Türk-Alman Enerji Forumu'nda Önemli Anlaşmalar - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Türk-Alman Enerji Forumu'nda Önemli Anlaşmalar

Türk-Alman Enerji Forumu\'nda Önemli Anlaşmalar

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Berlin'de düzenlenen 6'ncı Türk-Alman Enerji Forumu'nda ülkemizin enerji politikalarını anlattı. Forumda Türk ve Alman şirketleri arasında enerji alanında üç ayrı anlaşma imzalandı ve Almanya ile iş birliğinin artırılması vurgulandı.

27.11.2024 23:20  Güncelleme: 23:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen 6'ncı Türk- Alman Enerji Forumu'na katıldı.

Bakan Bayraktar, foruma ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Berlin'de düzenlenen 6'ncı Türk-Alman Enerji Forumu'nun genel oturumunda ülkemizin enerji politikalarını anlattık. 2035 yenilenebilir enerji yol haritamızla yatırımcılara ciddi fırsatlar sunan iddialı hedefler ortaya koyduk. Bu noktada Almanya ile ortak iklim hedeflerimiz doğrultusunda iş birliği potansiyelimizin yüksek olduğunu dile getirdik. Ayrıca enerjide ekipman üretiminin olmazsa olmazı madenlerin enerji dönüşüm sürecine dahil edilmesinin gerekliliğini vurguladık. Bu doğrultuda Almanya ile altı yıldır gerçekleştirdiğimiz ve artık gelenekselleşen enerji forumunun adının 'Enerji ve Maden Forumu' şeklinde değiştirilmesini önerdik" dedi.

'TÜRK VE ALMAN ŞİRKETLER ARASINDA 3 ANLAŞMA İMZALANDI'

Bakan Bayraktar, paylaşımın devamında şu ifadelere yer verdi:

"Forum sonrası Türk ve Alman şirketleri arasında enerji alanında üç ayrı anlaşma imzalandı. Bu forum vesilesiyle yenilikçi teknolojilerden altyapı projelerine, finansmandan iklim hedeflerine geniş bir alanda Almanya ile iş birliklerimizin artarak devam etmesini temenni ediyorum."

ALMAN BAKAN HABECK İLE GÖRÜŞTÜ

Bakan Bayraktar, 6'ncı Türk- Alman Enerji Forumu kapsamında Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck ile heyetlerarası bir görüşme gerçekleştirdiğini belirtti. Ardından Habeck ile Türk ve Alman enerji şirketlerinin üst düzey yöneticileriyle bir yuvarlak masa toplantısı yaptıklarını ifade eden Bayraktar, "Özel sektör temsilcileriyle Türkiye'nin artan enerji talebi doğrultusunda ortaya koyduğu hedefleri paylaştık. 2035 yenilenebilir enerji yol haritamız kapsamında yaklaşık 100 milyar dolarlık bir yatırım alanı açtığımızı vurguladık. Ekonomik büyüme ve refahın olmazsa olmazı kamu-özel sektör iş birliğinde Alman şirketlerle de ortak faydaya dayalı önemli projeler geliştireceğimize inanıyorum" dedi.

Kaynak: DHA

Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Uluslararası İlişkiler, Alparslan Bayraktar, Alparslan Bayraktar, Teknoloji, Politika, Almanya, Ekonomi, Berlin, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türk-Alman Enerji Forumu'nda Önemli Anlaşmalar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:18 Türkiye’nin yanı başında şiddetli çatışma Muhalifler adım adım ilerliyor Türkiye'nin yanı başında şiddetli çatışma! Muhalifler adım adım ilerliyor
23:17 İstanbul’da sahte içkiden 2 kişi hayatını kaybetti İstanbul'da sahte içkiden 2 kişi hayatını kaybetti
22:41 Kırıkkale’de yere çöp atanlar güvenlik kameralarından tespit ediliyor Kırıkkale'de yere çöp atanlar güvenlik kameralarından tespit ediliyor
22:17 Bulgaristan ve Romanya’nın Şengen’e tam katılımı onaylandı Bulgaristan ve Romanya'nın Şengen'e tam katılımı onaylandı
22:11 Putin, açık açık tehdit etti: Sabrımız bir gün mutlaka tükenecek Putin, açık açık tehdit etti: Sabrımız bir gün mutlaka tükenecek
09:28 Feyenoord maçında deliren Pep Guardiola yüzünü gözünü yırttı Feyenoord maçında deliren Pep Guardiola yüzünü gözünü yırttı
09:27 2025 yılında uygulanacak trafik cezaları belli oldu 2025 yılında uygulanacak trafik cezaları belli oldu
09:14 Manchester City dağıldı: Şampiyonlar Ligi’nde çılgın gece Manchester City dağıldı: Şampiyonlar Ligi'nde çılgın gece
09:10 Tokat’ta şüpheli alkol zehirlenmesi: 3 kişi yoğun bakımda Tokat'ta şüpheli alkol zehirlenmesi: 3 kişi yoğun bakımda
09:01 Elif Çakır: Başörtüsü sorunu olduğu için üniversitenin kapısından döndüm Elif Çakır: Başörtüsü sorunu olduğu için üniversitenin kapısından döndüm
09:01 Doktorlar’ın Ela’sı Yasemin Özilhan’ı görenler tanıyamadı Doktorlar'ın Ela'sı Yasemin Özilhan'ı görenler tanıyamadı
08:58 Milyonların gözü bu toplantıda Asgari ücret için öne çıkan rakam 23 bin TL Milyonların gözü bu toplantıda! Asgari ücret için öne çıkan rakam 23 bin TL
08:55 Samet Aybaba ve Brad Friedel Beşiktaş’tan ayrıldı Samet Aybaba ve Brad Friedel Beşiktaş'tan ayrıldı
08:51 Buse Terim derin yırtmacıyla çok konuşuldu Buse Terim derin yırtmacıyla çok konuşuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2024 01:10:24. #1.13#
SON DAKİKA: Türk-Alman Enerji Forumu'nda Önemli Anlaşmalar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.