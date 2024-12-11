Trump'ın Milyarder Ekibi - Son Dakika
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Ekonomi

Trump'ın Milyarder Ekibi

Trump'ın yeni hükümeti, yaklaşık 400 milyar dolarlık servete sahip zengin isimlerle dikkat çekiyor.

11.12.2024 11:50
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SEVGİ CEREN GÖKKOYUN/DİLARA ZENGİN - ABD'nin 47. başkanı seçilen Donald Trump'ın yeni dönemdeki çalışma ekibine seçtiği veya aday gösterdiği isimler, politikalarının yanı sıra servetleriyle dikkati çekiyor.

Beyaz Saray'daki görevine 20 Ocak'ta resmen başlayacak Trump'ın, yeni hükümetinde önemli pozisyonlar için belirlediği isimler arasında ülkenin milyarderleri ve multimilyonerleri yer alıyor.

Trump yönetiminde, orta sınıf Amerikalıların hayatını etkileyecek politikaların zenginler tarafından alınacak olması tartışma konusu oluşturuyor.

Bazı çevreler, Trump'ın atamalarını, zenginleri daha da zenginleştirecek ekonomi politikalarının izlenmesi için açık bir teşvik olmakla eleştiriyor.

Trump'ın ekibinin toplam serveti 400 milyar dolara yakın

AA muhabirinin Americans for Tax Fairness, Forbes ve Bloomberg Milyarderler Endeksi verilerinden derlediği bilgilere göre, kendisi ve Başkan Yardımcısı JD Vance ile birlikte Trump'ın yeni yönetimi için seçtiği veya aday gösterdiği isimlerin toplam servetinin 400 milyar dolara yakın olması dikkati çekiyor.

Trump'ın aday gösterdiği isimlerin Senato onayını alması halinde oluşturulacak kabinenin üyelerinin toplam servetinin 9 milyar doları geçmesi bekleniyor.

İlk döneminde kurduğu kabinedeki üyelerin toplam servetinin 6 milyar dolar olduğu da düşünüldüğünde, Trump'ın yeni ekibiyle ABD tarihinin en varlıklı yönetimlerinden birini oluşturması bekleniyor.

Buna karşın, ABD Başkanı Joe Biden'ın kabinesinin toplam net servetinin 118 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor.

Dünyanın en zengin insanı Trump'ın ekibinde

Milyarder Trump'ın ekibinin en zengin isminin, aynı zamanda dünyanın da en zengin insanı Elon Musk olduğu görülüyor.

Yeni oluşturulan Hükümet Verimliliği Departmanı'na liderlik edecek Musk hariç tutulduğunda bile Trump'ın ekibinin ortalama serveti 600 milyon doları aşıyor.

Bu rakamın, tipik bir Amerikan ailesinin 1 milyon dolardan biraz daha fazla olan ortalama servetinin yüzlerce kat üzerinde bulunduğu kaydediliyor.

Elon Musk, Stephen Feinberg, Warren Stephens, Charles Kushner, Linda McMahon, Howard Lutnick, Jared Isaaccman ve Vivek Ramaswamy gibi isimler, milyar dolarlık servetleriyle Trump'ın "zengin" ekibinde öne çıkan isimler arasında yer alıyor.

?Elon Musk

Hükümet Verimliliği Departmanı'nın eş direktörü seçilen Elon Musk, 360 milyar doların üzerinde servetiyle Trump'ın ekibinde en fazla varlığa sahip kişi konumunda bulunuyor.

Musk'ın servetinin, seçimden sonra Tesla hisselerinin hızla değer kazanmasıyla yükselmesi dikkati çekiyor.

Buna karşın Musk'ın, 2018'de federal gelir vergisi ödemediği, 2021'de de o yılki servet artışının yalnızca yüzde 10'u kadar vergi ödediği belirtiliyor. Ancak ortalama bir Amerikan ailesinin 2021'de gelirleri üzerinden yaklaşık yüzde 15 vergi ödediği ifade ediliyor.

Sosyal güvenlik, Medicare, Medicaid, diğer sağlık hizmetleri, eğitim, ulusal savunma, gıda yardımı ve konut gibi federal kamu hizmetlerinden 2 trilyon dolar kesme sözü veren Musk'ın tasarruf planında "aşırı zenginlerin" daha fazla vergi ödemesine yönelik bir eylem olmaması tepkilere yol açıyor.

Musk öte yandan Trump'ın uygulamayı planladığı vergi indirimlerinden en fazla yararlanacak kişiler arasında öne çıkıyor.

Stephen Feinberg

Trump'ın "Pentagon'un iki numarası" olarak düşündüğü isim Stephen Feinberg, 5 milyar dolarlık servetiyle dikkati çekiyor.

Savunma Bakan Yardımcılığına aday gösterilen Feinberg'ın, üst yöneticisi olduğu Cerberus Capital Management'ın askeri uçak eğitimi ve bakımına yatırım yapması ve askeri araç üreticisi bir şirkette çoğunluk hissesine sahip olması nedeniyle, bu göreve getirilmesinin çıkar çatışmalarına yol açabileceği değerlendiriliyor.

Warren Stephens

Trump, Londra Büyükelçiliğine aday gösterdiği finansal hizmetler şirketi Stephens'ın üst yöneticisi Warren Stephens'ı, ülkedeki "en iyi iş insanlarından biri" şeklinde nitelendiriyor.

Prestijli bir diplomatik rol için seçilen Stephens, bu yılki başkanlık seçimlerinde Trump'ın seçim kampanyasına yüklü miktarda bağış yapan iş insanları arasında yer alıyor.

Warren Stephens'ın net servetinin 3,4 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.

Charles Kushner

Trump'ın ABD'nin Paris Büyükelçiliğine aday gösterdiği, dünürü Yahudi asıllı iş insanı Charles Kushner'in 2,9 milyar dolarlık serveti bulunduğu belirtiliyor.

Ivanka Trump ile evli olan Jared Kushner'in babası Charles Kushner'in, Kushner Companies isimli gayrimenkul şirketi bulunuyor.

Linda McMahon

Trump'ın Eğitim Bakanı adayı, eski Dünya Eğlence Güreşi (WWE) Üst Yöneticisi Linda McMahon'un eşiyle birlikte toplam servetinin 2,6 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.

Daha önce Trump yönetiminde 2017-2019 yıllarında Küçük İşletmeler İdaresinin yöneticiliğini üstlenen McMahon, WWE güreşçilerinin çalışma koşullarından dolayı eleştiriliyor.

Howard Lutnick

Ticaret Bakanlığına aday gösterilen finansal hizmetler şirketi Cantor Fitzgerald'ın Üst Yöneticisi (CEO) Howard Lutnick de Trump'ın muhtemel kabinesinde servetiyle öne çıkıyor.

Yaklaşık 2 milyar dolarlık varlığı bulunan Lutnick, Trump'ın yabancı mallara uygulanan gümrük vergilerini artırma planının büyük destekçilerinden biri olarak biliniyor.

Trump'ın geçiş komitesinin eş başkanı olarak konumunu kendi özel iş çıkarlarını desteklemek için kullanmakla suçlanan Lutnick, bu iddiaları reddediyor.

Jared Isaacman

ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) Direktörlüğü görevine aday gösterilen girişimci Jared Isaacman'ın 1,7 milyar dolarlık serveti bulunuyor.

Isaacman'ın 1999 yılında henüz 16 yaşındayken kurduğu Shift4 Payments isimli ödeme işleme şirketi bulunuyor.

Daha önce iki kez uzaya çıkan iş adamı Isaacman, Elon Musk'a yakınlığıyla biliniyor.

Vivek Ramaswamy

Hükümet Verimliliği Departmanı'nın diğer eş direktörlüğüne seçilen Vivek Ramaswamy, Trump'ın ekibinin "milyarder" bir üyesi olarak dikkati çekiyor.

Aynı zamanda 2024 Başkanlık Seçimleri'nde Cumhuriyetçi aday adaylarından biri olan Ramaswamy, seçim yarışında mevcut vergi sistemini yüzde 12'lik sabit vergiyle değiştirme ve hiçbir indirime izin vermeme önerisiyle hatırlanıyor.

Trump'ın yönetim ekibinde, milyarderlerin yanı sıra ortalama bir Amerikan ailesinin yüzlerce katı servete sahip diğer üyeler dikkati çekiyor.

AA muhabirinin derlediği verilere göre, ABD'nin seçilmiş başkanı Trump, Başkan Yardımcısı Vance ve Trump'ın çeşitli görevlere aday gösterdiği veya seçtiği kişiler ile servetleri şöyle:

İsimGöreviServeti
Donald TrumpBaşkan6,1 milyar dolar
JD VanceBaşkan Yardımcısı4,8-11,3 milyon dolar
Elon MuskHükümet Verimliliği Departmanı365 milyar dolar
Stephen FeinbergSavunma Bakanı Yardımcılığı5 milyar dolar
Warren StephensABD'nin Londra Büyükelçiliği3,4 milyar dolar
Charles KushnerABD'nin Paris Büyükelçiliği2,9 milyar dolar
Linda McMahonEğitim Bakanlığı2,6 milyar dolar
Howard LutnickTicaret Bakanlığı2 milyar dolar
Jared IsaacmanHavacılık ve Uzay Dairesi (NASA)1,7 milyar dolar
Vivek RamaswamyHükümet Verimliliği Departmanı1 milyar dolar
Scott BessentHazine Bakanlığı500 milyon dolar
Steven WitkoffABD'nin Orta Doğu Özel Temsilciliği500 milyon dolar
David SacksKripto "çarı"200 milyon dolar
Chris WrightEnerji Bakanlığı171 milyon dolar
Doug Burgumİçişleri Bakanlığı100 milyon dolar
Mehmet ÖzMedicare ve Medicaid Hizmetleri Merkezleri Direktörlüğü100 milyon dolar
Robert F. KennedySağlık Bakanlığı15 milyon dolar
Lori Chavez-DeRemerÇalışma Bakanlığı9,6 milyon dolar
Michael WaltzUlusal Güvenlik Danışmanlığı9 milyon dolar
Pete HegsethSavunma Bakanlığı6 milyon dolar
Kristi Noemİç Güvenlik Bakanlığı5 milyon dolar
Marco RubioDışişleri Bakanlığı3 milyon dolar
Brooke Rollins Tarım Bakanlığı3 milyon dolar
Elise StefanikABD'nin BM Daimi Temsilciliği1,8 milyon dolar
Pam BondiAdalet Bakanı1,8 milyon dolar

Kaynak: AA

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