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Tüm gözler Merkez Bankası'nın yarın açıklayacağı faiz kararında! İşte ekonomistlerin son tahminleri - Son Dakika

Tüm gözler Merkez Bankası'nın yarın açıklayacağı faiz kararında! İşte ekonomistlerin son tahminleri

17.11.2021 22:42

Son dönemde arka arkaya rekor kıran euro, dolar ve altının ateşi bir türlü düşmezken piyasalar ise yarın Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararına odaklanmış durumda. Herkes Merkez'in vereceği faiz kararını beklerken ekonomistler bu karar öncesinde son tahminlerini yaptı. Ekonomistlerin tahminine göre, TCMB'nin politika faizini 100 puan indirerek yüzde 15'e çekmesi bekleniyor.

Tüm gözler Merkez Bankası'nın (TCMB) yarın saat 14.00'te açıklayacağı faiz kararına çevrildi. Karar, yurt dışı piyasaları tarafından da yakından takip edilirken ekonomistler faiz kararı öncesi tahminleri yaptı.

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ DOLARI TIRMANDIRIYOR

Merkez Bankası, eylül ayından beri toplamda 300 baz puan faiz indirimine giderken faiz indirimlerine devam etmesinin beklenmesi, Dolar/TL kurunda da yükselişin sürmesine neden oluyor.

DOLAR PEŞ PEŞE REKOR KIRDI

Dolar/TL kurunda psikolojik 10 lira seviyesi geçen hafta aşılırken kur, son olarak bugün 10,68'i geçerek yeniden rekor kırdı.

AA'NIN ANKETİNDE İNDİRİM BEKLENTİSİ

Bu gelişmelerin ardından faiz kararının ne olacağı merakla beklenirken AA Finans tarafından gerçekleştirilen piyasa beklenti anketi sonuçlandı. 21 ekonomistin katılımıyla yapılan ankette politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin ortalaması 100 baz puan indirim yönünde gerçekleşti. PPK faiz kararına yönelik yapılan anketin sonuçlarına göre, 2 ekonomist de 150 baz puan, 13 ekonomist 100 baz puan, 5 ekonomist 50 baz puan, 1 ekonomist 25 baz puan politika faizinin düşürüleceği yönünde görüş bildirdi.

BLOOMBERG HT'NİN ANKETİNDE 100 BAZ PUAN İNDİRİM BEKLENİYOR

Bloomberg HT televizyon kanalı tarafından yapılan faiz anketine göre, TCMB'nin politika faizini 100 baz puan indirmesi bekleniyor. Ankete katılan 21 kurumun medyan beklentisine göre yıl sonunda politika faizinin bulunacağı seviyeye dair beklenti de %15 seviyesinde oluştu.

REUTERS'IN ANKETİNDE 100 BAZ PUAN İNDİRİM TAHMİNİ ÇIKTI

Reuters anketine göre, TCMB'nin politika faizini 100 puan indirerek yüzde 15'e çekmesi bekleniyor.

AKBANK YATIRIM HİZMETLERİ MÜDÜR YARDIMCISI: BEKLENTİM SABİT KALMASI YÖNÜNDE

Gelinen noktada, enflasyon ya da tahvil alımlarının azaltımı gibi gelişmelerin konuşulduğunu, doların da kuvvetli olduğu bir süreç yaşandığını aktaran Akbank Özel Bankacılık ve Yatırım Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Dr. Alp Keler, "Bizde de ister istemez son dönemde faizdeki seyir, kurdaki hareketi etkiliyor. Benim yarından beklentim faizlerin sabit bırakılması yönünde ama piyasada 100 baz puana kadar genel bir indirim beklentisi var" dedi.

İŞ BANKASI GENEL MÜDÜRÜ ARAN: FAİZ DEĞİŞİKLİĞİ OLMAZ

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, Bloomberg HT'ye yaptığı açıklamada Merkez Bankası'ndan faiz değişikliği beklemediğini, faizi indirmenin kuru ve enflasyonu "başıboş" bırakmak anlamına geleceğini belirtti. Aran, "Kredi maliyetlerinden önce enflasyonu konuşmalıyız. Faizleri indirmek enflasyonu ve kuru başıboş bırakmak anlamına gelecek. Bunun kimsenin hayrına olmadığını düşünüyorum. Merkez Bankası zaten öngördüğümüzün ötesinde faiz indirimlerini yaptı. Ben artık ilave düşüşün Türkiye için yarardan ziyade zarar getireceğini düşünüyorum. Faiz artık enflasyonu takip etmeli" dedi.

"DEĞER KAYBININ ÖNÜNE GEÇMEYECEK"

Reuters'a konuşan Commerzbank analisti Tatha Ghose, "Ödemeler dengesi yaz aylarında iyi görünmüş olsa da bu TL'deki değer kaybının önüne geçmeyecek, özellikle de TCMB böylesine faiz indirimine devam ederken" dedi.

DEUTSCHE BANK, 100 BAZ PUAN İNDİRİM BEKLİYOR

Deutsche Bank, TCMB'nin bu ayki ve gelecek ayki toplantılarda 100 baz puan faiz indirimine gitmesini bekliyor.

KAVCIOĞLU, CARİ DENGEYE VURGU YAPMIŞTI

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yılın son enflasyon raporu sunumunda cari fazlanın sürdürülmesiyle uzun soluklu fiyat istikrarını yakalamanın mümkün olacağını belirtmişti. Kavcıoğlu aynı zamanda cari denge sağlandığında kurun üzerindeki baskının da azalacağını dile getirdi.

"ENFLASYONLA MÜCADELEMİ SÜRDÜRECEĞİM" DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Meclis Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada "Beraber yürüdüğümüz arkadaşlarımızdan faizi savunanlar, kusura bakmasınlar. Bu yolda ben, faizi savunanla beraber olamam, olmam. Bu görevde olduğum sürece faizle mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim. Enflasyonla mücadelemi de sürdüreceğim" diye konuşmuştu.

"BIRAKIN DA BAĞIMSIZ OLARAK KARARLARINI VERSİNLER"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası'nın bağımsızlığıyla ilgili, "Merkez Bankası bağımsız değil mi? Bırakın da bağımsız olarak kararını o versin." demişti.

Merkez Bankası, dolar, TCMB, Faiz, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tüm gözler Merkez Bankası'nın yarın açıklayacağı faiz kararında! İşte ekonomistlerin son tahminleri - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Tüm gözler Merkez Bankası'nın yarın açıklayacağı faiz kararında! İşte ekonomistlerin son tahminleri - Son Dakika
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