TÜMBİFED ve BUÜ İş Birliğiyle Düzenlenen Tarım Zirvesi Bursa\'da Gerçekleşti

Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları Federasyonu (TÜMBİFED) ile Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) iş birliğinde, Genel Koordinatör Arif Ekşi'nin katkılarıyla düzenlenen "Türk Dünyası Tarım Zirvesi", 22 Mayıs'ta Bursa'da gerçekleştirildi. Zirvede, Türk dünyasının tarımda öncü ve küresel bir aktör olabilmesi hedefiyle, gelecek 10 yıla yön verecek düzeltici ve önleyici politikalar masaya yatırıldı.

ZİRVEYE YOĞUN KATILIM

Zirvede, 64. Dönem Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Haberler.com Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ekrem Teymur ve Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur da davetliler arasındaydı. Dr. Ekrem Teymur, zirvede "E-İhracat ve Tarımda Yapay Zeka Kullanımı" konulu bir konuşma gerçekleştirdi.

Program, açılış konuşmaları ile başladı. TÜMBİFED Genel Başkanı Mehmet Hüsrev, 64. Dönem Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, TÜMBİFED Genel Başkan Yardımcısı ve Zirve İcra Kurulu Başkanı Yakup Sağlam, ile BUÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cafer Çiftçi açılış konuşmalarını gerçekleştiren isimler arasında yer aldı.

"TARIM ARTIK MİLLİ GÜVENLİK KONUSUDUR"

TÜMBİFED Genel Başkanı Mehmet Hüsrev, konuşmasında etkinliğin amacını şu sözlerle açıkladı:

"Ortak geleceği şekillendirme kararlılığıyla, üretimin, emeğin ve toprağın kıymetini yeniden hatırlamak ve hatırlatmak için bu etkinliği düzenledik."

Tarımın artık yalnızca ekonomik değil, stratejik bir güvenlik unsuru olduğuna dikkat çeken Hüsrev:

"Tarım; bağımsızlık sigortası, gıda güvenliğinin teminatı ve milli savunmanın ayrılmaz bir parçasıdır. Dijitalleşme, iklim değişikliği ve küresel rekabetin ortasında artık yalnızca ürün değil, sistem üretmek zorundayız."

Hüsrev, tarımda Türkiye'nin küresel liderliğe oynayabilecek potansiyele sahip olduğunu vurgulayarak:

"Yapay zeka destekli üretimden, coğrafi işaretlemeye; sürdürülebilir hayvancılıktan tarımsal ihracata kadar geliştirilecek her fikir Türk dünyasını tarımda öncü kılacaktır. Kırsalda üretimi bir yaşam biçimi olarak yeniden inşa etmeliyiz. Kırsalda hayat cazip kılınmadan sürdürülebilirlikten söz edilemez," ifadelerini kullandı.

FARUK ÇELİK: "TARIM, SU VE GIDA SAVAŞLARININ EŞİĞİNDEYİZ"

Zirvede söz alan 64. Dönem Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, tarımın insanlığın vazgeçemeyeceği yegâne ekonomik faaliyet olduğuna dikkat çekerek, önemli bir uyarıda bulundu:

"1990 yılında üretime uygun yaklaşık 24 milyon hektar tarım arazimiz vardı. Bugün bu rakam 19 milyon hektara düştü. Bu da bize açıkça şunu söylüyor: Toprak, gıda ve su savaşlarına hazır olun. Gelecekteki tüm çatışmaların temelinde bunlara erişim yatacak."

Çelik, tarımsal kalkınma için tüm imkanların kullanılmasının gerektiğini belirterek, yeni politikaların kararlılıkla uygulanması gerektiğinin altını çizdi.

ÜÇ OTURUMDA TARIMIN GELECEĞİ TARTIŞILDI

Zirve kapsamında üç ayrı oturum düzenlendi. Oturumlarda yapay zekâ, sürdürülebilirlik, kırsalda yaşam, coğrafi işaretler, tarımsal ihracat ve planlı üretim gibi kritik başlıklar ele alındı.