Türkiye Innovation Week 24 Başlıyor

Ekonomi

Türkiye Innovation Week 24 (TIW24), bu yıl "Out of the Box: Human, Culture, Model" teması ile 10-12 Ekim'de Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek.

Ticaret Bakanlığının desteği ve Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM) ev sahipliğinde düzenlenecek TIW24, bu yıl 11. kez kapılarını açacak.

Haliç Kongre Merkezi'nde 10-12 Ekim tarihlerinde düzenlenecek etkinliğin tanıtımı, Divan Kuruçeşme'de düzenlenen toplantı ile gerçekleştirildi.

TİM Başkanı Mustafa Gültepe, toplantıda yaptığı konuşmada, inovasyonun, katma değerli üretim ve ihracata katkısını bildiklerini söyledi.

Gültepe, "Türkiye Innovation Week etkinliklerinin başladığı 2012'de Türkiye Küresel İnovasyon Endeksi'nde 74. sırada yer alıyordu. Geçen hafta açıklanan endekse göre Türkiye geçen yıla göre 2 basamak, 2012'ye göre ise 37 basamak yükselerek 37. sıraya geldi." diyerek, şunları kaydetti:

"İnovasyonun katma değerli üretim ve ihracata katkısını biliyoruz. İşte biz bu bilinçle ülkemizde inovasyon ekosistemini geliştirmek istiyoruz. Şayet dünyadaki ilk 10 ihracatçı ülkeden biri olacaksak, bunda inovasyon önemli paya sahip olacak. İnovasyon ile Türkiye'nin ihracatını bir üst lige taşıyacağız. Küresel yarışta hedeflerimizi tutturmak için yüksek teknolojiye yatırımın, dijital ve yeşil dönüşümün yanı sıra inovasyonun gücünü de etkili şekilde kullanmalıyız. Ayrıca bireylerin ve organizasyonların yenilikçi düşünme konusunda motivasyonlarını artırmak istiyoruz.

Etkinliğin sloganlarından biri 'Birlikte inovasyon.' Motivasyonu sürdürülebilir kılmak büyük önem taşıyor. Bu nedenle sürdürülebilir motivasyon ana değerlerimizden birini oluşturuyor. 10 yıldır birlikte başarmanın gücünü her adımda hissettiğimiz için, birlikte inovasyonu da ana değerlerimizden biri haline getirdik. Gücümüzün her geçen yıl daha da büyüyen ekosistemden geldiğini biliyoruz. Dolayısıyla inovasyonu toplumun ilgili tüm kesimlerine yaymak durumundayız."

"İnovasyonda uluslararası işbirliğini artırmak için her yıl paydaş ülkeler belirliyoruz"

İnovasyonda uluslararası işbirliğini artırmak için her yıl paydaş ülkeler belirlediklerini belirten Gültepe, " Amerika Birleşik Devletleri, İsveç ve Çin bu yılın paydaş ülkeleri olacak. Ayrıca 8 farklı dalda ödül vereceğiz. Rekor sayıda başvurunun gerçekleştiği İnovaLİG yarışmamızın ödüllerini Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle takdim edeceğiz." dedi.

TİM Başkan Vekili Kutlu Karavelioğlu da "Geleceği inşa etmek cesaret ister. Bu cesaretin arkasında ise sadece insan ve onun hiç bitmeyen motivasyonu bulunur. Bu yıl bu bakış açısı üzerine ördüğümüz temamız, her birimizin içinde var olan o gücü yeniden tanımlıyor." ifadelerini kullandı.

Karavelioğlu, bu yılki temanın "Out of the Box: Human, Culture, Model" olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Yalnızca yeni teknolojileri değil, aynı zamanda insanı, kültürü ve iş modellerini yenilikçi bir bakış açısıyla yeniden ele alıyoruz. İnovasyonun gerçek gücü, insan özgürce düşündüğünde, farklı kültürel yaklaşımları kabul ettiğinde ve cesur iş modelleri benimsendiğinde ortaya çıkıyor. Bu yıl, kutunun dışına adım atarak yeni hikayeler yazmak, sınırları zorlamak ve inovasyonun dönüştürücü gücünü hep birlikte deneyimlemek için çok katmanlı ve kapsamlı bir program hazırladık."