bu dönemde yurt dışından 250 milyon ziyaret aldı ve 10 ülkede de en çok indirilen uygulama oldu.

Trendyol bu yıl Süper Alışveriş Günleri ve Efsane Günler kasım kampanyalarını Türkiye ile birlikte, Azerbaycan, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt, Bahreyn, Umman, Almanya, Avusturya, Romanya, Yunanistan, Macaristan, Çekya ve Slovakya'da aynı anda yürüttü. Böylece kasım kampanyalarıyla oluşan e-ticaret ve mikro ihracat hacmiyle Trendyol satıcılarının işlerini Türkiye'nin yanı sıra yurt dışı pazarlarda da büyütmesini sağladı. Trendyol ayrıca kampanya süresi boyunca pazarlama ve lojistikten, avantajlı finansman erişimine pek çok desteği de iş ortaklarına sundu.

Kasım kampanyası sırasında 25 milyon günlük aktif kullanıcı sayısına ulaşan Trendyol'un, kampanya süresince e-ihracat yapan satıcı sayısı 90 bine ulaştı. Trendyol Kasım ayında 250 milyon kez yurt dışı ziyareti aldı.

Yurt dışı pazarların gözdesi 'saklama kabı'

Türkiye'den en çok alışveriş yapılan iller Bursa, Antalya ve Kocaeli olurken yurt dışı pazarlarda ise en yüksek talep Bakü, Riyad ve Bükreş'ten geldi. Kampanya süresince platform üzerinden toplamda 120 milyon ürün satıldı. Uygulama, kasım kampanyaları boyunca da 10 ülkede en çok indirilen aplikasyon olarak öne çıktı. Üç büyük ilin dışında en fazla e-ihracat yapan iller ise Kocaeli, Bursa ve Kayseri oldu. En fazla talebi moda kategorisinden ürünler görürken, Körfez'de tencere, Doğu Avrupa'da ve Azerbaycan'da ev tekstili ile ev içi düzenleyiciler en çok tercih edilen ürünler olarak sıralandı. Saklama kapları da bu dönemde öne çıkarak; yurt dışı pazarlarda en çok talep gören ürünler arasında yer aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Trendyol, 15 Ülkede Kasım Kampanyaları Düzenledi - Son Dakika

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